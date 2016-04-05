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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:50
Defort написав:
как мы можем обсуждать на этой ветке финансовые интересы
У воїна в тилу є дружина, діти. І якщо йому крім виконання бойового завдання доводится думати як заробити гроші для родини - то ефективність суттєво знижується.
ИМХО рішення про зниження виплат перед наступом однозначно прийняте невчасно.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:53
Дюрі-бачі написав:
У воїна в тилу є дружина, діти. І якщо йому крім виконання бойового завдання доводится думати як заробити гроші для родини - то ефективність суттєво знижується.
ИМХО рішення про зниження виплат перед наступом однозначно прийняте невчасно.
не кажучи про те що з тих 100тис як мінімум відсотків 15-20 солдати відразу інвестували в свою безпеку та оснащення
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:54
sashaqbl написав:
До чого тут диктатура?
Диктатура завжди починається із закриття незалежних джерел даних і репресій тих, хто говорить правду.
Пора нам брати приклад з США і їх гласності, а не з Китаю чи москалів.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:58
Hotab написав:Дюрі-бачі
,
є скриншоти з системи "Віраж планшет", як вони їх отримують це ще окрема розмова. На тих скриншотах вказується час і місце перебування (ворожих) дронів або їхнє зникнення з екранів
Зникнення з екранів вказують на слабкі місця РЛС (системи ППО). Наступного разу ці маршрути будуть використані повторно. Ви за перемогу, чи за свободу?
Нічого особистого, але як же плять оця вільнолюдь, яка вимагає під час війни доступ до всієї інформації, інколи вибішує.
Тобто повідомлень типу "4 ракети пролетіли Тернопіль і заходять в напрямку Львова" більше не чекати?
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:58
Дюрі-бачі написав:
Диктатура завжди починається із закриття незалежних джерел даних і репресій тих, хто говорить правду.
Пора нам брати приклад з США і їх гласності, а не з Китаю чи москалів.
Хотаб вам відписав. Публікувати дані, які становлять інтерес для ворога - це зрада. Саджати таких людей - це не диктатура, норма для будь-якої цивілізованої країни.
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Bukka
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