|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:43
Неважно кто убьет орка и не даст ему хозяйничать на нашей земле, патриот ли это будет, или тот кто за это премию получает.
Пока нехватка личного состава наблюдается, и наблюдается значительное желание многих увильнуть от мобилизации любыми способами. Как эта проблема будет решаться, не знаю, я не президент.
Думаю, он сам не знает. Война явно принимает затяжной характер. Вопросы отпусков в армии не решаются, 10 дней отпуска в год это несерьёзно при том что, например, у нас за год не было ни одного выходного дня, без разницы вторник или воскресенье, сильно падает продуктивность, падает внимательность, сообразительность.
Красиво надули всех с отпусками в армии за 2022 год, приняли закон в конце декабря, а потом разъяснили кто не успел отгулять отпуск в 2022 году, а это успели единицы, пролетают мимо, им выплатят когда-то компенсацию при демобилизации. Получается что те кто прослужит почти полные два года, смогут отдохнуть и поехать к семье всего на 10 дней за два года.
Маразм, в таком режиме просто здоровье у многих ломается и вавки в голове начинаются.
-
freeze
-
4
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 20076
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4789 раз.
- Подякували: 7705 раз.
-
- Профіль
-
8
23
5
1
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:00
freeze написав:
Неважно кто убьет орка и не даст ему хозяйничать на нашей земле, патриот ли это будет, или тот кто за это премию получает.
Пока нехватка личного состава наблюдается, и наблюдается значительное желание многих увильнуть от мобилизации любыми способами. Как эта проблема будет решаться, не знаю, я не президент.
Думаю, он сам не знает. Война явно принимает затяжной характер. Вопросы отпусков в армии не решаются, 10 дней отпуска в год это несерьёзно при том что, например, у нас за год не было ни одного выходного дня, без разницы вторник или воскресенье, сильно падает продуктивность, падает внимательность, сообразительность.
Красиво надули всех с отпусками в армии за 2022 год, приняли закон в конце декабря, а потом разъяснили кто не успел отгулять отпуск в 2022 году, а это успели единицы, пролетают мимо, им выплатят когда-то компенсацию при демобилизации. Получается что те кто прослужит почти полные два года, смогут отдохнуть и поехать к семье всего на 10 дней за два года.
Маразм, в таком режиме просто здоровье у многих ломается и вавки в голове начинаются.
+1000000000005000000000000!!!!!!!!👍👍👍
Саме так і є!
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 22 бер, 2023 22:29, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4529
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:02
fler написав:
Гадаю, що в них стався mismatch, не зійшлися забаганками)).
Один пропонував більше газу зі знижкою 70% в обмін на зброю, інший відмовився, бо й так бере з такою знижкою, а збільшити залежність від росгазу не хоче. Крім того, за зброю має попередження від США та ЄС втратою тих ринків.
Домовилися про торгівлю в юанях, про необмежений вхід китайського бізнесу на ринки рф, про Huawei на заміну SWIFT (якщо не помиляюсь), про китайські чіпи тощо.
На світовій арені Сі показав, хто в рф Хазяїн.
Як на мене, все підписане було заплановано раніше, простий розвиток співробітництва, як це було раніше. Нічого екстраординарного не було. Може, це і є китайська політика - виконувати п'ятирічки і сторічки, незважаючи на війни і катаклізми...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13432
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:51
pesikot написав: fler написав: Helicopter11 написав:
Кстати, почему потреоты в черной (по закону - синей) форме забронированы от "фронта"? Платят им как "настоящим защитникам"
Не будем пока затрагивать тему о том, что они первые сбежали при "громких звуках", или даже перешли на сторону врага
Не розумію, до чого це? Що ви пропонуєте? Чи Ви із сєкти Шміта "все у нас погано, скрізь у всьому зрада"?
Есть подозрение, что это очередной клон Вкладчик1234
Півтора місяця ростити акаунт, щоб прийти сюди, ригнути «поцрєоты» і відправити свій акк в бан))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8753
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 1941 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:44
Helicopter11 написав: antey1969 написав:
[quote="5"Патріотів" потрібно утримувати грошима?
Вже писав: коли у патріота діти голодні і дружина подає на розлучення - патріотизм дуже швидко закінчується. 45/115 тис. в 2022 були підібрані нормально, з точки зору військових і співставні з оплатою москалями. Поточні 20/50 - малувато, особливо 20.
Непатріоти в ЧВК отримують 6-8 тис. $
=======
Звиняйте, но на 20 тыс сложно умереть с голоду.
Если исходить из того, что вы таки правы, более половины населения страны давно передохла, некоторые даже по 2-3 раза, а пенсионеры сразу же по 7-8 раз.[/quote]
=======
Поддерживаю
Если потреоты "умирают от голода" и "заканчиваются" в ценовом диапазоне от 1,2к USD до 4к USD - то может они "не потреоты"? Может нужно поискать "не потреотов" дешевле и эффективнее?
Или переоценить вообще целесообразность оплаты потреотов и не-потреотов. Может, "ну его на ...?"[/quote]
А давайте я вам всім "на пальцях" поясню про патріотів і т.п.?
Наприклад/умовно є 700тис військових - з них нехай 300 в зоні БД, а інші 400 - в тилу. І от що там, а що там нехай буде по 10тис(тут боюсь перебільшити, але нехай) - 100%вих патріотів, які готові лягти під танк з гранатою і стріляти до останнього патрону... і т.д.і т.п. - незважаючи на зарплати/премії і, взагалі, ні на що не зважаючи!
Далі, йдуть 99%ві РОЗУМНІ патріоти - нехай їх буде по 50тис., які йшли добровільно, чи по повістках, але кожен для себе мав якісь пріоритети:
а) хтось - йшов/розраховував на 2-3міс, а далі наша перемога, чи якась домовленість/заморозка...
б) хтось йшов на рік, а далі думав, що буде або дембель, або відпустка 30днів, або до того часу вже буде наша перемога...
в) хтось пішов, бо оцінив свій ризик життя/каліцтва певними сумами, які раніше платили(не на нулі)... а зовсім не тими, що зараз...
А так, як війна затягнулась, то і в цих людей знімилось світосприйняття/пріоритети і т.п.
Але - то я описав лише приблизно 100тис...
Тож - йдемо далі
А залишились оті майже 600тис!!!
Які, взагалі, не хочуть/не мають бажання і так далі... воювати!
Як їх замотивувати/втримати, щоб... - щоб все не пішло в "там-та-ра-ри"???
Все б нічого, якби було все навпаки))
600тис горять шаленим/безкоштовним/патріотичним бажанням воювати, а якихось 100, чи 50тис. "вимахуються"))
То тих би звільнили
погнали б в шию додому)) і набрали/вибрали з 30 мільйонів(чи скільки нас є?) ще нових "гарячих патріотів"!
І було б все пучком!
І була б "справа в капелюсі"!©
А так - просто маємо з тими обрізаннями премій - просто "капелюха"
ДумайТЕ!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4529
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:59
Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат опроверг информацию газеты Le Figaro о том, что украинские пилоты проходят обучение на истребителях Mirage 2000 во Франции, сообщает "Радио.Свобода"
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1043
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 02:19
Успіх
Я тоже считаю, что бойцам нужно давать полноценный отпуск, хотя бы раз в пол-года. Чтобы они отдохнули морально, побыли с семьей, потратили в конце концов хотя бы часть фронтовых в спокойной обстановке.
Причины, почему это не происходит? Попробую предположить.
1. Кадровый голод, нет достаточных резервов.
2. Для реализации этого плана нужно увеличить численный состав частей как минимум на 15-20%. Встает уже вопрос финансовой.
3. Опасаются вала рапортов и опасных гостинцев от отпускников.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11806
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1623 раз.
- Подякували: 3522 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Чет 23 бер, 2023 05:54
Успіх написав:
А залишились оті майже 600тис!!!
Які, взагалі, не хочуть/не мають бажання і так далі... воювати!
Як їх замотивувати/втримати, щоб... - щоб все не пішло в "там-та-ра-ри"???
Хочуть бути частиною рашки ? Тоді точно зароблять
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11228
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
-
1
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17269
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2120 раз.
- Подякували: 3015 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 09:31
pesikot написав:
И по итогу
Никакого военного союза. Явно никаких поставок вооружения
Зато оформили вассалитет РФ по отношению к Китаю
РФ так не хотела быть сырьевым придатком коллективного Запада, что стала сырьевым придатком Китая
Только есть один нюанс(с)
Що РФ стала сировинним придатком - погоджуюсь.
Що зброї не буде - побачим, я б не був такий впевнений.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1163
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|114364
|
|
|6076
|484019
|
|
|1
|5042
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|