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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3828382938303831
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:22

Дюрі-бачі наскільки я розумію,проблема знову ж таки в тому, яку інформацію можна публікувати, і наскільки щільне покриття території України радарами.
По-перше, не всі ракети і не всюди відслідковуються.
По-друге, як вже вище писали, озвучення інформації про відслідковування може нести ризики для ідентифікації можливостей ППО.
Мене дивує, коли к.т.н. не розуміє настільки очевидних речей.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:25

⚡️ Сі Цзіньпін відмовив 🐵 в підтримці проєкту "Сила Сибіру 2", — Bloomberg

Голова КНР Сі Цзіньпін розчарував російську сторону, відмовившись брати на себе зобов'язання щодо підтримки нового масштабного проєкту з постачання газу з Росії до Китаю.

Йдеться про проект "Сила Сибіру 2" — трубопровід, який має пройти через територію Монголії до Китаю і хоча б частково компенсувати Москві втрату європейського ринку.

Під час зустрічі з 🐵 Сі Цзіньпін відмовився брати на себе зобов'язання щодо збільшення обсягів імпорту російського газу, зазначає агентство Bloomberg.

Пекін не бажає повторювати помилок Європейського Союзу і надмірно покладатися на паливо з Росії.

Навпаки, китайська влада має намір максимально широко диверсифікувати постачання критично важливих для економіки корисних ресурсів, незважаючи навіть на те, що це може бути дорожче для країни.

Агентство зазначає, що асиметрія у двосторонніх відносинах особливо яскраво була помітна в промовах двох лідерів за підсумками спільних зустрічей.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... g-gas-deal
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:31

sashaqbl Я розумію чудово що публікація будь-яких даних може бути використана ворогом проти нас.
Але бачу як Україна за рік війни прискореним темпом йде по шляху, яким йшли москалі 30 років в диктатуру. Основа протидії диктатури - свобода слова.
Якщо б того ж Успіха пускали раз в тиждень на годину в ефір телемарафону - значно більше проблем було б вирішено
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Але бачу як Україна за рік війни прискореним темпом йде по шляху, яким йшли москалі 30 років в диктатуру. Основа протидії диктатури - свобода слова.

Я погоджуюсь,що зелені часто засильно закручують гайки. Але історія з ракетами - це трохи з іншого корита.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Я погоджуюсь,що зелені часто засильно закручують гайки. Але історія з ракетами - це трохи з іншого корита.

Не на ракетах слід зосереджувати увагу, а на тому, що хочуть карати адміністраторів Телеграм каналів - місця де ще хоч трохи залишилось свободи слова.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:47

  Дюрі-бачі написав:
  sashaqbl написав:Я погоджуюсь,що зелені часто засильно закручують гайки. Але історія з ракетами - це трохи з іншого корита.

Не на ракетах слід зосереджувати увагу, а на тому, що хочуть карати адміністраторів Телеграм каналів - місця де ще хоч трохи залишилось свободи слова.

В даному випадку адміністратори каналів лиють воду на млин ворога.
sashaqbl
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