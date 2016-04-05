Додано: Сер 22 бер, 2023 18:46

Возможно, выскажу очень непопулярное мнение...

С точки зрения экономики, не может быть такого перепада: 150 тыс у рядового на передке и в 20 раз меньше у продавца в магазине в тылу. 45 тыс у рядового на полигоне и в 4 с половиной раза меньше у медсестры в больнице.

Изначально такое денежное обеспечение врубили просто с перепугу, не думая ни минуты о последствиях даже в среднесрочной перспективе.

К осени стало ясно, что бюджет не выдерживает, а все что можно было урезать, уже урезали.

Было два варианта: постепенная девальвация или сократить выплаты военным. Решили пока что пойти по второму пути. Это не решит проблему, но притормозит ее разрастание на некоторый совсем небольшой срок.