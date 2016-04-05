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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3833383438353836>
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:46

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Это ух точно больше похоже на наёмничество.

Так питання й було про те скільки треба платити, щоб залучити багато "заробітчан".
А так 30/100 було достатньо для утримання в армії патріотів. От ЗП менше 1000$ в тилу - суттєвий аргумент залишати армію і йти шукати роботу з достойною оплатою.

Не знаю, какие зарплаты сейчас у вас на западе, но в Харькове 1000$ сегодня почти фантастическая. Нормальная тысяч 10 - гривен.
И уже писал, не верю, что те кто сегодня не хочет воевать за 3000$ на передке, захотят это делать за 10.000$. Точнее, такие, конечно, найдутся, но их будет не очень много и, во всяком случае, явно не достаточно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Лично Вы не согласны служить во время войны за 20 тыс в тылу и 50 тыс в зоне БД (на передке, вроде, не поменяли)?

Особисто я втрачаю в зарплаті, незалежно від того, де буду знаходитися.
Я згоден з вами, що призначили зарплати з переляку, не особливо рахуючись з тим, наскільки все затягнеться, а зараз викручуються, як можуть.
Мені здається, що більш адекватним рішенням було б девальвація з паралельним підвищенням для ти, хто на передку. Це менше вплинуло б на комплектацію ЗСУ, ніж просто скорочення виплат для частини військовослужбовців. Проблема в тому, що девальвація сильніше вплинула б на рейтинг президента.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаю, какие зарплаты сейчас у вас на западе
та от заводи почали масово спамити пропозиціями про пошук робітників за 17к... а так багато інвертованих родин, коли дружина в Європі заробляє 1-1,5к євро, а чоловік сидить вдома.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:55

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Лично Вы не согласны служить во время войны за 20 тыс в тылу и 50 тыс в зоне БД (на передке, вроде, не поменяли)?

Особисто я втрачаю в зарплаті, незалежно від того, де буду знаходитися.
Я згоден з вами, що призначили зарплати з переляку, не особливо рахуючись з тим, наскільки все затягнеться, а зараз викручуються, як можуть.
Мені здається, що більш адекватним рішенням було б девальвація з паралельним підвищенням для ти, хто на передку. Це менше вплинуло б на комплектацію ЗСУ, ніж просто скорочення виплат для частини військовослужбовців. Проблема в тому, що девальвація сильніше вплинула б на рейтинг президента.

А нічого, що девальвація вдарила б по тим, хто в тилу

Але ти чомусь переймаєшься рейтінгом президента, який багато раз казав, що рейтінгами він не переймається. Якось так
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:55

Кінь, який постояв в тіні, працювати на сонці вже не буде. (с)
Короткий висновок із позиції Успіха. «Є чим платити чи нема - дайте. Я вже звик»
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Є чим платити чи нема

Єдине логічне виправдання цим змінам виплат може бути тільки в тому випадку, якщо планують, що бойові дії скоро стануть значно активнішими і значно більша кількість солдат отримає бойові 100к
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:02

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Не знаю, какие зарплаты сейчас у вас на западе
та от заводи почали масово спамити пропозиціями про пошук робітників за 17к... а так багато інвертованих родин, коли дружина в Європі заробляє 1-1,5к євро, а чоловік сидить вдома.

У нас практически нет работающих заводов.
Ну а "інвертовані родини" это уже особенность запада. У нас такое, если и есть, то в порядке исключения.
И что "дружина" присылает мужу деньги, а он сидит дома без работы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И что "дружина" присылает мужу деньги, а он сидит дома без работы?

Ну так, вже рік доводиться. Виїхало після 24 в рази менше, ніж залишилось
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 22 бер, 2023 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:05

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Є чим платити чи нема

Єдине логічне виправдання цим змінам виплат може бути тільки в тому випадку, якщо планують, що бойові дії скоро стануть значно активнішими і значно більша кількість солдат отримає бойові 100к

Не так.
единственное логичное объяснение - нехватка денег у государства.
При любых самых активных действиях на фронте всё равно очень большая часть армии находится не на передке и не будет получать боевые.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:11

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:И что "дружина" присылает мужу деньги, а он сидит дома без работы?

Ну так, вже рік доводиться. Виїхало після 24 в рази менше, ніж залишилось

По-моему, лучше пойти на завод за 17 тыс и не получать деньги от жены. Прожить дома (не в эвакуации, т.е. без необходимости аренды) за 17 тыс. вполне можно. И даже за меньшую сумму.
Или работать за такие деньги это ниже собственного достоинства? Проще за счёт жены? :)
Стоит отметить, что 1-1,5к евро за границей не так уж много.
ЛАД
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