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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3835383638373838
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 05:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А залишились оті майже 600тис!!!
Які, взагалі, не хочуть/не мають бажання і так далі... воювати!
Як їх замотивувати/втримати, щоб... - щоб все не пішло в "там-та-ра-ри"???

Хочуть бути частиною рашки ? Тоді точно зароблять :lol:
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