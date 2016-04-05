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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3834383538363837>
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Ітогі подвєдьом"

Визит Си закончился
И что ? ... А ничего

Накануне визита Си я писал пост про сценарии ...
Скорее всего, сыграл сценарий, что Си лично убедился, что Пу неадекватен
И Си воспользовался этим

И по итогу
Никакого военного союза. Явно никаких поставок вооружения
Зато оформили вассалитет РФ по отношению к Китаю

РФ так не хотела быть сырьевым придатком коллективного Запада, что стала сырьевым придатком Китая
Только есть один нюанс(с)

РФ на Запад продавала ресурсов много и дорого. Запад строил в РФ заводы
А в Китай РФ будет продавать ресурсов мало и дешево. Китай вряд ли что-то построит в РФ

Си не позвонил Зеленскому. Ранее писали, что такой звонок может быть
Потом писали, что зависит от того, когда и откуда будет звонок

По ходу, Си понял, что звонить Зеленскому бесполезно не из-за позиции Украины, а из-за позиции Путина
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:14

  Helicopter11 написав:Кстати, почему потреоты в черной (по закону - синей) форме забронированы от "фронта"? Платят им как "настоящим защитникам"
Не будем пока затрагивать тему о том, что они первые сбежали при "громких звуках", или даже перешли на сторону врага


Не розумію, до чого це? Що ви пропонуєте? Чи Ви із сєкти Шміта "все у нас погано, скрізь у всьому зрада"?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:21

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Лично Вы не согласны служить во время войны за 20 тыс в тылу и 50 тыс в зоне БД (на передке, вроде, не поменяли)?

Особисто я втрачаю в зарплаті, незалежно від того, де буду знаходитися.
Я згоден з вами, що призначили зарплати з переляку, не особливо рахуючись з тим, наскільки все затягнеться, а зараз викручуються, як можуть.
Мені здається, що більш адекватним рішенням було б девальвація з паралельним підвищенням для ти, хто на передку. Це менше вплинуло б на комплектацію ЗСУ, ніж просто скорочення виплат для частини військовослужбовців. Проблема в тому, що девальвація сильніше вплинула б на рейтинг президента.

Втрачаєте, але воювати будете.
А не требовать 10 тыс у.е.
А девальвация... проще для армии. Если постепенно. Но на постепенно уже, видимо, нет времени. А резко в 1,5-2 раза - реакция будет такая же. Те же яйца, только в профиль.
Зато последствия для экономики...
Вырастут все цены, в т.ч. и на еду. Придётся повышать все пенсии и зарплаты. По итогу неизвестно, что обойдётся дешевле - платить сегодняшние зарплаты армии или повышать пенсии/зарплаты в тылу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 22 бер, 2023 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:23

  fler написав:
  Helicopter11 написав:Кстати, почему потреоты в черной (по закону - синей) форме забронированы от "фронта"? Платят им как "настоящим защитникам"
Не будем пока затрагивать тему о том, что они первые сбежали при "громких звуках", или даже перешли на сторону врага


Не розумію, до чого це? Що ви пропонуєте? Чи Ви із сєкти Шміта "все у нас погано, скрізь у всьому зрада"?

Есть подозрение, что это очередной клон Вкладчик1234
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А в Китай РФ будет продавать ресурсов мало и дешево. Китай вряд ли что-то построит в РФ
Категорично не згоден. Продавати буде дуже багато, але дешево, можливо й задарма: Китай збудує новий трубопровід, термінал для зрідження газу залізну дорогу чи елеватори своїм коштом, а потім візьме повну вартість будівництва нафтою, газом добривами чи зерном.
  pesikot написав:Зато оформили вассалитет РФ по отношению к Китаю

Це тільки початок - декларації про наміри. Повне оформлення займе років 5-10 поки вся інфраструктура не стане китайською.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:54

  vitaliian написав:
⚡️ Сі Цзіньпін відмовив 🐵 в підтримці проєкту "Сила Сибіру 2", — Bloomberg

Голова КНР Сі Цзіньпін розчарував російську сторону, відмовившись брати на себе зобов'язання щодо підтримки нового масштабного проєкту з постачання газу з Росії до Китаю.

Йдеться про проект "Сила Сибіру 2" — трубопровід, який має пройти через територію Монголії до Китаю і хоча б частково компенсувати Москві втрату європейського ринку.

Під час зустрічі з 🐵 Сі Цзіньпін відмовився брати на себе зобов'язання щодо збільшення обсягів імпорту російського газу, зазначає агентство Bloomberg.

Пекін не бажає повторювати помилок Європейського Союзу і надмірно покладатися на паливо з Росії.

Навпаки, китайська влада має намір максимально широко диверсифікувати постачання критично важливих для економіки корисних ресурсів, незважаючи навіть на те, що це може бути дорожче для країни.

Агентство зазначає, що асиметрія у двосторонніх відносинах особливо яскраво була помітна в промовах двох лідерів за підсумками спільних зустрічей.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... g-gas-deal

Меня всегда умиляли все эти Блумберги, которые рассказывали нам истины в первой инстанции.
Что же они такие, а строем не ходят)))
Defort
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:59

  Defort написав:Меня всегда умиляли все эти Блумберги, которые рассказывали нам истины в первой инстанции.
Что же они такие, а строем не ходят)))

Хорошо быть умным, как моя жена потом

Так и ты - умный, потом
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:59

  Успіх написав:
  Defort написав:Такое впечатление создается, что у нас воюют за деньги.
Нижче вам дуже точно відповіли!
Сім'я воїна має бути відповідно забезпечена - тоді воїну спокійніше/впевненіше і краще воювати!
  sashaqbl написав:не розумію, з чого ви взялищо хтось повинен за вас воювати, ще й безкоштовно?
+1000000000000500000000000!!!!!!!!!!👍👍👍👍👍
  abvertaras написав:Мотивацію ніхто не відміняв. Як на вашу думку, який боєць буде більш вмотивований - той що отримує в кілька раз більше чим в середньому по країні, чи той хто міг-би більше заробити вдома в безпеці? Вмотивованість не балансує між "я всіх порву за країну" до "я завтра дезертую".
Я особисто вважаю що навіть тих 120 тис. для тих хто на передку - мало. Нажаль, тут вже економічні реалії держави втручаються. Самому вистачає максимум тисячу-дві в місяць на армію задонатити.
Теж все правильно написали!
  Letusrock написав:Ті хто щосекунди ризикує своїм життям, мають повне право турбуватись про забезпечення своєї родини у разі смерті чи каліцтва.
А диванні експерти можуть прямо завтра піти замінити Успіха і показати наглядно хоч півроку-рік, як це "воювати за ідею"
+10000000000005000000000000!!!!!!👍👍👍👍👍

То есть все ж таки за деньги)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наёмник
Defort
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Defort написав:Меня всегда умиляли все эти Блумберги, которые рассказывали нам истины в первой инстанции.

Надо же им что-то рассказывать.
Ничего страшного. Если чего не так, последующие инстанции поправят.
Так и дойдем до последней... а потом она окажется не последней :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:06

  pesikot написав:
  Defort написав:Меня всегда умиляли все эти Блумберги, которые рассказывали нам истины в первой инстанции.
Что же они такие, а строем не ходят)))

Хорошо быть умным, как моя жена потом

Так и ты - умный, потом

Спасибо, дружище) Таки да, я - умный) Тетя Песя, дай ей Бог здоровья там, куда мы все уйдем, мне всегда так и говорила)
Defort
 
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