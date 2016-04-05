freeze написав:

Defort написав: То есть все ж таки за деньги)

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Наёмник То есть все ж таки за деньги)Наёмник

Неважно кто убьет орка и не даст ему хозяйничать на нашей земле, патриот ли это будет, или тот кто за это премию получает.Пока нехватка личного состава наблюдается, и наблюдается значительное желание многих увильнуть от мобилизации любыми способами. Как эта проблема будет решаться, не знаю, я не президент.Думаю, он сам не знает. Война явно принимает затяжной характер. Вопросы отпусков в армии не решаются, 10 дней отпуска в год это несерьёзно при том что, например, у нас за год не было ни одного выходного дня, без разницы вторник или воскресенье, сильно падает продуктивность, падает внимательность, сообразительность...........