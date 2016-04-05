RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 38333834383538363837>
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:46

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Это ух точно больше похоже на наёмничество.

Так питання й було про те скільки треба платити, щоб залучити багато "заробітчан".
А так 30/100 було достатньо для утримання в армії патріотів. От ЗП менше 1000$ в тилу - суттєвий аргумент залишати армію і йти шукати роботу з достойною оплатою.

Не знаю, какие зарплаты сейчас у вас на западе, но в Харькове 1000$ сегодня почти фантастическая. Нормальная тысяч 10 - гривен.
И уже писал, не верю, что те кто сегодня не хочет воевать за 3000$ на передке, захотят это делать за 10.000$. Точнее, такие, конечно, найдутся, но их будет не очень много и, во всяком случае, явно не достаточно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24184
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Лично Вы не согласны служить во время войны за 20 тыс в тылу и 50 тыс в зоне БД (на передке, вроде, не поменяли)?

Особисто я втрачаю в зарплаті, незалежно від того, де буду знаходитися.
Я згоден з вами, що призначили зарплати з переляку, не особливо рахуючись з тим, наскільки все затягнеться, а зараз викручуються, як можуть.
Мені здається, що більш адекватним рішенням було б девальвація з паралельним підвищенням для ти, хто на передку. Це менше вплинуло б на комплектацію ЗСУ, ніж просто скорочення виплат для частини військовослужбовців. Проблема в тому, що девальвація сильніше вплинула б на рейтинг президента.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаю, какие зарплаты сейчас у вас на западе
та от заводи почали масово спамити пропозиціями про пошук робітників за 17к... а так багато інвертованих родин, коли дружина в Європі заробляє 1-1,5к євро, а чоловік сидить вдома.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 706
З нами з: 29.07.22
Подякував: 59 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:55

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Лично Вы не согласны служить во время войны за 20 тыс в тылу и 50 тыс в зоне БД (на передке, вроде, не поменяли)?

Особисто я втрачаю в зарплаті, незалежно від того, де буду знаходитися.
Я згоден з вами, що призначили зарплати з переляку, не особливо рахуючись з тим, наскільки все затягнеться, а зараз викручуються, як можуть.
Мені здається, що більш адекватним рішенням було б девальвація з паралельним підвищенням для ти, хто на передку. Це менше вплинуло б на комплектацію ЗСУ, ніж просто скорочення виплат для частини військовослужбовців. Проблема в тому, що девальвація сильніше вплинула б на рейтинг президента.

А нічого, що девальвація вдарила б по тим, хто в тилу

Але ти чомусь переймаєшься рейтінгом президента, який багато раз казав, що рейтінгами він не переймається. Якось так
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7818
З нами з: 31.08.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:55

Кінь, який постояв в тіні, працювати на сонці вже не буде. (с)
Короткий висновок із позиції Успіха. «Є чим платити чи нема - дайте. Я вже звик»
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8752
З нами з: 15.02.09
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Є чим платити чи нема

Єдине логічне виправдання цим змінам виплат може бути тільки в тому випадку, якщо планують, що бойові дії скоро стануть значно активнішими і значно більша кількість солдат отримає бойові 100к
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 706
З нами з: 29.07.22
Подякував: 59 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:02

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Не знаю, какие зарплаты сейчас у вас на западе
та от заводи почали масово спамити пропозиціями про пошук робітників за 17к... а так багато інвертованих родин, коли дружина в Європі заробляє 1-1,5к євро, а чоловік сидить вдома.

У нас практически нет работающих заводов.
Ну а "інвертовані родини" это уже особенность запада. У нас такое, если и есть, то в порядке исключения.
И что "дружина" присылает мужу деньги, а он сидит дома без работы?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24184
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И что "дружина" присылает мужу деньги, а он сидит дома без работы?

Ну так, вже рік доводиться. Виїхало після 24 в рази менше, ніж залишилось
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 22 бер, 2023 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 706
З нами з: 29.07.22
Подякував: 59 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:05

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Є чим платити чи нема

Єдине логічне виправдання цим змінам виплат може бути тільки в тому випадку, якщо планують, що бойові дії скоро стануть значно активнішими і значно більша кількість солдат отримає бойові 100к

Не так.
единственное логичное объяснение - нехватка денег у государства.
При любых самых активных действиях на фронте всё равно очень большая часть армии находится не на передке и не будет получать боевые.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24184
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:11

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:И что "дружина" присылает мужу деньги, а он сидит дома без работы?

Ну так, вже рік доводиться. Виїхало після 24 в рази менше, ніж залишилось

По-моему, лучше пойти на завод за 17 тыс и не получать деньги от жены. Прожить дома (не в эвакуации, т.е. без необходимости аренды) за 17 тыс. вполне можно. И даже за меньшую сумму.
Или работать за такие деньги это ниже собственного достоинства? Проще за счёт жены? :)
Стоит отметить, что 1-1,5к евро за границей не так уж много.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24184
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 38333834383538363837>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114357
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484012
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5042
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.