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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 бер, 2023 05:54
Успіх написав:
А залишились оті майже 600тис!!!
Які, взагалі, не хочуть/не мають бажання і так далі... воювати!
Як їх замотивувати/втримати, щоб... - щоб все не пішло в "там-та-ра-ри"???
Хочуть бути частиною рашки ? Тоді точно зароблять
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Bukka
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