Додано: Сер 22 бер, 2023 21:43

Defort написав: То есть все ж таки за деньги)

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Наёмник То есть все ж таки за деньги)Наёмник

Неважно кто убьет орка и не даст ему хозяйничать на нашей земле, патриот ли это будет, или тот кто за это премию получает.Пока нехватка личного состава наблюдается, и наблюдается значительное желание многих увильнуть от мобилизации любыми способами. Как эта проблема будет решаться, не знаю, я не президент.Думаю, он сам не знает. Война явно принимает затяжной характер. Вопросы отпусков в армии не решаются, 10 дней отпуска в год это несерьёзно при том что, например, у нас за год не было ни одного выходного дня, без разницы вторник или воскресенье, сильно падает продуктивность, падает внимательность, сообразительность.Красиво надули всех с отпусками в армии за 2022 год, приняли закон в конце декабря, а потом разъяснили кто не успел отгулять отпуск в 2022 году, а это успели единицы, пролетают мимо, им выплатят когда-то компенсацию при демобилизации. Получается что те кто прослужит почти полные два года, смогут отдохнуть и поехать к семье всего на 10 дней за два года.Маразм, в таком режиме просто здоровье у многих ломается и вавки в голове начинаются.