— То есть нам надо учиться у Китая?



— Смотря какая стоит цель. Если мы хотим быть мощной державой, то стоит чему-то и поучиться. Но такой огромный разрыв, вероятно, не получится покрыть даже ускоренным развитием. Что такое разница ВВП в 10 раз! 1% китайского роста — 10% российского. С какой скоростью должна развиваться Россия, чтобы хотя бы начать догонять Китай? В Китае в прошлом году был крайне низкий для них рост — 3%. Мы, конечно, важные партнеры, но разрыв в совокупной мощи все увеличивается. Психологически надо готовиться к тому, что Россия по сравнению с Китаем будет страной менее влиятельной, а со временем — и менее развитой. И привыкать с этим жить так, чтобы, сохраняя сотрудничество, не попасть в чрезмерную зависимость.