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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 38323833383438353836>
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это ух точно больше похоже на наёмничество.

Так питання й було про те скільки треба платити, щоб залучити багато "заробітчан".
А так 30/100 було достатньо для утримання в армії патріотів. От ЗП менше 1000$ в тилу - суттєвий аргумент залишати армію і йти шукати роботу з достойною оплатою.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:07

  Дюрі-бачі написав:А так 30/100 було достатньо для утримання в армії патріотів.

Для "утримання патріотів"? "Патріотів" потрібно утримувати грошима? Тоді в чому їх "патріотизм"? Чи патріотами чого вони є?

А для "залучення непатріотів" - скільки потрібно платити?
Helicopter11
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:13

  GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:sashaqbl Так зробили б нормальну систему оповіщення про повітряну небезпеку, щоб не було потреби в таких каналах. А то в Закарпатті оголошують 100500 тривог, а реальних прильотів 1. Та й ракет, які б підлітали на небезпечну відстань (у Львівську чи Івано-Франківські області) - дуже мало.
В Запоріжжі спочатку прильот, а потім оповіщення.

Потому что, сегодня обстреляли Запорожье из РСЗО.
Любой обстрел из РСЗО сложно отследить, потому что обстрел ведется относительно недалеко - около 100 км
  GALeon написав:Коли спочатку оповіщення вмикають, то вирогідність прильоту мала

Если у картопляников или у рашистов взлетает МиГ-31, то по всей Украине объявляют воздушную тревогу. Вот как сегодня с 9 до 11

Также, заранее включают воздушную тревогу, когда пуски ракет за хрен знает сколько км от нас, типа, акватория Каспийского моря
Вот эти факты пусков отслеживают
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Helicopter11 написав:"Патріотів" потрібно утримувати грошима?
Вже писав: коли у патріота діти голодні і дружина подає на розлучення - патріотизм дуже швидко закінчується. 45/115 тис. в 2022 були підібрані нормально, з точки зору військових і співставні з оплатою москалями. Поточні 20/50 - малувато, особливо 20.
Непатріоти в ЧВК отримують 6-8 тис. $
Ну і час зменшення виплат підібрано дуже невдало, ИМХО. Значно краще було їх зменшити після звільнення Харківщини чи Херсону, перед зимовим "затишшям", або вже восени після контранступу і звільнення ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:22

  Дюрі-бачі написав:
  Helicopter11 написав:"Патріотів" потрібно утримувати грошима?
Вже писав: коли у патріота діти голодні і дружина подає на розлучення - патріотизм дуже швидко закінчується. 45/115 тис. в 2022 були підібрані нормально, з точки зору військових і співставні з оплатою москалями. Поточні 20/50 - малувато, особливо 20.
Непатріоти в ЧВК отримують 6-8 тис. $

Звиняйте, но на 20 тыс сложно умереть с голоду.
Если исходить из того, что вы таки правы, более половины населения страны давно передохла, некоторые даже по 2-3 раза, а пенсионеры сразу же по 7-8 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:28

  antey1969 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Helicopter11 написав:"Патріотів" потрібно утримувати грошима?
Вже писав: коли у патріота діти голодні і дружина подає на розлучення - патріотизм дуже швидко закінчується. 45/115 тис. в 2022 були підібрані нормально, з точки зору військових і співставні з оплатою москалями. Поточні 20/50 - малувато, особливо 20.
Непатріоти в ЧВК отримують 6-8 тис. $

Звиняйте, но на 20 тыс сложно умереть с голоду.
Если исходить из того, что вы таки правы, более половины населения страны давно передохла, некоторые даже по 2-3 раза, а пенсионеры сразу же по 7-8 раз.

Поддерживаю
Если потреоты "умирают от голода" и "заканчиваются" в ценовом диапазоне от 1,2к USD до 4к USD - то может они "не потреоты"?
Может нужно поискать "не потреотов" дешевле и эффективнее?
Или переоценить вообще целесообразность оплаты потреотов и не-потреотов. Может, "ну его на ...?"
Helicopter11
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Helicopter11 написав:Если потреоты "умирают от голода" и "заканчиваются" в ценовом диапазоне от 1,2к USD до 4к USD - то может они "не потреоты"?
Может нужно поискать "не потреотов" дешевле и эффективнее?
Или переоценить вообще целесообразность оплаты потреотов и не-потреотов. Может, "ну его на ...?"

Ну вперед. Покажіть, як треба бути дешевим непатріотом...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:35

  sashaqbl написав:
  Helicopter11 написав:Если потреоты "умирают от голода" и "заканчиваются" в ценовом диапазоне от 1,2к USD до 4к USD - то может они "не потреоты"?
Может нужно поискать "не потреотов" дешевле и эффективнее?
Или переоценить вообще целесообразность оплаты потреотов и не-потреотов. Может, "ну его на ...?"

Ну вперед. Покажіть, як треба бути дешевим непатріотом...

Почему сразу "дешевим"? Может "нормальным" (человеком)? (Нормальный человек понимает что клеймо в книжечке условно, и его можно даже выбирать по рыночку *зрада!*)
Рыночек решает.
Тот же польский-румынский-болгарский. А кому и тайский
Helicopter11
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:36

  sashaqbl написав:
  Helicopter11 написав:Если потреоты "умирают от голода" и "заканчиваются" в ценовом диапазоне от 1,2к USD до 4к USD - то может они "не потреоты"?
Может нужно поискать "не потреотов" дешевле и эффективнее?
Или переоценить вообще целесообразность оплаты потреотов и не-потреотов. Может, "ну его на ...?"

Ну вперед. Покажіть, як треба бути дешевим непатріотом...

Лично Вы не согласны служить во время войны за 20 тыс в тылу и 50 тыс в зоне БД (на передке, вроде, не поменяли)?
Будете отлынивать от армии или волынить после призыва?
Потребуете 5-10 тыс в месяц?
Сомневаюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:46

Кстати, почему потреоты в черной (по закону - синей) форме забронированы от "фронта"? Платят им как "настоящим защитникам"

Не будем пока затрагивать тему о том, что они первые сбежали при "громких звуках", или даже перешли на сторону врага
Helicopter11
 
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