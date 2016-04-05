Helicopter11 написав:Кстати, почему потреоты в черной (по закону - синей) форме забронированы от "фронта"? Платят им как "настоящим защитникам" Не будем пока затрагивать тему о том, что они первые сбежали при "громких звуках", или даже перешли на сторону врага
Не розумію, до чого це? Що ви пропонуєте? Чи Ви із сєкти Шміта "все у нас погано, скрізь у всьому зрада"?
ЛАД написав:Лично Вы не согласны служить во время войны за 20 тыс в тылу и 50 тыс в зоне БД (на передке, вроде, не поменяли)?
Особисто я втрачаю в зарплаті, незалежно від того, де буду знаходитися. Я згоден з вами, що призначили зарплати з переляку, не особливо рахуючись з тим, наскільки все затягнеться, а зараз викручуються, як можуть. Мені здається, що більш адекватним рішенням було б девальвація з паралельним підвищенням для ти, хто на передку. Це менше вплинуло б на комплектацію ЗСУ, ніж просто скорочення виплат для частини військовослужбовців. Проблема в тому, що девальвація сильніше вплинула б на рейтинг президента.
Втрачаєте, але воювати будете. А не требовать 10 тыс у.е. А девальвация... проще для армии. Если постепенно. Но на постепенно уже, видимо, нет времени. А резко в 1,5-2 раза - реакция будет такая же. Те же яйца, только в профиль. Зато последствия для экономики... Вырастут все цены, в т.ч. и на еду. Придётся повышать все пенсии и зарплаты. По итогу неизвестно, что обойдётся дешевле - платить сегодняшние зарплаты армии или повышать пенсии/зарплаты в тылу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 22 бер, 2023 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Helicopter11 написав:Кстати, почему потреоты в черной (по закону - синей) форме забронированы от "фронта"? Платят им как "настоящим защитникам" Не будем пока затрагивать тему о том, что они первые сбежали при "громких звуках", или даже перешли на сторону врага
Не розумію, до чого це? Що ви пропонуєте? Чи Ви із сєкти Шміта "все у нас погано, скрізь у всьому зрада"?
Есть подозрение, что это очередной клон Вкладчик1234
pesikot написав:А в Китай РФ будет продавать ресурсов мало и дешево. Китай вряд ли что-то построит в РФ
Категорично не згоден. Продавати буде дуже багато, але дешево, можливо й задарма: Китай збудує новий трубопровід, термінал для зрідження газу залізну дорогу чи елеватори своїм коштом, а потім візьме повну вартість будівництва нафтою, газом добривами чи зерном.
pesikot написав:Зато оформили вассалитет РФ по отношению к Китаю
Це тільки початок - декларації про наміри. Повне оформлення займе років 5-10 поки вся інфраструктура не стане китайською.
Defort написав:Такое впечатление создается, что у нас воюют за деньги.
Нижче вам дуже точно відповіли! Сім'я воїна має бути відповідно забезпечена - тоді воїну спокійніше/впевненіше і краще воювати!
sashaqbl написав:не розумію, з чого ви взялищо хтось повинен за вас воювати, ще й безкоштовно?
+1000000000000500000000000!!!!!!!!!!👍👍👍👍👍
abvertaras написав:Мотивацію ніхто не відміняв. Як на вашу думку, який боєць буде більш вмотивований - той що отримує в кілька раз більше чим в середньому по країні, чи той хто міг-би більше заробити вдома в безпеці? Вмотивованість не балансує між "я всіх порву за країну" до "я завтра дезертую". Я особисто вважаю що навіть тих 120 тис. для тих хто на передку - мало. Нажаль, тут вже економічні реалії держави втручаються. Самому вистачає максимум тисячу-дві в місяць на армію задонатити.
Теж все правильно написали!
Letusrock написав:Ті хто щосекунди ризикує своїм життям, мають повне право турбуватись про забезпечення своєї родини у разі смерті чи каліцтва. А диванні експерти можуть прямо завтра піти замінити Успіха і показати наглядно хоч півроку-рік, як це "воювати за ідею"