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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:04
ЛАД написав:
Это ух точно больше похоже на наёмничество.
Так питання й було про те скільки треба платити, щоб залучити багато "заробітчан".
А так 30/100 було достатньо для утримання в армії патріотів. От ЗП менше 1000$ в тилу - суттєвий аргумент залишати армію і йти шукати роботу з достойною оплатою.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:07
Дюрі-бачі написав:
А так 30/100 було достатньо для утримання в армії патріотів.
Для "утримання патріотів"? "Патріотів" потрібно утримувати грошима? Тоді в чому їх "патріотизм"? Чи патріотами чого вони є?
А для "залучення непатріотів" - скільки потрібно платити?
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Helicopter11
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:13
GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:sashaqbl Так зробили б нормальну систему оповіщення про повітряну небезпеку, щоб не було потреби в таких каналах. А то в Закарпатті оголошують 100500 тривог, а реальних прильотів 1. Та й ракет, які б підлітали на небезпечну відстань (у Львівську чи Івано-Франківські області) - дуже мало.
В Запоріжжі спочатку прильот, а потім оповіщення.
Потому что, сегодня обстреляли Запорожье из РСЗО.
Любой обстрел из РСЗО сложно отследить, потому что обстрел ведется относительно недалеко - около 100 км
GALeon написав:
Коли спочатку оповіщення вмикають, то вирогідність прильоту мала
Если у картопляников или у рашистов взлетает МиГ-31, то по всей Украине объявляют воздушную тревогу. Вот как сегодня с 9 до 11
Также, заранее включают воздушную тревогу, когда пуски ракет за хрен знает сколько км от нас, типа, акватория Каспийского моря
Вот эти факты пусков отслеживают
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:15
Helicopter11 написав:
"Патріотів" потрібно утримувати грошима?
Вже писав: коли у патріота діти голодні і дружина подає на розлучення - патріотизм дуже швидко закінчується. 45/115 тис. в 2022 були підібрані нормально, з точки зору військових і співставні з оплатою москалями. Поточні 20/50 - малувато, особливо 20.
Непатріоти в ЧВК отримують 6-8 тис. $
Ну і час зменшення виплат підібрано дуже невдало, ИМХО. Значно краще було їх зменшити після звільнення Харківщини чи Херсону, перед зимовим "затишшям", або вже восени після контранступу і звільнення ...
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:22
Дюрі-бачі написав: Helicopter11 написав:
"Патріотів" потрібно утримувати грошима?
Вже писав: коли у патріота діти голодні і дружина подає на розлучення - патріотизм дуже швидко закінчується. 45/115 тис. в 2022 були підібрані нормально, з точки зору військових і співставні з оплатою москалями. Поточні 20/50 - малувато, особливо 20.
Непатріоти в ЧВК отримують 6-8 тис. $
Звиняйте, но на 20 тыс сложно умереть с голоду.
Если исходить из того, что вы таки правы, более половины населения страны давно передохла, некоторые даже по 2-3 раза, а пенсионеры сразу же по 7-8 раз.
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antey1969
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:28
antey1969 написав: Дюрі-бачі написав: Helicopter11 написав:
"Патріотів" потрібно утримувати грошима?
Вже писав: коли у патріота діти голодні і дружина подає на розлучення - патріотизм дуже швидко закінчується. 45/115 тис. в 2022 були підібрані нормально, з точки зору військових і співставні з оплатою москалями. Поточні 20/50 - малувато, особливо 20.
Непатріоти в ЧВК отримують 6-8 тис. $
Звиняйте, но на 20 тыс сложно умереть с голоду.
Если исходить из того, что вы таки правы, более половины населения страны давно передохла, некоторые даже по 2-3 раза, а пенсионеры сразу же по 7-8 раз.
Поддерживаю
Если потреоты "умирают от голода" и "заканчиваются" в ценовом диапазоне от 1,2к USD до 4к USD - то может они "не потреоты"?
Может нужно поискать "не потреотов" дешевле и эффективнее?
Или переоценить вообще целесообразность оплаты потреотов и не-потреотов. Может, "ну его на ...?"
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Helicopter11
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:30
Helicopter11 написав:
Если потреоты "умирают от голода" и "заканчиваются" в ценовом диапазоне от 1,2к USD до 4к USD - то может они "не потреоты"?
Может нужно поискать "не потреотов" дешевле и эффективнее?
Или переоценить вообще целесообразность оплаты потреотов и не-потреотов. Может, "ну его на ...?"
Ну вперед. Покажіть, як треба бути дешевим непатріотом...
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sashaqbl
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:35
sashaqbl написав: Helicopter11 написав:
Если потреоты "умирают от голода" и "заканчиваются" в ценовом диапазоне от 1,2к USD до 4к USD - то может они "не потреоты"?
Может нужно поискать "не потреотов" дешевле и эффективнее?
Или переоценить вообще целесообразность оплаты потреотов и не-потреотов. Может, "ну его на ...?"
Ну вперед. Покажіть, як треба бути дешевим непатріотом...
Почему сразу "дешевим"? Может "нормальным" (человеком)? (Нормальный человек понимает что клеймо в книжечке условно, и его можно даже выбирать по рыночку *зрада!*)
Рыночек решает.
Тот же польский-румынский-болгарский. А кому и тайский
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Helicopter11
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:36
sashaqbl написав: Helicopter11 написав:
Если потреоты "умирают от голода" и "заканчиваются" в ценовом диапазоне от 1,2к USD до 4к USD - то может они "не потреоты"?
Может нужно поискать "не потреотов" дешевле и эффективнее?
Или переоценить вообще целесообразность оплаты потреотов и не-потреотов. Может, "ну его на ...?"
Ну вперед. Покажіть, як треба бути дешевим непатріотом...
Лично Вы не согласны служить во время войны за 20 тыс в тылу и 50 тыс в зоне БД (на передке, вроде, не поменяли)?
Будете отлынивать от армии или волынить после призыва?
Потребуете 5-10 тыс в месяц?
Сомневаюсь.
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ЛАД
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:46
Кстати, почему потреоты в черной (по закону - синей) форме забронированы от "фронта"? Платят им как "настоящим защитникам"
Не будем пока затрагивать тему о том, что они первые сбежали при "громких звуках", или даже перешли на сторону врага
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Helicopter11
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