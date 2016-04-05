Дюрі-бачі наскільки я розумію,проблема знову ж таки в тому, яку інформацію можна публікувати, і наскільки щільне покриття території України радарами. По-перше, не всі ракети і не всюди відслідковуються. По-друге, як вже вище писали, озвучення інформації про відслідковування може нести ризики для ідентифікації можливостей ППО. Мене дивує, коли к.т.н. не розуміє настільки очевидних речей.
sashaqbl Я розумію чудово що публікація будь-яких даних може бути використана ворогом проти нас. Але бачу як Україна за рік війни прискореним темпом йде по шляху, яким йшли москалі 30 років в диктатуру. Основа протидії диктатури - свобода слова. Якщо б того ж Успіха пускали раз в тиждень на годину в ефір телемарафону - значно більше проблем було б вирішено
Росія повертає із баз зберігання старі радянські танки Т-54 та Т-55, яким більше 70-ти років. Про це повідомляє аналітична команда Conflict Intelligence Team. У розпорядженні команди опинилися фотографії ешелону, який перевозив радянські середні танки сімейства Т-54/55 з Далекого Сходу. В одному ешелоні були як танки Т-54, так і танки, які можуть бути пізніми Т-54 або Т-55. https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-povertaye-u-strij-radyanski-tanky-t-54-i-t-55/
Є думка, що їх відновлюють для експорту в Сирію. Але враховуючи, що їх відновлює той самий завод, що й Т-62 для війни в Україні, то висока ймовірність, що й Т-54 підуть на Донбас.
Defort написав:Никого не хочу обидеть, но разговоры о деньгах здесь ,как по мне , не уместны.
Для війни потрібні три речі: гроші,гроші. і ще раз гроші.
Фінансові питання - це те, що напряму впливає на укомплектованість армії та якість кадрів. Тому це один з ключових моментів. І не розумію, з чого ви взялищо хтось повинен за вас воювати, ще й безкоштовно?
+100000. Ті хто щосекунди ризикує своїм життям, мають повне право турбуватись про забезпечення своєї родини у разі смерті чи каліцтва. А диванні експерти можуть прямо завтра піти замінити Успіха і показати наглядно хоч півроку-рік, як це "воювати за ідею"
"турбуватись про забезпечення своєї родини у разі смерті чи каліцтва" то інше питання. На мій погляд, повинна бути передбачена суттєва допомога постраждалому/родині в таких випадках (ніяк не менша від середнього рівня життя в країні). Зарплата це інше. Вона має бути вища, ніж в тилу, але не обов'язково в рази.
Defort написав:как мы можем обсуждать на этой ветке финансовые интересы
У воїна в тилу є дружина, діти. І якщо йому крім виконання бойового завдання доводится думати як заробити гроші для родини - то ефективність суттєво знижується. ИМХО рішення про зниження виплат перед наступом однозначно прийняте невчасно.
"Невчасно" був встановлений такий рівень військових зарплат. По-моєму Зеленський нещодавно признався, що на таку довгу війну не очікували. Мабуть, після відступу рос. військ з півночі розраховували на відносно швидку перемогу. А зараз у держави просто не вистачає грошей. І взяти їх немає звідки.
ЛАД написав:Зарплата це інше. Вона має бути вища, ніж в тилу, але не обов'язково в рази.
С учётом того что при зарплате в несколько раз выше средней, честно говоря правде в глаза, большинство бы предпочло быть дома сейчас, а не в армии, в Вашем утверждении есть ошибка. На одних идейных добровольцах долго не повоюешь, тем более многие добровольцы первых дней уже погибли или ранены.