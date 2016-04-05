|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 22 бер, 2023 17:31
sashaqbl написав:Дюрі-бачі
наскільки я розумію,проблема знову ж таки в тому, яку інформацію можна публікувати, і наскільки щільне покриття території України радарами.
По-перше, не всі ракети і не всюди відслідковуються.
По-друге, як вже вище писали, озвучення інформації про відслідковування може нести ризики для ідентифікації можливостей ППО.
Мене дивує, коли к.т.н. не розуміє настільки очевидних речей.
Радары есть разные.
Радары какого-нибудь ракетного дивизиона, кот. используются для наведения ракет ПВО на цель, имеют относительно небольшой радиус действия и их, действительно, можно примерно определить таким образом, как Вы пишете.
Есть радары дальнего действия, кот. применяются в ПВО страны. Их таким образом не найдёшь. И из сообщения в телеге о ракетах "над Тернопольской областью" расположение такого радара не определишь, он может стоять в любой из соседних областей. Или даже не в соседних.
Кроме того, сообщение в телеге не означают, что написали обо всех
обнаруженных ракетах. И если не написано о ракетах, к примеру, над Хмельницкой областью, это не значит, что там нет радаров и ПВО их не видит.
Расположение РЛС гораздо проще определить по данным радиотехнической разведки во время их работы при возд. тревогах. Или даже без тревоги - РЛС дальнего обнаружения работают постоянно или по графику дежурств. К тому же они, как правило, стационарные.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24173
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 22 бер, 2023 17:39
ЛАД написав:
Есть радары дальнего действия, кот. применяются в ПВО страны. Их таким образом не найдёшь.
Ви не врахували, що КР летять відносно низько, і радіогоризонт скорочує видимість будь-якого радару до пари десятків км.
Щодо постійної роботи РЛС - маю великі сумніви,що вони працюють постійно, інакше б русня давно повибивала їх, як і станціонарні. Скоріш за все їх включають при наявності близьких цілей.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Сер 22 бер, 2023 17:42, всього редагувалось 1 раз.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1158
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 бер, 2023 17:40
freeze написав:
ЛАД написав:Зарплата це інше. Вона має бути вища, ніж в тилу, але не обов'язково в рази.
С учётом того что при зарплате в несколько раз выше средней, честно говоря правде в глаза, большинство бы предпочло быть дома сейчас, а не в армии, в Вашем утверждении есть ошибка. На одних идейных добровольцах долго не повоюешь, тем более многие добровольцы первых дней уже погибли или ранены.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
Согласен.
Но, как показывает практика, высокие зарплаты не обеспечивают достаточный приток добровольцев. Всё равно приходится прибегать к принудительной мобилизации.
При такой масштабной войне, как у нас, все страны с контрактной армией вынуждены бы были вспомнить об обязательной мобилизации. США может себе позволить контрактную армию, т.к. серьёзных войн уже давно не ведёт. Со времён Вьетнама. То, что у них, это "СВО".
При этом, уже писал, нигде нет зарплат в разы
выше средней по стране.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24173
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 22 бер, 2023 17:42
Defort написав:
Такое впечатление создается, что у нас воюют за деньги.
Нижче вам дуже точно відповіли!
Сім'я воїна має бути відповідно забезпечена - тоді воїну спокійніше/впевненіше і краще воювати!
sashaqbl написав:
не розумію, з чого ви взялищо хтось повинен за вас воювати, ще й безкоштовно?
+1000000000000500000000000!!!!!!!!!!👍👍👍👍👍
abvertaras написав:
Мотивацію ніхто не відміняв. Як на вашу думку, який боєць буде більш вмотивований - той що отримує в кілька раз більше чим в середньому по країні, чи той хто міг-би більше заробити вдома в безпеці? Вмотивованість не балансує між "я всіх порву за країну" до "я завтра дезертую".
Я особисто вважаю що навіть тих 120 тис. для тих хто на передку - мало. Нажаль, тут вже економічні реалії держави втручаються. Самому вистачає максимум тисячу-дві в місяць на армію задонатити.
Теж все правильно написали!
Letusrock написав:
Ті хто щосекунди ризикує своїм життям, мають повне право турбуватись про забезпечення своєї родини у разі смерті чи каліцтва.
А диванні експерти можуть прямо завтра піти замінити Успіха і показати наглядно хоч півроку-рік, як це "воювати за ідею"
+10000000000005000000000000!!!!!!👍👍👍👍👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4527
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Сер 22 бер, 2023 17:43
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Есть радары дальнего действия, кот. применяются в ПВО страны. Их таким образом не найдёшь.
Ви не врахували, що КР летять відносно низько, і радіогоризонт скорочує видимість будь-якого радару до пари десятків км.
В таких случаях сообщения в телеге основываются на результатах визуального наблюдения и вообще не имеют отношения к ПВО.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24173
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 22 бер, 2023 17:45
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1158
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 бер, 2023 17:49
Успіх написав:
............
Коротше кажучи - треба було просто зробити премію на нулі 150К і решта все залишити, як є.
Або(якщо нема грошей) спочатку було ПОДУМАТИ і розділити на декілька груп:
1. Глибокий тил - гола зарплата 20К
2. Тил, де десь далеко чути "приходи" - 20К + 30К
3. Зона БД, де вже приходи бувають як за 1км, так і за 500-300-100-50-0м - давати 20К +50К
4. На нулі, де піхота - 20К + 100К
"просто зробити премію на нулі 150К і решта все залишити, як є" - можна, але... грошей нема.
"спочатку було ПОДУМАТИ" - було, так можна і, мабуть, треба було зробити. Але, вже писав, сподівались на відносно швидке закінчення війни. Принаймні на те, що не буде такою довгою, як виявляється.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24173
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 22 бер, 2023 17:57
ЛАД написав:Согласен.
Но, как показывает практика, высокие зарплаты не обеспечивают достаточный приток добровольцев. Всё равно приходится прибегать к принудительной мобилизации.
Приходится прибегать к принудительной мобилизации именно потому что зарплаты недостаточно высоки (финансы поют романсы), а именно не отвечают в представлении большинства мужчин уровню риска и жёстких армейских условий.
Поверьте, на собственной шкуре по своему личному составу чувствую, что добровольно пришедший в армию (пусть и в расчёте на повышенный доход) и принудительно мобилизованный это, как говорят в Одессе две большие разницы, по отношению к службе и опасностям.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20075
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7705 раз.
-
- Профіль
-
8
23
5
1
Додано: Сер 22 бер, 2023 17:59
Тому що деякі телеграм-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА і ракет, є скриншоти з системи "Віраж планшет", як вони їх отримують це ще окрема розмова.
На тих скриншотах вказується час і місце перебування (ворожих) дронів або їхнє зникнення з радарів.
Это да, такое недопустимо.
Так надо
1. запретить скриншоты;
2. разобраться, как в эти телеграм-каналы попадают скриншоты. Это чистое преступление со стороны военных, которые сбрасывают такие скриншоты. Или работа хакеров - тоже преступление.
Запретить скриншоты совсем несложно. Помню, в начале выкладывали фото мест и результатов прилётов. После того, как это запретили, такие фото в течение пары дней исчезли. Сегодня даже перебор - часто не сообщают даже в какой район
Харькова прилетело.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24173
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:05
freeze написав:
С учётом того что при зарплате в несколько раз выше средней, честно говоря правде в глаза, большинство бы предпочло быть дома сейчас, а не в армии, в Вашем утверждении есть ошибка. На одних идейных добровольцах долго не повоюешь, тем более многие добровольцы первых дней уже погибли или ранены.
Згоден. Щоб більш менш було поповнення війська і відповідна мотивація то потрібні умови коли в ЗСУ можна заробити набагато більше ніж на цивілці.
Навіть зараз умовні охоронці супермаркетів із зп 10тис не сильно рвуться заробляти в 10 разів більше на фронті
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 376
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|114357
|
|
|6076
|484011
|
|
|1
|5042
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|