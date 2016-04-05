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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3838383938403841>
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:29

  ЛАД написав:
В следующем году Министерство здравоохранения планирует в четыре раза увеличить число военных учебных центров в медицинских вузах — с четырех до семнадцати. Об этом 23 марта пишет «Коммерсантъ». Военные учебные центры, которые раньше назывались военными кафедрами, будут обучать студентов по программам подготовки кадровых офицеров и офицеров запаса.

На этой неделе к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос об усилении военно-медицинской составляющей обучения будущих военных медиков обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Она отметила, что такая необходимость продиктована складывающейся военно-политической обстановкой.
.........
Первый заместитель главы думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов считает крайне необходимым создание военно-учебных центров, поскольку, по его словам, опасность будет только расти и страна проживет в таком режиме ближайшее десятилетие.

https://www.fontanka.ru/2023/03/23/72155675/


реестров тут и там достаточно, чтобы понимать общубю картину "что будет"
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:33

  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:
‼️Китай дал ответ на просьбу России об оружии: есть условие

Текст ні про що: "предварительный", "готов поставлять, правда, с оговоркой", "решение это предварительное, и оно может быть пересмотрено"


у вас до студентской работи завышенные требования
это вообще четгпт мог написать - описано что и так уже происходит

вообще у студентов плохое понимаентя не только Китая (это простительно, это у некитайцев и соседей у всех плохое, даже у англичан), а взрослой жизни вообще, отсюда такие перлы
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:34

— То есть нам надо учиться у Китая?

— Смотря какая стоит цель. Если мы хотим быть мощной державой, то стоит чему-то и поучиться. Но такой огромный разрыв, вероятно, не получится покрыть даже ускоренным развитием. Что такое разница ВВП в 10 раз! 1% китайского роста — 10% российского. С какой скоростью должна развиваться Россия, чтобы хотя бы начать догонять Китай? В Китае в прошлом году был крайне низкий для них рост — 3%. Мы, конечно, важные партнеры, но разрыв в совокупной мощи все увеличивается. Психологически надо готовиться к тому, что Россия по сравнению с Китаем будет страной менее влиятельной, а со временем — и менее развитой. И привыкать с этим жить так, чтобы, сохраняя сотрудничество, не попасть в чрезмерную зависимость.

https://www.fontanka.ru/2023/03/23/72157082/ - интервью с китаистом Александром Лукиным.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
— То есть нам надо учиться у Китая?

— Смотря какая стоит цель. Если мы хотим быть мощной державой, то стоит чему-то и поучиться. Но такой огромный разрыв, вероятно, не получится покрыть даже ускоренным развитием. Что такое разница ВВП в 10 раз! 1% китайского роста — 10% российского. С какой скоростью должна развиваться Россия, чтобы хотя бы начать догонять Китай? В Китае в прошлом году был крайне низкий для них рост — 3%. Мы, конечно, важные партнеры, но разрыв в совокупной мощи все увеличивается. Психологически надо готовиться к тому, что Россия по сравнению с Китаем будет страной менее влиятельной, а со временем — и менее развитой. И привыкать с этим жить так, чтобы, сохраняя сотрудничество, не попасть в чрезмерную зависимость.

https://www.fontanka.ru/2023/03/23/72157082/ - интервью с китаистом Александром Лукиным.


Смішно. Не "буде", а вже є - і менш впливовою, і менш розвиненою.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:55

Мишустин сегодня отчитывался в Госдуме.
Из ответов на вопросы:
Депутат «Единой России» Виктор Селивёрстов интересуется, сможет ли государство финансово справиться со всеми взятыми на себя обязательствами и обеспечить все выплаты — хватит ли на это средств бюджета?

— Как сейчас вы смотрите на дефицит? Причина простая: деньги должны начинать работать с 1 января, — ответил Мишустин. — Мы перенесли часть расходов на начало года, чтобы контракты не стояли. Дефицит дальше будет приходить в соответствие с параметрами бюджета, есть возможность использовать средства Фонда национальной безопасности, мы к ним очень аккуратно относимся: тратим на импортозамещение и экономический суверенитет страны. Мы находимся в комфортном диапазоне госдолга, на уровне 15% ВВП. Не будем говорить, какой долг у недружественных стран. Мы себя чувствуем уверенно.

https://www.fontanka.ru/2023/03/23/72155630/. Там много.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:56

  ЛАД написав:
— То есть нам надо учиться у Китая?

— Смотря какая стоит цель. Если мы хотим быть мощной державой, то стоит чему-то и поучиться. Но такой огромный разрыв, вероятно, не получится покрыть даже ускоренным развитием. Что такое разница ВВП в 10 раз! 1% китайского роста — 10% российского. С какой скоростью должна развиваться Россия, чтобы хотя бы начать догонять Китай? В Китае в прошлом году был крайне низкий для них рост — 3%. Мы, конечно, важные партнеры, но разрыв в совокупной мощи все увеличивается. Психологически надо готовиться к тому, что Россия по сравнению с Китаем будет страной менее влиятельной, а со временем — и менее развитой. И привыкать с этим жить так, чтобы, сохраняя сотрудничество, не попасть в чрезмерную зависимость.

https://www.fontanka.ru/2023/03/23/72157082/ - интервью с китаистом Александром Лукиным.

Не будет а уже есть.
Не попасть а уже попали, причем давно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но мы ещё не изжили его. И я признаю равноправие, но не жизнь за счёт жены. Раньше таких называли альфонсами.
Кроме того, женщины не сидят просто дома - на них домашнее хозяйство и дети.
И я не очень одобряю неработающих женщин в общем случае.


ви вже трохи перебільшуєте (про альфонсів і т.д.). Як варіант дружина поїхала на заробітки бо звикла до 2000євро+ щомісяця, а суттєво знижувати рівень життя на рік-два нехоче (бо діти в універах / брикети треба ставити / мансарда недороблена / мама колінний сустав хоче німецький а не безкоштовний і т.д.) поки невиїздний чоловік буде тут класти плитку за 500-700 є
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 14:07

  ЛАД написав:Мишустин сегодня отчитывался в Госдуме.
Из ответов на вопросы:
Депутат «Единой России» Виктор Селивёрстов интересуется, сможет ли государство финансово справиться со всеми взятыми на себя обязательствами и обеспечить все выплаты — хватит ли на это средств бюджета?

— Как сейчас вы смотрите на дефицит? Причина простая: деньги должны начинать работать с 1 января, — ответил Мишустин. — Мы перенесли часть расходов на начало года, чтобы контракты не стояли. Дефицит дальше будет приходить в соответствие с параметрами бюджета, есть возможность использовать средства Фонда национальной безопасности, мы к ним очень аккуратно относимся: тратим на импортозамещение и экономический суверенитет страны. Мы находимся в комфортном диапазоне госдолга, на уровне 15% ВВП. Не будем говорить, какой долг у недружественных стран. Мы себя чувствуем уверенно.

https://www.fontanka.ru/2023/03/23/72155630/. Там много.

Тут є маленький нюансик - а хто купить їх борг? Іншими словами - хто їх прокредитує? Я думаю вони б з радістю взяли в борг, але ніхто не дасть.
Тому в нормальних умовах - малий борг це звичайно плюс, але в теперішніх - це не плюс і не мінус, це ні на що не впливає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 14:14

andrijk777 Китай дасть в борг, як уже неодноразово в Африці робив
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 14:14

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Но мы ещё не изжили его. И я признаю равноправие, но не жизнь за счёт жены. Раньше таких называли альфонсами.
Кроме того, женщины не сидят просто дома - на них домашнее хозяйство и дети.
И я не очень одобряю неработающих женщин в общем случае.


ви вже трохи перебільшуєте (про альфонсів і т.д.). Як варіант дружина поїхала на заробітки бо звикла до 2000євро+ щомісяця, а суттєво знижувати рівень життя на рік-два нехоче (бо діти в універах / брикети треба ставити / мансарда недороблена / мама колінний сустав хоче німецький а не безкоштовний і т.д.) поки невиїздний чоловік буде тут класти плитку за 500-700 є

Если он кладёт плитку за 500-700 евро в месяц, то ему нет смысла идти на завод за 400 евро.
У нас, вроде, был разговор о тех, кто сидит без работы.
ЛАД
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