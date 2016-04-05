В следующем году Министерство здравоохранения планирует в четыре раза увеличить число военных учебных центров в медицинских вузах — с четырех до семнадцати. Об этом 23 марта пишет «Коммерсантъ». Военные учебные центры, которые раньше назывались военными кафедрами, будут обучать студентов по программам подготовки кадровых офицеров и офицеров запаса.
На этой неделе к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос об усилении военно-медицинской составляющей обучения будущих военных медиков обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Она отметила, что такая необходимость продиктована складывающейся военно-политической обстановкой. ......... Первый заместитель главы думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов считает крайне необходимым создание военно-учебных центров, поскольку, по его словам, опасность будет только расти и страна проживет в таком режиме ближайшее десятилетие.
— Смотря какая стоит цель. Если мы хотим быть мощной державой, то стоит чему-то и поучиться. Но такой огромный разрыв, вероятно, не получится покрыть даже ускоренным развитием. Что такое разница ВВП в 10 раз! 1% китайского роста — 10% российского. С какой скоростью должна развиваться Россия, чтобы хотя бы начать догонять Китай? В Китае в прошлом году был крайне низкий для них рост — 3%. Мы, конечно, важные партнеры, но разрыв в совокупной мощи все увеличивается. Психологически надо готовиться к тому, что Россия по сравнению с Китаем будет страной менее влиятельной, а со временем — и менее развитой. И привыкать с этим жить так, чтобы, сохраняя сотрудничество, не попасть в чрезмерную зависимость.
— Смотря какая стоит цель. Если мы хотим быть мощной державой, то стоит чему-то и поучиться. Но такой огромный разрыв, вероятно, не получится покрыть даже ускоренным развитием. Что такое разница ВВП в 10 раз! 1% китайского роста — 10% российского. С какой скоростью должна развиваться Россия, чтобы хотя бы начать догонять Китай? В Китае в прошлом году был крайне низкий для них рост — 3%. Мы, конечно, важные партнеры, но разрыв в совокупной мощи все увеличивается. Психологически надо готовиться к тому, что Россия по сравнению с Китаем будет страной менее влиятельной, а со временем — и менее развитой. И привыкать с этим жить так, чтобы, сохраняя сотрудничество, не попасть в чрезмерную зависимость.
Мишустин сегодня отчитывался в Госдуме. Из ответов на вопросы:
Депутат «Единой России» Виктор Селивёрстов интересуется, сможет ли государство финансово справиться со всеми взятыми на себя обязательствами и обеспечить все выплаты — хватит ли на это средств бюджета?
— Как сейчас вы смотрите на дефицит? Причина простая: деньги должны начинать работать с 1 января, — ответил Мишустин. — Мы перенесли часть расходов на начало года, чтобы контракты не стояли. Дефицит дальше будет приходить в соответствие с параметрами бюджета, есть возможность использовать средства Фонда национальной безопасности, мы к ним очень аккуратно относимся: тратим на импортозамещение и экономический суверенитет страны. Мы находимся в комфортном диапазоне госдолга, на уровне 15% ВВП. Не будем говорить, какой долг у недружественных стран. Мы себя чувствуем уверенно.
— Смотря какая стоит цель. Если мы хотим быть мощной державой, то стоит чему-то и поучиться. Но такой огромный разрыв, вероятно, не получится покрыть даже ускоренным развитием. Что такое разница ВВП в 10 раз! 1% китайского роста — 10% российского. С какой скоростью должна развиваться Россия, чтобы хотя бы начать догонять Китай? В Китае в прошлом году был крайне низкий для них рост — 3%. Мы, конечно, важные партнеры, но разрыв в совокупной мощи все увеличивается. Психологически надо готовиться к тому, что Россия по сравнению с Китаем будет страной менее влиятельной, а со временем — и менее развитой. И привыкать с этим жить так, чтобы, сохраняя сотрудничество, не попасть в чрезмерную зависимость.
ЛАД написав:Но мы ещё не изжили его. И я признаю равноправие, но не жизнь за счёт жены. Раньше таких называли альфонсами. Кроме того, женщины не сидят просто дома - на них домашнее хозяйство и дети. И я не очень одобряю неработающих женщин в общем случае.
ви вже трохи перебільшуєте (про альфонсів і т.д.). Як варіант дружина поїхала на заробітки бо звикла до 2000євро+ щомісяця, а суттєво знижувати рівень життя на рік-два нехоче (бо діти в універах / брикети треба ставити / мансарда недороблена / мама колінний сустав хоче німецький а не безкоштовний і т.д.) поки невиїздний чоловік буде тут класти плитку за 500-700 є
ЛАД написав:Мишустин сегодня отчитывался в Госдуме. Из ответов на вопросы:
Депутат «Единой России» Виктор Селивёрстов интересуется, сможет ли государство финансово справиться со всеми взятыми на себя обязательствами и обеспечить все выплаты — хватит ли на это средств бюджета?
— Как сейчас вы смотрите на дефицит? Причина простая: деньги должны начинать работать с 1 января, — ответил Мишустин. — Мы перенесли часть расходов на начало года, чтобы контракты не стояли. Дефицит дальше будет приходить в соответствие с параметрами бюджета, есть возможность использовать средства Фонда национальной безопасности, мы к ним очень аккуратно относимся: тратим на импортозамещение и экономический суверенитет страны. Мы находимся в комфортном диапазоне госдолга, на уровне 15% ВВП. Не будем говорить, какой долг у недружественных стран. Мы себя чувствуем уверенно.
Тут є маленький нюансик - а хто купить їх борг? Іншими словами - хто їх прокредитує? Я думаю вони б з радістю взяли в борг, але ніхто не дасть. Тому в нормальних умовах - малий борг це звичайно плюс, але в теперішніх - це не плюс і не мінус, це ні на що не впливає.
ЛАД написав:Но мы ещё не изжили его. И я признаю равноправие, но не жизнь за счёт жены. Раньше таких называли альфонсами. Кроме того, женщины не сидят просто дома - на них домашнее хозяйство и дети. И я не очень одобряю неработающих женщин в общем случае.
ви вже трохи перебільшуєте (про альфонсів і т.д.). Як варіант дружина поїхала на заробітки бо звикла до 2000євро+ щомісяця, а суттєво знижувати рівень життя на рік-два нехоче (бо діти в універах / брикети треба ставити / мансарда недороблена / мама колінний сустав хоче німецький а не безкоштовний і т.д.) поки невиїздний чоловік буде тут класти плитку за 500-700 є
Если он кладёт плитку за 500-700 евро в месяц, то ему нет смысла идти на завод за 400 евро. У нас, вроде, был разговор о тех, кто сидит без работы.