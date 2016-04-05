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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:13
pesikot
Так і не зрозумів, для чого Сі їздив до Пу. Таке враженя, що був плановий, але, в принципі, не обов'язковий візит.
Хіба що показовий візит, в контру США.
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lapay
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:29
lapay написав:pesikot
Так і не зрозумів, для чого Сі їздив до Пу. Таке враженя, що був плановий, але, в принципі, не обов'язковий візит.
Хіба що показовий візит, в контру США.
А что тут непонятного ...
РФ стала придатком Китая, вот и всего
Никакой контры против США со стороны Китая
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pesikot
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:43
lapay написав:pesikot
Так і не зрозумів, для чого Сі їздив до Пу. Таке враженя, що був плановий, але, в принципі, не обов'язковий візит.
Хіба що показовий візит, в контру США.
Гадаю, що в них стався mismatch, не зійшлися забаганками)).
Один пропонував більше газу зі знижкою 70% в обмін на зброю, інший відмовився, бо й так бере з такою знижкою, а збільшити залежність від росгазу не хоче. Крім того, за зброю має попередження від США та ЄС втратою тих ринків.
Домовилися про торгівлю в юанях, про необмежений вхід китайського бізнесу на ринки рф, про Huawei на заміну SWIFT (якщо не помиляюсь), про китайські чіпи тощо.
На світовій арені Сі показав, хто в рф Хазяїн.
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fler
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:43
Неважно кто убьет орка и не даст ему хозяйничать на нашей земле, патриот ли это будет, или тот кто за это премию получает.
Пока нехватка личного состава наблюдается, и наблюдается значительное желание многих увильнуть от мобилизации любыми способами. Как эта проблема будет решаться, не знаю, я не президент.
Думаю, он сам не знает. Война явно принимает затяжной характер. Вопросы отпусков в армии не решаются, 10 дней отпуска в год это несерьёзно при том что, например, у нас за год не было ни одного выходного дня, без разницы вторник или воскресенье, сильно падает продуктивность, падает внимательность, сообразительность.
Красиво надули всех с отпусками в армии за 2022 год, приняли закон в конце декабря, а потом разъяснили кто не успел отгулять отпуск в 2022 году, а это успели единицы, пролетают мимо, им выплатят когда-то компенсацию при демобилизации. Получается что те кто прослужит почти полные два года, смогут отдохнуть и поехать к семье всего на 10 дней за два года.
Маразм, в таком режиме просто здоровье у многих ломается и вавки в голове начинаются.
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freeze
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Додано: Сер 22 бер, 2023 22:00
freeze написав:
Неважно кто убьет орка и не даст ему хозяйничать на нашей земле, патриот ли это будет, или тот кто за это премию получает.
Пока нехватка личного состава наблюдается, и наблюдается значительное желание многих увильнуть от мобилизации любыми способами. Как эта проблема будет решаться, не знаю, я не президент.
Думаю, он сам не знает. Война явно принимает затяжной характер. Вопросы отпусков в армии не решаются, 10 дней отпуска в год это несерьёзно при том что, например, у нас за год не было ни одного выходного дня, без разницы вторник или воскресенье, сильно падает продуктивность, падает внимательность, сообразительность.
Красиво надули всех с отпусками в армии за 2022 год, приняли закон в конце декабря, а потом разъяснили кто не успел отгулять отпуск в 2022 году, а это успели единицы, пролетают мимо, им выплатят когда-то компенсацию при демобилизации. Получается что те кто прослужит почти полные два года, смогут отдохнуть и поехать к семье всего на 10 дней за два года.
Маразм, в таком режиме просто здоровье у многих ломается и вавки в голове начинаются.
+1000000000005000000000000!!!!!!!!👍👍👍
Саме так і є!
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в Сер 22 бер, 2023 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 22:02
fler написав:
Гадаю, що в них стався mismatch, не зійшлися забаганками)).
Один пропонував більше газу зі знижкою 70% в обмін на зброю, інший відмовився, бо й так бере з такою знижкою, а збільшити залежність від росгазу не хоче. Крім того, за зброю має попередження від США та ЄС втратою тих ринків.
Домовилися про торгівлю в юанях, про необмежений вхід китайського бізнесу на ринки рф, про Huawei на заміну SWIFT (якщо не помиляюсь), про китайські чіпи тощо.
На світовій арені Сі показав, хто в рф Хазяїн.
Як на мене, все підписане було заплановано раніше, простий розвиток співробітництва, як це було раніше. Нічого екстраординарного не було. Може, це і є китайська політика - виконувати п'ятирічки і сторічки, незважаючи на війни і катаклізми...
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Додано: Сер 22 бер, 2023 22:51
pesikot написав: fler написав: Helicopter11 написав:
Кстати, почему потреоты в черной (по закону - синей) форме забронированы от "фронта"? Платят им как "настоящим защитникам"
Не будем пока затрагивать тему о том, что они первые сбежали при "громких звуках", или даже перешли на сторону врага
Не розумію, до чого це? Що ви пропонуєте? Чи Ви із сєкти Шміта "все у нас погано, скрізь у всьому зрада"?
Есть подозрение, что это очередной клон Вкладчик1234
Півтора місяця ростити акаунт, щоб прийти сюди, ригнути «поцрєоты» і відправити свій акк в бан))
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Додано: Сер 22 бер, 2023 23:03
fler написав: Helicopter11 написав:
Кстати, почему по
тре
оты в черной (по закону - синей) форме забронированы от "фронта"? Платят им как "настоящим защитникам"
Не будем пока затрагивать тему о том, что они первые сбежали при "громких звуках", или даже перешли на сторону врага
Не розумію, до чого це? Що ви пропонуєте? Чи Ви із сєкти Шміта "все у нас погано, скрізь у всьому зрада"?
зачем вы реагируете на вбросы ватной консервы???
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