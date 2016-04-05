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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3834383538363837
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:13

pesikot
Так і не зрозумів, для чого Сі їздив до Пу. Таке враженя, що був плановий, але, в принципі, не обов'язковий візит.
Хіба що показовий візит, в контру США.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:29

  lapay написав:pesikot
Так і не зрозумів, для чого Сі їздив до Пу. Таке враженя, що був плановий, але, в принципі, не обов'язковий візит.
Хіба що показовий візит, в контру США.

А что тут непонятного ...

РФ стала придатком Китая, вот и всего

Никакой контры против США со стороны Китая
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:43

  lapay написав:pesikot
Так і не зрозумів, для чого Сі їздив до Пу. Таке враженя, що був плановий, але, в принципі, не обов'язковий візит.
Хіба що показовий візит, в контру США.


Гадаю, що в них стався mismatch, не зійшлися забаганками)).
Один пропонував більше газу зі знижкою 70% в обмін на зброю, інший відмовився, бо й так бере з такою знижкою, а збільшити залежність від росгазу не хоче. Крім того, за зброю має попередження від США та ЄС втратою тих ринків.
Домовилися про торгівлю в юанях, про необмежений вхід китайського бізнесу на ринки рф, про Huawei на заміну SWIFT (якщо не помиляюсь), про китайські чіпи тощо.
На світовій арені Сі показав, хто в рф Хазяїн.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Defort написав:То есть все ж таки за деньги)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наёмник

Неважно кто убьет орка и не даст ему хозяйничать на нашей земле, патриот ли это будет, или тот кто за это премию получает.
Пока нехватка личного состава наблюдается, и наблюдается значительное желание многих увильнуть от мобилизации любыми способами. Как эта проблема будет решаться, не знаю, я не президент.
Думаю, он сам не знает. Война явно принимает затяжной характер. Вопросы отпусков не решаются, 10 дней отпуска в год это несерьёзно при том что, например, у нас за год не было ни одного выходного дня, без разницы вторник или воскресенье, сильно падает продуктивность, падает внимательность, сообразительность.
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