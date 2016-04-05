У воїна в тилу є дружина, діти. І якщо йому крім виконання бойового завдання доводится думати як заробити гроші для родини - то ефективність суттєво знижується.
ИМХО рішення про зниження виплат перед наступом однозначно прийняте невчасно.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У воїна в тилу є дружина, діти. І якщо йому крім виконання бойового завдання доводится думати як заробити гроші для родини - то ефективність суттєво знижується.
ИМХО рішення про зниження виплат перед наступом однозначно прийняте невчасно.
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
не кажучи про те що з тих 100тис як мінімум відсотків 15-20 солдати відразу інвестували в свою безпеку та оснащення
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:58
Тобто повідомлень типу "4 ракети пролетіли Тернопіль і заходять в напрямку Львова" більше не чекати?
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хотаб вам відписав. Публікувати дані, які становлять інтерес для ворога - це зрада. Саджати таких людей - це не диктатура, норма для будь-якої цивілізованої країни.
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Про відео прильотів згоден. Але чим заважала інфо що "три ракети рухаються хмельниччиною"? Тепер сиди в підвалі не маючи поняття що відбувається..
P.S. Так можна й журналістські розслідування заборонити, бо вони показуюють ворогу слабкі місця нашої корупційної системи ))
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:27
Это, действительно, не очень понятно.
В отличие от запретов на указание мест прилёта и их последствий.
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"три ракети рухаються хмельниччиною" - означає,що на Хмельниччині є радар, який бачить ці ракети. Знаючи траекторію руху ракети(враховуючи,що висота польоту відносно невелика), можна вичислити +/-положення радару. А якщо ракет насправді не 3, а 4 або 5- то це дасть ще точніше розміщення радара і можливість розробити безпечніші траекторії.
UPD.: натомість вам ця інформація не надасть жодної користі, крім самозаспокоєння відносно "розуміння, що відбувається".
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 22 бер, 2023 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
О - вже людина приблизно один з варіантів описала ...
Насправді їх набагато більше - це і кількість по одним маршрутам , і по різним маршрутам , і різним висотам , і різний асортимент літаючого . При грамотному відслідковуванні повідомлень можна зрозуміти багато чого .
А інсайд від військових - це вже зовсім жесть ...
Додано: Сер 22 бер, 2023 16:01
sashaqbl Так зробили б нормальну систему оповіщення про повітряну небезпеку, щоб не було потреби в таких каналах. А то в Закарпатті оголошують 100500 тривог, а реальних прильотів 1. Та й ракет, які б підлітали на небезпечну відстань (у Львівську чи Івано-Франківські області) - дуже мало.
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