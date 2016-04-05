ЛОНДОН, 23 марта (Рейтер) — Нефтяной танкер сел на мель у восточного Китая, из-за утечки топлива в воду. Еще один попал в аварию недалеко от Кубы. Третий задержан в Испании за выход из-под контроля.



Эти суда были частью «теневого» флота танкеров, перевозивших в прошлом году нефть из стран, пострадавших от западных санкций, согласно анализу Reuters данных об отслеживании судов и авариях, а также интервью с более чем дюжиной отраслевых специалистов.

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Многие ведущие поставщики услуг по сертификации и производители двигателей , подтверждающие мореходные качества и безопасность, отказались от своих услуг для судов, перевозящих нефть из подпадающих под санкции Ирана, России и Венесуэлы, как и множество страховых компаний, что означает меньше надзора за судами, перевозящими легковоспламеняющиеся грузы.

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Согласно анализу Reuters, основанному на информации об отслеживании судов и данных Lloyd's List Intelligence о судах, в прошлом году было по меньшей мере восемь посадок на мель, столкновений или потенциальных промахов с участием танкеров, перевозивших подпадающую под санкции нефть или нефтепродукты, в том числе события у берегов Китая, Кубы и Испании. инциденты.