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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3839384038413842>
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если он кладёт плитку за 500-700 евро в месяц, то ему нет смысла идти на завод за 400 евро.
У нас, вроде, был разговор о тех, кто сидит без работы.

Зараз часто він тиждень кладе, потім місяць шукає нову роботу. А на заводі можуть і повістку дати. Там тепер теж працюють тільки жінки і чоловіки з відстрочкою (наприклад студенти).
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 23 бер, 2023 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 14:18

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
— То есть нам надо учиться у Китая?

— Смотря какая стоит цель. Если мы хотим быть мощной державой, то стоит чему-то и поучиться. Но такой огромный разрыв, вероятно, не получится покрыть даже ускоренным развитием. Что такое разница ВВП в 10 раз! 1% китайского роста — 10% российского. С какой скоростью должна развиваться Россия, чтобы хотя бы начать догонять Китай? В Китае в прошлом году был крайне низкий для них рост — 3%. Мы, конечно, важные партнеры, но разрыв в совокупной мощи все увеличивается. Психологически надо готовиться к тому, что Россия по сравнению с Китаем будет страной менее влиятельной, а со временем — и менее развитой. И привыкать с этим жить так, чтобы, сохраняя сотрудничество, не попасть в чрезмерную зависимость.

https://www.fontanka.ru/2023/03/23/72157082/ - интервью с китаистом Александром Лукиным.

Не будет а уже есть.
Не попасть а уже попали, причем давно.

Вы слишком много хотите от росс. китаиста. Он не может так сразу разочаровывать россиян. Посмотрите всё интервью, оно небольшое.
Тут є маленький нюансик - а хто купить їх борг? Іншими словами - хто їх прокредитує? Я думаю вони б з радістю взяли в борг, але ніхто не дасть.
Тому в нормальних умовах - малий борг це звичайно плюс, але в теперішніх - це не плюс і не мінус, це ні на що не впливає.

Госдолг бывает не только внешний, но и внутренний.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Госдолг бывает не только внешний, но и внутренний.

Толку з нього не багато, якщо він не у валюті, яку прийме Китай, Іран, ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 14:36

ЛОНДОН, 23 марта (Рейтер) — Нефтяной танкер сел на мель у восточного Китая, из-за утечки топлива в воду. Еще один попал в аварию недалеко от Кубы. Третий задержан в Испании за выход из-под контроля.

Эти суда были частью «теневого» флота танкеров, перевозивших в прошлом году нефть из стран, пострадавших от западных санкций, согласно анализу Reuters данных об отслеживании судов и авариях, а также интервью с более чем дюжиной отраслевых специалистов.
.......
Многие ведущие поставщики услуг по сертификации и производители двигателей , подтверждающие мореходные качества и безопасность, отказались от своих услуг для судов, перевозящих нефть из подпадающих под санкции Ирана, России и Венесуэлы, как и множество страховых компаний, что означает меньше надзора за судами, перевозящими легковоспламеняющиеся грузы.
.....
Согласно анализу Reuters, основанному на информации об отслеживании судов и данных Lloyd's List Intelligence о судах, в прошлом году было по меньшей мере восемь посадок на мель, столкновений или потенциальных промахов с участием танкеров, перевозивших подпадающую под санкции нефть или нефтепродукты, в том числе события у берегов Китая, Кубы и Испании. инциденты.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/oil-spills-near-misses-more-ghost-tankers-ship-sanctioned-fuel-2023-03-23/
Под санкциями сейчас Россия, Иран, Венесуэла.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 14:40

  ЛАД написав:
ЛОНДОН, 23 марта (Рейтер) — Нефтяной танкер сел на мель у восточного Китая, из-за утечки топлива в воду. Еще один попал в аварию недалеко от Кубы. Третий задержан в Испании за выход из-под контроля.

Эти суда были частью «теневого» флота танкеров, перевозивших в прошлом году нефть из стран, пострадавших от западных санкций, согласно анализу Reuters данных об отслеживании судов и авариях, а также интервью с более чем дюжиной отраслевых специалистов.
.......
Многие ведущие поставщики услуг по сертификации и производители двигателей , подтверждающие мореходные качества и безопасность, отказались от своих услуг для судов, перевозящих нефть из подпадающих под санкции Ирана, России и Венесуэлы, как и множество страховых компаний, что означает меньше надзора за судами, перевозящими легковоспламеняющиеся грузы.
.....
Согласно анализу Reuters, основанному на информации об отслеживании судов и данных Lloyd's List Intelligence о судах, в прошлом году было по меньшей мере восемь посадок на мель, столкновений или потенциальных промахов с участием танкеров, перевозивших подпадающую под санкции нефть или нефтепродукты, в том числе события у берегов Китая, Кубы и Испании. инциденты.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/oil-spills-near-misses-more-ghost-tankers-ship-sanctioned-fuel-2023-03-23/
Под санкциями сейчас Россия, Иран, Венесуэла.


https://strana.today/news/429044-morjak ... nitsu.html
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 14:40

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Госдолг бывает не только внешний, но и внутренний.

Толку з нього не багато, якщо він не у валюті, яку прийме Китай, Іран, ...

Багато чи ні, але на внутрішні витрати використати можливо. На ту ж зарплату армії і на закупівлю зброї у росс. ОПК.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 14:41

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Если он кладёт плитку за 500-700 евро в месяц, то ему нет смысла идти на завод за 400 евро.
У нас, вроде, был разговор о тех, кто сидит без работы.

Зараз часто він тиждень кладе, потім місяць шукає нову роботу. А на заводі можуть і повістку дати. Там тепер теж працюють тільки жінки і чоловіки з відстрочкою (наприклад студенти).


незнаю наскільки правдива інфо, але київський завод Ajax (в Берегові) начебто має бронь для своїх працівників
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:03

andrijk777
И ещё:
Михаил Коростиков, эксперт по российско-китайским связям, заявил в комментарии для Фонда Карнеги, что в то время как зависимость Москвы от Пекина растет, пространство для маневра Китая также сужается.

"Альтернативы России как партнеру, предоставляющему ресурсы, которые будут критически необходимы Китаю в случае эскалации его конфронтации с Западом, нет, — сказал он. - Это помогает сбалансировать ситуацию и позволяет Москве надеяться, что Пекин не будет злоупотреблять своими недавно приобретенными экономическими рычагами".

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/oil-spills-near-misses-more-ghost-tankers-ship-sanctioned-fuel-2023-03-23/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:04

  ЛАД написав:
Тут є маленький нюансик - а хто купить їх борг? Іншими словами - хто їх прокредитує? Я думаю вони б з радістю взяли в борг, але ніхто не дасть.
Тому в нормальних умовах - малий борг це звичайно плюс, але в теперішніх - це не плюс і не мінус, це ні на що не впливає.

Госдолг бывает не только внешний, но и внутренний.

Для цього потрібне багате населення, якого в РФ немає. А багаті РФ не такі дурні щоб кредитувати свою державу.
Та й нафіг взагалі той внутрішній борг? Якщо можна просто девальвувати рубль(просто надрукувавши потрібну кількість рублів). Що і роблять зазвичай в РФ і не раз. РФ все-таки не США і не Японія, їм глибоко плювати на рівень життя населення.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:08

  ЛАД написав:andrijk777
И ещё:
Михаил Коростиков, эксперт по российско-китайским связям, заявил в комментарии для Фонда Карнеги, что в то время как зависимость Москвы от Пекина растет, пространство для маневра Китая также сужается.

"Альтернативы России как партнеру, предоставляющему ресурсы, которые будут критически необходимы Китаю в случае эскалации его конфронтации с Западом, нет, — сказал он. - Это помогает сбалансировать ситуацию и позволяет Москве надеяться, что Пекин не будет злоупотреблять своими недавно приобретенными экономическими рычагами".

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/oil-spills-near-misses-more-ghost-tankers-ship-sanctioned-fuel-2023-03-23/

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Таке саме один в один говорили рік тому про російський газ і Європу.
Навіть я в це реально вірив!! Але реальність показала що це лапша.
andrijk777
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