Додано: Сер 22 бер, 2023 23:44

Helicopter11 написав: antey1969 написав: [quote="5"Патріотів" потрібно утримувати грошима? [quote="5"Патріотів" потрібно утримувати грошима? Вже писав: коли у патріота діти голодні і дружина подає на розлучення - патріотизм дуже швидко закінчується. 45/115 тис. в 2022 були підібрані нормально, з точки зору військових і співставні з оплатою москалями. Поточні 20/50 - малувато, особливо 20.

Непатріоти в ЧВК отримують 6-8 тис. $ Вже писав: коли у патріота діти голодні і дружина подає на розлучення - патріотизм дуже швидко закінчується. 45/115 тис. в 2022 були підібрані нормально, з точки зору військових і співставні з оплатою москалями. Поточні 20/50 - малувато, особливо 20.Непатріоти в ЧВК отримують 6-8 тис. $

=======Звиняйте, но на 20 тыс сложно умереть с голоду.Если исходить из того, что вы таки правы, более половины населения страны давно передохла, некоторые даже по 2-3 раза, а пенсионеры сразу же по 7-8 раз.[/quote]=======ПоддерживаюЕсли потреоты "умирают от голода" и "заканчиваются" в ценовом диапазоне от 1,2к USD до 4к USD - то может они "не потреоты"?Или переоценить вообще целесообразность оплаты потреотов и не-потреотов. Может, "ну его на ...?"[/quote]А давайте я вам всім "на пальцях" поясню про патріотів і т.п.?Наприклад/умовно є 700тис військових - з них нехай 300 в зоні БД, а інші 400 - в тилу. І от що там, а що там нехай буде по 10тис(тут боюсь перебільшити, але нехай) - 100%вих патріотів, які готові лягти під танк з гранатою і стріляти до останнього патрону... і т.д.і т.п. - незважаючи на зарплати/премії і, взагалі, ні на що не зважаючи!Далі, йдуть 99%ві РОЗУМНІ патріоти - нехай їх буде по 50тис., які йшли добровільно, чи по повістках, але кожен для себе мав якісь пріоритети:а) хтось - йшов/розраховував на 2-3міс, а далі наша перемога, чи якась домовленість/заморозка...б) хтось йшов на рік, а далі думав, що буде або дембель, або відпустка 30днів, або до того часу вже буде наша перемога...в) хтось пішов, бо оцінив свій ризик життя/каліцтва певними сумами, які раніше платили(не на нулі)... а зовсім не тими, що зараз...А так, як війна затягнулась, то і в цих людей знімилось світосприйняття/пріоритети і т.п.Але - то я описав лише приблизно 100тис...Тож - йдемо даліА залишились оті майже 600тис!!!Які, взагалі, не хочуть/не мають бажання і так далі... воювати!Як їх замотивувати/втримати, щоб... - щоб все не пішло в "там-та-ра-ри"???Все б нічого, якби було все навпаки))600тис горять шаленим/безкоштовним/патріотичним бажанням воювати, а якихось 100, чи 50тис. "вимахуються"))То тих би звільнилипогнали б в шию додому)) і набрали/вибрали з 30 мільйонів(чи скільки нас є?) ще нових "гарячих патріотів"!І було б все пучком!І була б "справа в капелюсі"!©А так - просто маємо з тими обрізаннями премій - просто "капелюха"ДумайТЕ!