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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 383138323833383438353836>
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:sashaqbl Так зробили б нормальну систему оповіщення про повітряну небезпеку, щоб не було потреби в таких каналах. А то в Закарпатті оголошують 100500 тривог, а реальних прильотів 1. Та й ракет, які б підлітали на небезпечну відстань (у Львівську чи Івано-Франківські області) - дуже мало.
В Запоріжжі спочатку прильот, а потім оповіщення. Коли спочатку оповіщення вмикають, то вирогідність прильоту мала
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:43

  freeze написав:
ЛАД написав:Согласен.
Но, как показывает практика, высокие зарплаты не обеспечивают достаточный приток добровольцев. Всё равно приходится прибегать к принудительной мобилизации.

Приходится прибегать к принудительной мобилизации именно потому что зарплаты недостаточно высоки (финансы поют романсы), а именно не отвечают в представлении большинства мужчин уровню риска и жёстких армейских условий.
Поверьте, на собственной шкуре по своему личному составу чувствую, что добровольно пришедший в армию (пусть и в расчёте на повышенный доход) и принудительно мобилизованный это, как говорят в Одессе две большие разницы, по отношению к службе и опасностям. .....

"добровольно пришедший в армию ... и принудительно мобилизованный это, как говорят в Одессе две большие разницы" - не сомневаюсь.
Но тут, скорее, надо было сделать так, как писал Успіх - viewtopic.php?p=5556948#p5556948. Это воспринималось бы лучше, чем нынешнее снижение. Уменьшение доходов, естественно, всегда воспринимается болезненно.
И учтите, что Успіх тоже не доброволец, а призванный. Так же, как большинство из сегодня служащих.
И не думаю, что, например, sashaqbl будет после призыва с сегодняшней зарплатой будет служить хуже, чем служил бы со старой.
Истинных добровольцев относительно немного. Идут либо наиболее идейные, либо наиболее авантюрные (как, например, во Французский Иностранный легион).
Кстати, о зарплатах:
Новобранец со стажем 10 месяцев, служивший на территории Франции, в 2008 году получал ежемесячную зарплату в размере 1 тыс. евро, но в случае командировки в Африку (например, в Джибути) его зарплата достигала 2500 евро. Парашютисты получали около 1800 евро во Франции и свыше 3 тысяч евро во время командировки в Африке ежемесячно. Сержант-шеф получает около 1800 евро ежемесячно, служа на территории Франции. Офицеры высокого ранга могли получать зарплату до 5 тыс. евро, однако она обычно у легионеров рассчитывается, исходя и из количества детей у легионера. После выхода на пенсию легионер получает дополнительную пенсию в размере 800 евро, которая также зависит от того, где он служил и сколько времени (у парашютистов учитывается и количество прыжков)

(из соответствующей статьи в Вики).
Там, правда, есть и иной стимул - гражданство Франции после 3 лет службы.
При том, что
Размер средней заработной платы в Франции вырос до 3321 EUR/ месяц (3575.966 USD/мес) в 2021. Максимальный размер средней зарплаты составлял 3137 EUR/ месяц, а минимальный - 1752 EUR/ месяц

https://take-profit.org/statistics/wages/france/
Или здесь (цифры примерно те же)
По сведениям французского правительства, официальная минимальная зарплата во Франции в 2022 году составляет 1 603,1 евро в месяц или 19 237 евро в год (при условии 12 выплат).
....
По информации Национального института статистики и экономических исследований, средняя зарплата во Франции в 2022 году составляет 3 085 евро в месяц. После уплаты налогов в распоряжении работника остается порядка 2 400 евро.

https://ktogdeskolko.com/zarplata-vo-frantsii.
Вот цифры по Германии:
Военнослужащий: 3755 — 4248 — 4805€
.....
Заработная плата немецких военных зависит от выслуги лет, должности, звания и наличия военных специальностей.

https://www.tupa-germania.ru/rabota/srednjaja-zarplata-v-germanii.html#:~:text=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9%3A%203755%20%E2%80%94%204248%20%E2%80%94%204805,%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8.
Там есть цифры и по другим профессиям. Разница невелика и не отличается от других профессий (по многим выше).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:46

  Letusrock написав:
  freeze написав:С учётом того что при зарплате в несколько раз выше средней, честно говоря правде в глаза, большинство бы предпочло быть дома сейчас, а не в армии, в Вашем утверждении есть ошибка. На одних идейных добровольцах долго не повоюешь, тем более многие добровольцы первых дней уже погибли или ранены.


Згоден. Щоб більш менш було поповнення війська і відповідна мотивація то потрібні умови коли в ЗСУ можна заробити набагато більше ніж на цивілці.
Навіть зараз умовні охоронці супермаркетів із зп 10тис не сильно рвуться заробляти в 10 разів більше на фронті

Во сколько раз надо увеличить, чтобы они "рвались"? Во 100 раз?
Боюсь, не поможет никакое увеличение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Возможно, выскажу очень непопулярное мнение...
С точки зрения экономики, не может быть такого перепада: 150 тыс у рядового на передке и в 20 раз меньше у продавца в магазине в тылу. 45 тыс у рядового на полигоне и в 4 с половиной раза меньше у медсестры в больнице.
Изначально такое денежное обеспечение врубили просто с перепугу, не думая ни минуты о последствиях даже в среднесрочной перспективе.
К осени стало ясно, что бюджет не выдерживает, а все что можно было урезать, уже урезали.
Было два варианта: постепенная девальвация или сократить выплаты военным. Решили пока что пойти по второму пути. Это не решит проблему, но притормозит ее разрастание на некоторый совсем небольшой срок.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:48

  GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:sashaqbl Так зробили б нормальну систему оповіщення про повітряну небезпеку, щоб не було потреби в таких каналах. А то в Закарпатті оголошують 100500 тривог, а реальних прильотів 1. Та й ракет, які б підлітали на небезпечну відстань (у Львівську чи Івано-Франківські області) - дуже мало.
В Запоріжжі спочатку прильот, а потім оповіщення. Коли спочатку оповіщення вмикають, то вирогідність прильоту мала

Уже писал - в Харькове так же. Поэтому сигналы только раздражают и никто на них внимания не обращает.
Но это особенность прифронтовых городов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Во сколько раз надо увеличить, чтобы они "рвались"?
Переважна більшість моїх знайомих готова б "рватись на фронт" десь по ціні 1 кімнатної квартири в ЄС (Чехії, Польщі ...) за 6 місяців, 3 кімнатної - за рік.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:53

  antey1969 написав:Возможно, выскажу очень непопулярное мнение...
С точки зрения экономики, не может быть такого перепада: 150 тыс у рядового на передке и в 20 раз меньше у продавца в магазине в тылу. 45 тыс у рядового на полигоне и в 4 с половиной раза меньше у медсестры в больнице.
Изначально такое денежное обеспечение врубили просто с перепугу, не думая ни минуты о последствиях даже в среднесрочной перспективе.
К осени стало ясно, что бюджет не выдерживает, а все что можно было урезать, уже урезали.
Было два варианта: постепенная девальвация или сократить выплаты военным. Решили пока что пойти по второму пути. Это не решит проблему, но притормозит ее разрастание на некоторый совсем небольшой срок.

Согласен.
Но, возможно, ещё одна причина.
Помню, в начале было много призывов к иностранцам приезжать в Украину (в армию). Не знаю, из каких соображений - то ли не хватало специалистов, то ли по каким-то другим соображениям.
Для них зарплата в 3000 - обычная. Установить им такую, а нашим ниже, вроде, неприлично. Поэтому дали столько же и нашим.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:53

  antey1969 написав:Возможно, выскажу очень непопулярное мнение...
С точки зрения экономики, не может быть такого перепада: 150 тыс у рядового на передке и в 20 раз меньше у продавца в магазине в тылу. 45 тыс у рядового на полигоне и в 4 с половиной раза меньше у медсестры в больнице.
Изначально такое денежное обеспечение врубили просто с перепугу, не думая ни минуты о последствиях даже в среднесрочной перспективе.
К осени стало ясно, что бюджет не выдерживает, а все что можно было урезать, уже урезали.
Было два варианта: постепенная девальвация или сократить выплаты военным. Решили пока что пойти по второму пути. Это не решит проблему, но притормозит ее разрастание на некоторый совсем небольшой срок.

Здесь все ответы, особенно если Вы знакомы с реальным состоянием дел в сфере Воинского дела.(расценки по странам в зоне интереса войны кацапии против Украины)
Иначе это звучит:
- А гроші де?
Новини одного дня:
https://bastion.tv/derzhavne-vugillya-p ... ali_n53449

https://antikorpravda.com/na-shahti-kot ... -arahamii/

https://bastion.tv/geo-leros-zvinuvativ ... yah_n53498

https://zn.ua/anticorruption/prestupnaj ... -nabu.html

https://kordon.org.ua/polmilliona-na-od ... bande.html

И лица у всех, по странности одной масти, клейма негде ставить...:
https://bastion.tv/ukrayinoyu-keruyut-p ... avi_n53484
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 бер, 2023 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:55

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Во сколько раз надо увеличить, чтобы они "рвались"?
Переважна більшість моїх знайомих готова б "рватись на фронт" десь по ціні 1 кімнатної квартири в ЄС (Чехії, Польщі ...) за 6 місяців, 3 кімнатної - за рік.

Это сколько примерно?
Тысяч 10 в месяц?
Ну и как-то интересно гражданам Украины ориентироваться на цены квартир в "Чехії, Польщі ...". :)
С тем, чтобы потом слинять туда?
Это ух точно больше похоже на наёмничество.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:01

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Во сколько раз надо увеличить, чтобы они "рвались"?
Переважна більшість моїх знайомих готова б "рватись на фронт" десь по ціні 1 кімнатної квартири в ЄС (Чехії, Польщі ...) за 6 місяців, 3 кімнатної - за рік.

Потреотично
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