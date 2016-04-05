Стосовно вчорашньої суперечки стосовно диктатури: ось повідомлення з одного з телеграм каналів, "Ракетна небезпека":
Дорогенькі, ВАЖЛИВЕ ОГОЛОШЕННЯ‼️ З сьогоднішнього дня інформація буде надаватись стисло і в загальному форматі, але постараємось максимально робити її зрозумілою для вашого сприйняття. Багато в чому командування ПС ЗСУ праве, тому будемо зберігати як то кажуть «інформаційну гігієну». Не переживайте, про найменшу загрозу - все одно будете попереджені.
‼️Китай дал ответ на просьбу России об оружии: есть условие
Китай дал предварительный ответ на просьбу поставить нам оружие для усиления армии и перелома ситуации в СВО. Список оружия, напомним, передал Си Цзиньпину Владимир Путин на встрече, которая состоялась в Москве. Ответ уже оперативно получил отечественный МИД, рассказал нам источник среди дипломатов.
Китай решил пока что не рассматривать переданный Путиным список, так как там много летального оружия. Пекин готов поставлять Москве гражданские дроны, системы связи и ряд деталей и микросхем, которые можно использовать в военной промышленности. Правда, с оговоркой: микросхемы нам будут поставлять не все, а только те, за которые США и Европа не введут против Китая санкций.
При этом Китай на данный момент отказывается поставлять России летальное оружие. Пекин подчеркнул, что решение это предварительное, и оно может быть пересмотрено, список вооружений, переданных Путиным, возможно, еще будет изучен. Китай ждет реакции на свои требования и условия, которые касаются пересмотра государственной границы России (мы писали о них).
«Китай пока что отказывает в летальном оружии, на которое очень надеялся Владимир Владимирович. Более того, почти прямо говорит, что хочет получить контроль (официальный или нет, тут они готовы торговаться) над рядом наших территорий, которые находятся возле его границ. Теперь мяч на нашей стороне. И мне сложно сказать, каким будет решение, придется ли нам, по сути, отдать часть своих территорий. Но друзья так точно не поступают, таких условий не выдвигают», - пояснил ситуацию наш собеседник в МИДе.
sashaqbl написав:Що зброї не буде - побачим, я б не був такий впевнений.
Теж очікую китайську падлянку, але не дуже значну. Заявлене стратегічне партнерство Китаю та рф передбачає і співпрацю у воєнній сфері. Але результат це дасть нескоро. І на хід дедалі визначальнішої весняно-осінньої кампанії в Україні вплинути не встигне. Тому що безпосередньо гнати в росію ешелони з бронетехнікою та боєприпасами Китай не має наміру, щоб не зруйнувати залишки відносин із США та Європою. А дрібні партії манівцями через Білорусь, Іран та інших сателітів Китаю вирішальними не стануть. Тим більше, що озброєння у Китаї давно не радянське. Російським воякам його доведеться вивчати, а це час. Загалом Китай явно має намір зайнятися улюбленою справою — геополітичною ушу, в якій він майстер. Тобто використанням чужих конфронтацій у своїх інтересах. У межах такої стратегії Китай прагнутиме утримати рф від нищівної поразки, щоб вона й надалі продовжувала робити США нерви. Але не посилювати її надмірно, щоб мати змогу видоїти її насухо. Китай відстежує кожен квадратний метр української території, хто його контролює. І коли ми вийдемо до Азовського моря, товариш Сі зустрінеться з президентом Зеленським та обговорить можливості стратегічної співпраці. Китай – він прагматичний до фанатизму. https://focus.ua/uk/opinions/556512-kit ... zelenskomu
ЛАД написав:По-моему, лучше пойти на завод за 17 тыс и не получать деньги от жены. Прожить дома (не в эвакуации, т.е. без необходимости аренды) за 17 тыс. вполне можно. И даже за меньшую сумму. Или работать за такие деньги это ниже собственного достоинства? Проще за счёт жены? Стоит отметить, что 1-1,5к евро за границей не так уж много.
як вам сказати, умовного 45 річного плиточника чи муляра що роками заробляв в Празі 2000 євро важко уявити стажором на лінії на заводі за 400 євро (ще й з того мінус податок) під керівництвом 25 річного інженера. А в дружини, якщо є можливість і бажання (!!) то чому б їй не підмінити чоловіка на рік два в статусі головного добутчика грошей. Ніхто ж силою на заробітки дружин не пхає
vitaliian написав: Но друзья так точно не поступают, таких условий не выдвигают», - пояснил ситуацию наш собеседник в МИДе.
Називати Китай "другом" може тільки якась про-путінська шавка, як продовжує думати що РФ вяликая супер держава. Нормальні люди(і в РФ) вже давно зрозуміли що РФ є залежною від Китаю. І тільки фактор поставки дешевої сировини змушує Китай підігравати РФ і то не особо.
lapay написав:pesikot Так і не зрозумів, для чого Сі їздив до Пу. Таке враженя, що був плановий, але, в принципі, не обов'язковий візит. Хіба що показовий візит, в контру США.
А что тут непонятного ...
РФ стала придатком Китая, вот и всего
Никакой контры против США со стороны Китая
Ресурсной колонией. Теперь всё то что не хотели продавать клятым буржуям напрямую, в недалеком будущем пойдёт в Китай, проходить какую то переработку формальную, или даже в виде готового продукта с высокой добавочной стоимостью уходить тем же буржуям. Блестящая геополитика от бункерного многоходовочника.