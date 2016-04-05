— Смотря какая стоит цель. Если мы хотим быть мощной державой, то стоит чему-то и поучиться. Но такой огромный разрыв, вероятно, не получится покрыть даже ускоренным развитием. Что такое разница ВВП в 10 раз! 1% китайского роста — 10% российского. С какой скоростью должна развиваться Россия, чтобы хотя бы начать догонять Китай? В Китае в прошлом году был крайне низкий для них рост — 3%. Мы, конечно, важные партнеры, но разрыв в совокупной мощи все увеличивается. Психологически надо готовиться к тому, что Россия по сравнению с Китаем будет страной менее влиятельной, а со временем — и менее развитой. И привыкать с этим жить так, чтобы, сохраняя сотрудничество, не попасть в чрезмерную зависимость.
Не будет а уже есть. Не попасть а уже попали, причем давно.
Вы слишком много хотите от росс. китаиста. Он не может так сразу разочаровывать россиян. Посмотрите всё интервью, оно небольшое.
Тут є маленький нюансик - а хто купить їх борг? Іншими словами - хто їх прокредитує? Я думаю вони б з радістю взяли в борг, але ніхто не дасть. Тому в нормальних умовах - малий борг це звичайно плюс, але в теперішніх - це не плюс і не мінус, це ні на що не впливає.
Госдолг бывает не только внешний, но и внутренний.
ЛОНДОН, 23 марта (Рейтер) — Нефтяной танкер сел на мель у восточного Китая, из-за утечки топлива в воду. Еще один попал в аварию недалеко от Кубы. Третий задержан в Испании за выход из-под контроля.
Эти суда были частью «теневого» флота танкеров, перевозивших в прошлом году нефть из стран, пострадавших от западных санкций, согласно анализу Reuters данных об отслеживании судов и авариях, а также интервью с более чем дюжиной отраслевых специалистов. ....... Многие ведущие поставщики услуг по сертификации и производители двигателей , подтверждающие мореходные качества и безопасность, отказались от своих услуг для судов, перевозящих нефть из подпадающих под санкции Ирана, России и Венесуэлы, как и множество страховых компаний, что означает меньше надзора за судами, перевозящими легковоспламеняющиеся грузы. ..... Согласно анализу Reuters, основанному на информации об отслеживании судов и данных Lloyd's List Intelligence о судах, в прошлом году было по меньшей мере восемь посадок на мель, столкновений или потенциальных промахов с участием танкеров, перевозивших подпадающую под санкции нефть или нефтепродукты, в том числе события у берегов Китая, Кубы и Испании. инциденты.
ЛОНДОН, 23 марта (Рейтер) — Нефтяной танкер сел на мель у восточного Китая, из-за утечки топлива в воду. Еще один попал в аварию недалеко от Кубы. Третий задержан в Испании за выход из-под контроля.
Эти суда были частью «теневого» флота танкеров, перевозивших в прошлом году нефть из стран, пострадавших от западных санкций, согласно анализу Reuters данных об отслеживании судов и авариях, а также интервью с более чем дюжиной отраслевых специалистов. ....... Многие ведущие поставщики услуг по сертификации и производители двигателей , подтверждающие мореходные качества и безопасность, отказались от своих услуг для судов, перевозящих нефть из подпадающих под санкции Ирана, России и Венесуэлы, как и множество страховых компаний, что означает меньше надзора за судами, перевозящими легковоспламеняющиеся грузы. ..... Согласно анализу Reuters, основанному на информации об отслеживании судов и данных Lloyd's List Intelligence о судах, в прошлом году было по меньшей мере восемь посадок на мель, столкновений или потенциальных промахов с участием танкеров, перевозивших подпадающую под санкции нефть или нефтепродукты, в том числе события у берегов Китая, Кубы и Испании. инциденты.
Михаил Коростиков, эксперт по российско-китайским связям, заявил в комментарии для Фонда Карнеги, что в то время как зависимость Москвы от Пекина растет, пространство для маневра Китая также сужается.
"Альтернативы России как партнеру, предоставляющему ресурсы, которые будут критически необходимы Китаю в случае эскалации его конфронтации с Западом, нет, — сказал он. - Это помогает сбалансировать ситуацию и позволяет Москве надеяться, что Пекин не будет злоупотреблять своими недавно приобретенными экономическими рычагами".
Тут є маленький нюансик - а хто купить їх борг? Іншими словами - хто їх прокредитує? Я думаю вони б з радістю взяли в борг, але ніхто не дасть. Тому в нормальних умовах - малий борг це звичайно плюс, але в теперішніх - це не плюс і не мінус, це ні на що не впливає.
Госдолг бывает не только внешний, но и внутренний.
Для цього потрібне багате населення, якого в РФ немає. А багаті РФ не такі дурні щоб кредитувати свою державу. Та й нафіг взагалі той внутрішній борг? Якщо можна просто девальвувати рубль(просто надрукувавши потрібну кількість рублів). Що і роблять зазвичай в РФ і не раз. РФ все-таки не США і не Японія, їм глибоко плювати на рівень життя населення.
Михаил Коростиков, эксперт по российско-китайским связям, заявил в комментарии для Фонда Карнеги, что в то время как зависимость Москвы от Пекина растет, пространство для маневра Китая также сужается.
"Альтернативы России как партнеру, предоставляющему ресурсы, которые будут критически необходимы Китаю в случае эскалации его конфронтации с Западом, нет, — сказал он. - Это помогает сбалансировать ситуацию и позволяет Москве надеяться, что Пекин не будет злоупотреблять своими недавно приобретенными экономическими рычагами".