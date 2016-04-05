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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3837383838393840>
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Ресурсной колонией. Теперь всё то что не хотели продавать клятым буржуям напрямую, в недалеком будущем пойдёт в Китай, проходить какую то переработку формальную, или даже в виде готового продукта с высокой добавочной стоимостью уходить тем же буржуям. Блестящая геополитика от бункерного многоходовочника.


План був швиденько перемогти, поставити перед фактом і продовжити бізнес з Заходом як раніше.
А як обламались, то вже пішли на принцип плюючи на всі наслідки для себе
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Си что то знает: "— Берегите себя, пожалуйста,— добавил председатель Си Путину." :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:26

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:По-моему, лучше пойти на завод за 17 тыс и не получать деньги от жены. Прожить дома (не в эвакуации, т.е. без необходимости аренды) за 17 тыс. вполне можно. И даже за меньшую сумму.
Или работать за такие деньги это ниже собственного достоинства? Проще за счёт жены?
Стоит отметить, что 1-1,5к евро за границей не так уж много.


як вам сказати, умовного 45 річного плиточника чи муляра що роками заробляв в Празі 2000 євро важко уявити стажором на лінії на заводі за 400 євро (ще й з того мінус податок) під керівництвом 25 річного інженера. А в дружини, якщо є можливість і бажання (!!) то чому б їй не підмінити чоловіка на рік два в статусі головного добутчика грошей. Ніхто ж силою на заробітки дружин не пхає

Ну, не знаю, мне было бы стыдно сидеть на шее у жены.
Опять же не знаю, сколько нужно платить такому человеку, чтобы он захотел/согласился пойти на фронт. Но точно знаю, что таких денег у Украины нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Нафіг Китаю Україна?
Ну як мінімум їх пропаганда досі розповідає рядовим китайцям яка класна земля в Україні. А враховуючи ринок землі вони б дуже не проти закупити кілька гектарів чорнозему.
Не зовсім пересічні китайці ще Літієм цікавляться.
А щодо поїздки, то пропаганда подає як дуже успішний, але в ракурсі, що найближчі 5 років співпраця в економічній сфері з москалями буде дуже стрімко рости. Про війну (Українську кризу) мовчать.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:По-моему, лучше пойти на завод за 17 тыс и не получать деньги от жены. Прожить дома (не в эвакуации, т.е. без необходимости аренды) за 17 тыс. вполне можно. И даже за меньшую сумму.
Или работать за такие деньги это ниже собственного достоинства? Проще за счёт жены?
Стоит отметить, что 1-1,5к евро за границей не так уж много.


як вам сказати, умовного 45 річного плиточника чи муляра що роками заробляв в Празі 2000 євро важко уявити стажором на лінії на заводі за 400 євро (ще й з того мінус податок) під керівництвом 25 річного інженера. А в дружини, якщо є можливість і бажання (!!) то чому б їй не підмінити чоловіка на рік два в статусі головного добутчика грошей. Ніхто ж силою на заробітки дружин не пхає

Ну, не знаю, мне было бы стыдно сидеть на шее у жены.
Це зараз називається дискримінацією, а конкретно - сексизмом:)
Жінкам чогось не має бути соромно? :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:55

  freeze написав:
Defort написав:То есть все ж таки за деньги)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наёмник

Неважно кто убьет орка и не даст ему хозяйничать на нашей земле, патриот ли это будет, или тот кто за это премию получает.
Пока нехватка личного состава наблюдается, и наблюдается значительное желание многих увильнуть от мобилизации любыми способами. Как эта проблема будет решаться, не знаю, я не президент.
Думаю, он сам не знает. Война явно принимает затяжной характер. Вопросы отпусков в армии не решаются, 10 дней отпуска в год это несерьёзно при том что, например, у нас за год не было ни одного выходного дня, без разницы вторник или воскресенье, сильно падает продуктивность, падает внимательность, сообразительность.
..........

Согласен.
Но при такой войне очень боюсь, что придётся прибегать к методам 1941. Вопрос, получится ли такое в 2023.
Для решения проблем более демократическими методами финансов явно не хватает. Так что расчёты Путина на взятие на измор не так уж далеки от реальности. И это при весьма приличной помощи Запада.
Здесь мы всё время обсуждаем ситуацию в армии. Но проблемы растут и в тылу. Не знаю, как на западе, но в Харькове ситуация ухудшается. Гуманитарки становится меньше, а запасы, у кого были, постепенно заканчиваются.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:00

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Letusrock написав:..........
як вам сказати, умовного 45 річного плиточника чи муляра що роками заробляв в Празі 2000 євро важко уявити стажором на лінії на заводі за 400 євро (ще й з того мінус податок) під керівництвом 25 річного інженера. А в дружини, якщо є можливість і бажання (!!) то чому б їй не підмінити чоловіка на рік два в статусі головного добутчика грошей. Ніхто ж силою на заробітки дружин не пхає

Ну, не знаю, мне было бы стыдно сидеть на шее у жены.
Це зараз називається дискримінацією, а конкретно - сексизмом:)
Жінкам чогось не має бути соромно? :)

Не спорю, сексизм. :)
Но мы ещё не изжили его. И я признаю равноправие, но не жизнь за счёт жены. Раньше таких называли альфонсами.
Кроме того, женщины не сидят просто дома - на них домашнее хозяйство и дети.
И я не очень одобряю неработающих женщин в общем случае.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По факту, якщо зрівняти Китай з Угорщиною, Туреччиною чи Грузією, то він просто няшка. Санкції не порушує, підсанкційні товари, як Туреччина чи Грузія, не пропускає. Якщо порівняти, що він може дати раші, і що дає, то він наш союзник, принаймі, не гірший за Грузію чи Угорщину.
Звісно, червоні п..раси ще можуть себе проявити, тільки китайський гнійник тільки формується, а рашистській вже прорвало, на нас.
Нам пощастило, що китайській ще не дозрів.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:18

В следующем году Министерство здравоохранения планирует в четыре раза увеличить число военных учебных центров в медицинских вузах — с четырех до семнадцати. Об этом 23 марта пишет «Коммерсантъ». Военные учебные центры, которые раньше назывались военными кафедрами, будут обучать студентов по программам подготовки кадровых офицеров и офицеров запаса.

На этой неделе к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос об усилении военно-медицинской составляющей обучения будущих военных медиков обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Она отметила, что такая необходимость продиктована складывающейся военно-политической обстановкой.
.........
Первый заместитель главы думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов считает крайне необходимым создание военно-учебных центров, поскольку, по его словам, опасность будет только расти и страна проживет в таком режиме ближайшее десятилетие.

https://www.fontanka.ru/2023/03/23/72155675/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:28

  lapay написав:По факту, якщо зрівняти Китай з Угорщиною, Туреччиною чи Грузією, то він просто няшка. Санкції не порушує, підсанкційні товари, як Туреччина чи Грузія, не пропускає. Якщо порівняти, що він може дати раші, і що дає, то він наш союзник, принаймі, не гірший за Грузію чи Угорщину.
Звісно, червоні п..раси ще можуть себе проявити, тільки китайський гнійник тільки формується, а рашистській вже прорвало, на нас.
Нам пощастило, що китайській ще не дозрів.


один недостаток - врет много (с)

в КНДР двигатели тоже не пропускает, ракеты сами все дальше летают
cohan
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