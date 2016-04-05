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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 бер, 2023 13:25
Успіх написав:
+ всі добре знаєте, наскільки в нас розвинута корупція і як МАЙЖЕ ВСЕ можна зробити за гроші!
так, але э певні ліміти. Скажім 10 людей із бригади без проблем відпустять за гроші, 100 вже трохи важче, а от при 1000 вже виникнуть великі запитання в керівництва.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 22 бер, 2023 13:26
барабашов так, мені 35років, так, інжеенр. Але ви не знаєте ні що мені запропонували, ні що я вибрав, ні тим більше, на яку посаду призначать в підрозділі, але вже робите свої припущення...
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sashaqbl
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Додано: Сер 22 бер, 2023 13:31
Телеграм-канали не повинні повідомляти про рух ворожих ракет та дронів у режимі реального часу. Командування ЗСУ закликає притягнути до відповідальності адміністраторів таких каналів.
Так і до диктатури не далеко.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 22 бер, 2023 13:38
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
+ всі добре знаєте, наскільки в нас розвинута корупція і як МАЙЖЕ ВСЕ можна зробити за гроші!
так, але э певні ліміти. Скажім 10 людей із бригади без проблем відпустять за гроші, 100 вже трохи важче, а от при 1000 вже виникнуть великі запитання в керівництва.
Ну от, нехай і керівництво (а краще - вище керівництво) ДУМАЄ!
А на рахунок "відпустять-не відпустять" - то вже якби не вони вирішують, а ЗАКОН!
Якщо лікар видав документи, що людина хвора/не придатна - то по закону мають демобілізувати!
Якщо близькі родичі мають 1-2 групу і солдат оформив догляд за цією людиною - то тут теж діє ЗАКОН!!!
І т.д.
Тож я раніше писав - не хочуть "на горі" думати/робити по-доброму, то солдати зроблять по-своєму!!!
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Успіх
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Додано: Сер 22 бер, 2023 13:59
Дюрі-бачі написав:
Телеграм-канали не повинні повідомляти про рух ворожих ракет та дронів у режимі реального часу. Командування ЗСУ закликає притягнути до відповідальності адміністраторів таких каналів.
Так і до диктатури не далеко.
До чого тут диктатура? В телеграм-каналах викладають відео прольотів ракет, збиття, влучань. Їх можна геолокувати, що в свою чергу надає русні інформацію для покращення маршрутів наступних ударів.
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sashaqbl
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:09
Дюрі-бачі
,
є скриншоти з системи "Віраж планшет", як вони їх отримують це ще окрема розмова. На тих скриншотах вказується час і місце перебування (ворожих) дронів або їхнє зникнення з екранів
Зникнення з екранів вказують на слабкі місця РЛС (системи ППО). Наступного разу ці маршрути будуть використані повторно. Ви за перемогу, чи за свободу?
Нічого особистого, але як же плять оця вільнолюдь, яка вимагає під час війни доступ до всієї інформації, інколи вибішує.
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Hotab
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:18
Успіх написав: Hotab написав:
хтось раз чуть не загинув, це НЕ про ТАКИЙ високий ризик, як на нул
Я ж не сперечаюсь, що на нулі справді в рази важче!
Але по нас щоразу "відповідь" приходить після того, як хлопці відстрілюються по них. Просто відповіді хаотичні/навмання - бо вони не знають точно, де сами ми сховались. А от коли вичислять, от тоді вже йде прицільний обстріл.
Тож, я думаю, що тут могли, нехай не 100, а 50К премії дати.
Це ж не на Волині, в лісі, коли ми стояли і нам платили премію 30К!
Коротше кажучи - треба було просто зробити премію на нулі 150К і решта все залишити, як є.
Або(якщо нема грошей) спочатку було ПОДУМАТИ і розділити на декілька груп:
1. Глибокий тил - гола зарплата 20К
2. Тил, де десь далеко чути "приходи" - 20К + 30К
3. Зона БД, де вже приходи бувають як за 1км, так і за 500-300-100-50-0м - давати 20К +50К
4. На нулі, де піхота - 20К + 100К
Откровенно говоря вообще не понятно , как мы можем обсуждать на этой ветке финансовые интересы , а не оборону/наступление наших войск. Такое впечатление создается, что у нас воюют за деньги. И чем тогда наши воины , при всем к ним уважении, отличаются от вагнеровцев , которые воюют за деньги уж точно?! Уверен, у нас таких меньшинство, хотя если читать ветку, то большинство. Или же есть те, кто исполняет свой долг на фронте, а есть те, кто считает бабки и не вылазит с инета несколько подальше не только от нуля,но и от третьей линии. Никого не хочу обидеть, но разговоры о деньгах здесь ,как по мне , не уместны.
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Defort
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:21
Defort написав:
Никого не хочу обидеть, но разговоры о деньгах здесь ,как по мне , не уместны.
Для війни потрібні три речі: гроші,гроші. і ще раз гроші.
Фінансові питання - це те, що напряму впливає на укомплектованість армії та якість кадрів. Тому це один з ключових моментів.
І не розумію, з чого ви взялищо хтось повинен за вас воювати, ще й безкоштовно?
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sashaqbl
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:39
Defort написав: Успіх написав: Hotab написав:
хтось раз чуть не загинув, це НЕ про ТАКИЙ високий ризик, як на нул
Я ж не сперечаюсь, що на нулі справді в рази важче!
Але по нас щоразу "відповідь" приходить після того, як хлопці відстрілюються по них. Просто відповіді хаотичні/навмання - бо вони не знають точно, де сами ми сховались. А от коли вичислять, от тоді вже йде прицільний обстріл.
Тож, я думаю, що тут могли, нехай не 100, а 50К премії дати.
Це ж не на Волині, в лісі, коли ми стояли і нам платили премію 30К!
Коротше кажучи - треба було просто зробити премію на нулі 150К і решта все залишити, як є.
Або(якщо нема грошей) спочатку було ПОДУМАТИ і розділити на декілька груп:
1. Глибокий тил - гола зарплата 20К
2. Тил, де десь далеко чути "приходи" - 20К + 30К
3. Зона БД, де вже приходи бувають як за 1км, так і за 500-300-100-50-0м - давати 20К +50К
4. На нулі, де піхота - 20К + 100К
Откровенно говоря вообще не понятно , как мы можем обсуждать на этой ветке финансовые интересы , а не оборону/наступление наших войск. Такое впечатление создается, что у нас воюют за деньги. И чем тогда наши воины , при всем к ним уважении, отличаются от вагнеровцев , которые воюют за деньги уж точно?! Уверен, у нас таких меньшинство, хотя если читать ветку, то большинство. Или же есть те, кто исполняет свой долг на фронте, а есть те, кто считает бабки и не вылазит с инета несколько подальше не только от нуля,но и от третьей линии. Никого не хочу обидеть, но разговоры о деньгах здесь ,как по мне , не уместны.
Мотивацію ніхто не відміняв. Як на вашу думку, який боєць буде більш вмотивований - той що отримує в кілька раз більше чим в середньому по країні, чи той хто міг-би більше заробити вдома в безпеці? Вмотивованість не балансує між "я всіх порву за країну" до "я завтра дезертую".
Я особисто вважаю що навіть тих 120 тис. для тих хто на передку - мало. Нажаль, тут вже економічні реалії держави втручаються. Самому вистачає максимум тисячу-дві в місяць на армію задонатити.
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abvertaras
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:40
sashaqbl написав: Defort написав:
Никого не хочу обидеть, но разговоры о деньгах здесь ,как по мне , не уместны.
Для війни потрібні три речі: гроші,гроші. і ще раз гроші.
Фінансові питання - це те, що напряму впливає на укомплектованість армії та якість кадрів. Тому це один з ключових моментів.
І не розумію, з чого ви взялищо хтось повинен за вас воювати, ще й безкоштовно?
+100000.
Ті хто щосекунди ризикує своїм життям, мають повне право турбуватись про забезпечення своєї родини у разі смерті чи каліцтва.
А диванні експерти можуть прямо завтра піти замінити Успіха і показати наглядно хоч півроку-рік, як це "воювати за ідею"
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Letusrock
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