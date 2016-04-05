|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 23 бер, 2023 15:16
andrijk777 написав:
Таке саме один в один говорили рік тому про газ і Європу.
Навіть я в це реально вірив!! Але реальність показала що це лапша.
Я думаю, тут маєтсья на увазі дещо інше. В Китая конфлікт з майже усіма сусідами і нема виходу в океан.
Таким чином у випадку гарячого конфлікту він цілком може виявитися відрізаним від поставок енергоносіїв морським шляхом.
Тоді будуть два шляхи: з Ірану через Пакистан або з Росії.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1166
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 15:30
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4190
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 15:43
sashaqbl написав:
Я думаю, тут маєтсья на увазі дещо інше. В Китая конфлікт з майже усіма сусідами і нема виходу в океан.
Таким чином у випадку гарячого конфлікту він цілком може виявитися відрізаним від поставок енергоносіїв морським шляхом.
Тоді будуть два шляхи: з Ірану через Пакистан або з Росії.
Точно?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 2741
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 592 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 15:47
Vadim_ точно.
Це одна з головних причин напруженості в південно-китайському морі. Дві інші - поклади ресурсів у шельфі і бажання повернути Тайвань в "родную гавань".
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1166
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4540
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 15:50
adeges написав:
Неприємний, але дуже реалістичний погляд на ситуацію
та, тільки русак не враховує, що путінські пропагандони будуть закликати воювати до кінця, тому мовчання з іншого боку при цьому змінить результат війни.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1166
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 бер, 2023 16:01
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Тут є маленький нюансик - а хто купить їх борг? Іншими словами - хто їх прокредитує? Я думаю вони б з радістю взяли в борг, але ніхто не дасть.
Тому в нормальних умовах - малий борг це звичайно плюс, але в теперішніх - це не плюс і не мінус, це ні на що не впливає.
Госдолг бывает не только внешний, но и внутренний.
Для цього потрібне багате населення, якого в РФ немає. А багаті РФ не такі дурні щоб кредитувати свою державу.
Та й нафіг взагалі той внутрішній борг? Якщо можна просто девальвувати рубль(просто надрукувавши потрібну кількість рублів). Що і роблять зазвичай в РФ і не раз. РФ все-таки не США і не Японія, їм глибоко плювати на рівень життя населення.
У нас не дуже багате населення, а ОВГЗ есть. Да, там, конечно, большие суммы с Запада, но и наши тоже есть в приличных объёмах. В основном, правда, от банков и юриков. В РФ всё-таки побогаче.
Ну и насчёт "глибоко плювати на рівень життя населення" Вы, по-моему, несколько заблуждаетесь. Они, возможно, не особо стремятся сильно поднять уровень жизни, но и допустить заметное падение тоже не могут. Да и просто сильное падение курса нервирует население.
Посмотрите выступление Мишустина. Он достаточно много внимания уделял мерам по поддержке уровня жизни. Пусть даже это пропаганда, но тем не менее.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24196
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 23 бер, 2023 16:16
Vadim_ написав: sashaqbl написав:
Я думаю, тут маєтсья на увазі дещо інше. В Китая конфлікт з майже усіма сусідами і нема виходу в океан.
Таким чином у випадку гарячого конфлікту він цілком може виявитися відрізаним від поставок енергоносіїв морським шляхом.
Тоді будуть два шляхи: з Ірану через Пакистан або з Росії.
Точно?
Точно! Там южно восточно китайские моря плюс желтое, а вот океан в Китай не впадает!))
-
Defort
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 09.02.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|114365
|
|
|6076
|484027
|
|
|1
|5042
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|