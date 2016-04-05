pesikot
Так і не зрозумів, для чого Сі їздив до Пу. Таке враженя, що був плановий, але, в принципі, не обов'язковий візит.
Хіба що показовий візит, в контру США.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:13
pesikot
Так і не зрозумів, для чого Сі їздив до Пу. Таке враженя, що був плановий, але, в принципі, не обов'язковий візит.
Хіба що показовий візит, в контру США.
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:29
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:43
Гадаю, що в них стався mismatch, не зійшлися забаганками)).
Один пропонував більше газу зі знижкою 70% в обмін на зброю, інший відмовився, бо й так бере з такою знижкою, а збільшити залежність від росгазу не хоче. Крім того, за зброю має попередження від США та ЄС втратою тих ринків.
Домовилися про торгівлю в юанях, про необмежений вхід китайського бізнесу на ринки рф, про Huawei на заміну SWIFT (якщо не помиляюсь), про китайські чіпи тощо.
На світовій арені Сі показав, хто в рф Хазяїн.
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Неважно кто убьет орка и не даст ему хозяйничать на нашей земле, патриот ли это будет, или тот кто за это премию получает.
Пока нехватка личного состава наблюдается, и наблюдается значительное желание многих увильнуть от мобилизации любыми способами. Как эта проблема будет решаться, не знаю, я не президент.
Думаю, он сам не знает. Война явно принимает затяжной характер. Вопросы отпусков в армии не решаются, 10 дней отпуска в год это несерьёзно при том что, например, у нас за год не было ни одного выходного дня, без разницы вторник или воскресенье, сильно падает продуктивность, падает внимательность, сообразительность.
Красиво надули всех с отпусками в армии за 2022 год, приняли закон в конце декабря, а потом разъяснили кто не успел отгулять отпуск в 2022 году, а это успели единицы, пролетают мимо, им выплатят когда-то компенсацию при демобилизации. Получается что те кто прослужит почти полные два года, смогут отдохнуть и поехать к семье всего на 10 дней за два года.
Маразм, в таком режиме просто здоровье у многих ломается и вавки в голове начинаются.
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