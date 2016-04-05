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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3827382838293830
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Defort написав:как мы можем обсуждать на этой ветке финансовые интересы

У воїна в тилу є дружина, діти. І якщо йому крім виконання бойового завдання доводится думати як заробити гроші для родини - то ефективність суттєво знижується.
ИМХО рішення про зниження виплат перед наступом однозначно прийняте невчасно.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:У воїна в тилу є дружина, діти. І якщо йому крім виконання бойового завдання доводится думати як заробити гроші для родини - то ефективність суттєво знижується.
ИМХО рішення про зниження виплат перед наступом однозначно прийняте невчасно.


не кажучи про те що з тих 100тис як мінімум відсотків 15-20 солдати відразу інвестували в свою безпеку та оснащення
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:До чого тут диктатура?
Диктатура завжди починається із закриття незалежних джерел даних і репресій тих, хто говорить правду.
Пора нам брати приклад з США і їх гласності, а не з Китаю чи москалів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:58

  Hotab написав:Дюрі-бачі ,

є скриншоти з системи "Віраж планшет", як вони їх отримують це ще окрема розмова. На тих скриншотах вказується час і місце перебування (ворожих) дронів або їхнє зникнення з екранів


Зникнення з екранів вказують на слабкі місця РЛС (системи ППО). Наступного разу ці маршрути будуть використані повторно. Ви за перемогу, чи за свободу?
Нічого особистого, але як же плять оця вільнолюдь, яка вимагає під час війни доступ до всієї інформації, інколи вибішує.


Тобто повідомлень типу "4 ракети пролетіли Тернопіль і заходять в напрямку Львова" більше не чекати?
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Диктатура завжди починається із закриття незалежних джерел даних і репресій тих, хто говорить правду.
Пора нам брати приклад з США і їх гласності, а не з Китаю чи москалів.

Хотаб вам відписав. Публікувати дані, які становлять інтерес для ворога - це зрада. Саджати таких людей - це не диктатура, норма для будь-якої цивілізованої країни.
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