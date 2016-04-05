RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3835383638373838
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 09:44

Стосовно вчорашньої суперечки стосовно диктатури: ось повідомлення з одного з телеграм каналів, "Ракетна небезпека":
Дорогенькі, ВАЖЛИВЕ ОГОЛОШЕННЯ‼️
З сьогоднішнього дня інформація буде надаватись стисло і в загальному форматі, але постараємось максимально робити її зрозумілою для вашого сприйняття.
Багато в чому командування ПС ЗСУ праве, тому будемо зберігати як то кажуть «інформаційну гігієну».
Не переживайте, про найменшу загрозу - все одно будете попереджені.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:14

‼️Китай дал ответ на просьбу России об оружии: есть условие

Китай дал предварительный ответ на просьбу поставить нам оружие для усиления армии и перелома ситуации в СВО. Список оружия, напомним, передал Си Цзиньпину Владимир Путин на встрече, которая состоялась в Москве. Ответ уже оперативно получил отечественный МИД, рассказал нам источник среди дипломатов.

Китай решил пока что не рассматривать переданный Путиным список, так как там много летального оружия. Пекин готов поставлять Москве гражданские дроны, системы связи и ряд деталей и микросхем, которые можно использовать в военной промышленности. Правда, с оговоркой: микросхемы нам будут поставлять не все, а только те, за которые США и Европа не введут против Китая санкций.

При этом Китай на данный момент отказывается поставлять России летальное оружие. Пекин подчеркнул, что решение это предварительное, и оно может быть пересмотрено, список вооружений, переданных Путиным, возможно, еще будет изучен. Китай ждет реакции на свои требования и условия, которые касаются пересмотра государственной границы России (мы писали о них).

«Китай пока что отказывает в летальном оружии, на которое очень надеялся Владимир Владимирович. Более того, почти прямо говорит, что хочет получить контроль (официальный или нет, тут они готовы торговаться) над рядом наших территорий, которые находятся возле его границ. Теперь мяч на нашей стороне. И мне сложно сказать, каким будет решение, придется ли нам, по сути, отдать часть своих территорий. Но друзья так точно не поступают, таких условий не выдвигают», - пояснил ситуацию наш собеседник в МИДе.


vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17269
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2120 раз.
Подякували: 3015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:19

  vitaliian написав:
‼️Китай дал ответ на просьбу России об оружии: есть условие

Текст ні про що: "предварительный", "готов поставлять, правда, с оговоркой", "решение это предварительное, и оно может быть пересмотрено"
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:21

  sashaqbl написав:Що зброї не буде - побачим, я б не був такий впевнений.

Теж очікую китайську падлянку, але не дуже значну.
Заявлене стратегічне партнерство Китаю та рф передбачає і співпрацю у воєнній сфері. Але результат це дасть нескоро. І на хід дедалі визначальнішої весняно-осінньої кампанії в Україні вплинути не встигне. Тому що безпосередньо гнати в росію ешелони з бронетехнікою та боєприпасами Китай не має наміру, щоб не зруйнувати залишки відносин із США та Європою. А дрібні партії манівцями через Білорусь, Іран та інших сателітів Китаю вирішальними не стануть. Тим більше, що озброєння у Китаї давно не радянське. Російським воякам його доведеться вивчати, а це час.
Загалом Китай явно має намір зайнятися улюбленою справою — геополітичною ушу, в якій він майстер. Тобто використанням чужих конфронтацій у своїх інтересах. У межах такої стратегії Китай прагнутиме утримати рф від нищівної поразки, щоб вона й надалі продовжувала робити США нерви. Але не посилювати її надмірно, щоб мати змогу видоїти її насухо. Китай відстежує кожен квадратний метр української території, хто його контролює. І коли ми вийдемо до Азовського моря, товариш Сі зустрінеться з президентом Зеленським та обговорить можливості стратегічної співпраці. Китай – він прагматичний до фанатизму.
https://focus.ua/uk/opinions/556512-kit ... zelenskomu
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1108 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3835383638373838
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114364
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484019
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5042
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3777)
23.03.2023 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.