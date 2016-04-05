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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 38293830383138323833>
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:22

Дюрі-бачі наскільки я розумію,проблема знову ж таки в тому, яку інформацію можна публікувати, і наскільки щільне покриття території України радарами.
По-перше, не всі ракети і не всюди відслідковуються.
По-друге, як вже вище писали, озвучення інформації про відслідковування може нести ризики для ідентифікації можливостей ППО.
Мене дивує, коли к.т.н. не розуміє настільки очевидних речей.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:25

⚡️ Сі Цзіньпін відмовив 🐵 в підтримці проєкту "Сила Сибіру 2", — Bloomberg

Голова КНР Сі Цзіньпін розчарував російську сторону, відмовившись брати на себе зобов'язання щодо підтримки нового масштабного проєкту з постачання газу з Росії до Китаю.

Йдеться про проект "Сила Сибіру 2" — трубопровід, який має пройти через територію Монголії до Китаю і хоча б частково компенсувати Москві втрату європейського ринку.

Під час зустрічі з 🐵 Сі Цзіньпін відмовився брати на себе зобов'язання щодо збільшення обсягів імпорту російського газу, зазначає агентство Bloomberg.

Пекін не бажає повторювати помилок Європейського Союзу і надмірно покладатися на паливо з Росії.

Навпаки, китайська влада має намір максимально широко диверсифікувати постачання критично важливих для економіки корисних ресурсів, незважаючи навіть на те, що це може бути дорожче для країни.

Агентство зазначає, що асиметрія у двосторонніх відносинах особливо яскраво була помітна в промовах двох лідерів за підсумками спільних зустрічей.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... g-gas-deal
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:31

sashaqbl Я розумію чудово що публікація будь-яких даних може бути використана ворогом проти нас.
Але бачу як Україна за рік війни прискореним темпом йде по шляху, яким йшли москалі 30 років в диктатуру. Основа протидії диктатури - свобода слова.
Якщо б того ж Успіха пускали раз в тиждень на годину в ефір телемарафону - значно більше проблем було б вирішено
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Але бачу як Україна за рік війни прискореним темпом йде по шляху, яким йшли москалі 30 років в диктатуру. Основа протидії диктатури - свобода слова.

Я погоджуюсь,що зелені часто засильно закручують гайки. Але історія з ракетами - це трохи з іншого корита.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Я погоджуюсь,що зелені часто засильно закручують гайки. Але історія з ракетами - це трохи з іншого корита.

Не на ракетах слід зосереджувати увагу, а на тому, що хочуть карати адміністраторів Телеграм каналів - місця де ще хоч трохи залишилось свободи слова.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:47

  Дюрі-бачі написав:
  sashaqbl написав:Я погоджуюсь,що зелені часто засильно закручують гайки. Але історія з ракетами - це трохи з іншого корита.

Не на ракетах слід зосереджувати увагу, а на тому, що хочуть карати адміністраторів Телеграм каналів - місця де ще хоч трохи залишилось свободи слова.

В даному випадку адміністратори каналів лиють воду на млин ворога.
Тому або хай припиняють, або хай несуть відповідальність.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:56

Росія повертає із баз зберігання старі радянські танки Т-54 та Т-55, яким більше 70-ти років.
Про це повідомляє аналітична команда Conflict Intelligence Team.
У розпорядженні команди опинилися фотографії ешелону, який перевозив радянські середні танки сімейства Т-54/55 з Далекого Сходу. В одному ешелоні були як танки Т-54, так і танки, які можуть бути пізніми Т-54 або Т-55.
https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-povertaye-u-strij-radyanski-tanky-t-54-i-t-55/


Є думка, що їх відновлюють для експорту в Сирію.
Але враховуючи, що їх відновлює той самий завод, що й Т-62 для війни в Україні, то висока ймовірність, що й Т-54 підуть на Донбас.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 17:06

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:
  Defort написав:Никого не хочу обидеть, но разговоры о деньгах здесь ,как по мне , не уместны.

Для війни потрібні три речі: гроші,гроші. і ще раз гроші.

Фінансові питання - це те, що напряму впливає на укомплектованість армії та якість кадрів. Тому це один з ключових моментів.
І не розумію, з чого ви взялищо хтось повинен за вас воювати, ще й безкоштовно?


+100000.
Ті хто щосекунди ризикує своїм життям, мають повне право турбуватись про забезпечення своєї родини у разі смерті чи каліцтва.
А диванні експерти можуть прямо завтра піти замінити Успіха і показати наглядно хоч півроку-рік, як це "воювати за ідею"

"турбуватись про забезпечення своєї родини у разі смерті чи каліцтва" то інше питання.
На мій погляд, повинна бути передбачена суттєва допомога постраждалому/родині в таких випадках (ніяк не менша від середнього рівня життя в країні).
Зарплата це інше. Вона має бути вища, ніж в тилу, але не обов'язково в рази.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 17:13

  Дюрі-бачі написав:
  Defort написав:как мы можем обсуждать на этой ветке финансовые интересы

У воїна в тилу є дружина, діти. І якщо йому крім виконання бойового завдання доводится думати як заробити гроші для родини - то ефективність суттєво знижується.
ИМХО рішення про зниження виплат перед наступом однозначно прийняте невчасно.

"Невчасно" був встановлений такий рівень військових зарплат.
По-моєму Зеленський нещодавно признався, що на таку довгу війну не очікували. Мабуть, після відступу рос. військ з півночі розраховували на відносно швидку перемогу.
А зараз у держави просто не вистачає грошей. І взяти їх немає звідки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Зарплата це інше. Вона має бути вища, ніж в тилу, але не обов'язково в рази.


С учётом того что при зарплате в несколько раз выше средней, честно говоря правде в глаза, большинство бы предпочло быть дома сейчас, а не в армии, в Вашем утверждении есть ошибка. На одних идейных добровольцах долго не повоюешь, тем более многие добровольцы первых дней уже погибли или ранены.

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