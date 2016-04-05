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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3840384138423843>
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Таке саме один в один говорили рік тому про газ і Європу.
Навіть я в це реально вірив!! Але реальність показала що це лапша.

Я думаю, тут маєтсья на увазі дещо інше. В Китая конфлікт з майже усіма сусідами і нема виходу в океан.
Таким чином у випадку гарячого конфлікту він цілком може виявитися відрізаним від поставок енергоносіїв морським шляхом.
Тоді будуть два шляхи: з Ірану через Пакистан або з Росії.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:30

Неприємний, але дуже реалістичний погляд на ситуацію

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3031674720
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:43

  sashaqbl написав:Я думаю, тут маєтсья на увазі дещо інше. В Китая конфлікт з майже усіма сусідами і нема виходу в океан.
Таким чином у випадку гарячого конфлікту він цілком може виявитися відрізаним від поставок енергоносіїв морським шляхом.
Тоді будуть два шляхи: з Ірану через Пакистан або з Росії.

Точно? :?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:47

Vadim_ точно.
Це одна з головних причин напруженості в південно-китайському морі. Дві інші - поклади ресурсів у шельфі і бажання повернути Тайвань в "родную гавань".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:48

  adeges написав:Неприємний, але дуже реалістичний погляд на ситуацію

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3031674720

Чим це він "реалістичний"? Автор говорить що Франції потрібно було здатись в 1914, а не воювати ще 4 роки. :D :D :D Капець це "реалістичний погляд". :D
Ні це абсолютно нереалістичний погляд на ситуацію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  adeges написав:Неприємний, але дуже реалістичний погляд на ситуацію

та, тільки русак не враховує, що путінські пропагандони будуть закликати воювати до кінця, тому мовчання з іншого боку при цьому змінить результат війни.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:01

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
Тут є маленький нюансик - а хто купить їх борг? Іншими словами - хто їх прокредитує? Я думаю вони б з радістю взяли в борг, але ніхто не дасть.
Тому в нормальних умовах - малий борг це звичайно плюс, але в теперішніх - це не плюс і не мінус, це ні на що не впливає.

Госдолг бывает не только внешний, но и внутренний.

Для цього потрібне багате населення, якого в РФ немає. А багаті РФ не такі дурні щоб кредитувати свою державу.
Та й нафіг взагалі той внутрішній борг? Якщо можна просто девальвувати рубль(просто надрукувавши потрібну кількість рублів). Що і роблять зазвичай в РФ і не раз. РФ все-таки не США і не Японія, їм глибоко плювати на рівень життя населення.

У нас не дуже багате населення, а ОВГЗ есть. Да, там, конечно, большие суммы с Запада, но и наши тоже есть в приличных объёмах. В основном, правда, от банков и юриков. В РФ всё-таки побогаче.
Ну и насчёт "глибоко плювати на рівень життя населення" Вы, по-моему, несколько заблуждаетесь. Они, возможно, не особо стремятся сильно поднять уровень жизни, но и допустить заметное падение тоже не могут. Да и просто сильное падение курса нервирует население.
Посмотрите выступление Мишустина. Он достаточно много внимания уделял мерам по поддержке уровня жизни. Пусть даже это пропаганда, но тем не менее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:16

  Vadim_ написав:
  sashaqbl написав:Я думаю, тут маєтсья на увазі дещо інше. В Китая конфлікт з майже усіма сусідами і нема виходу в океан.
Таким чином у випадку гарячого конфлікту він цілком може виявитися відрізаним від поставок енергоносіїв морським шляхом.
Тоді будуть два шляхи: з Ірану через Пакистан або з Росії.

Точно? :?


Точно! Там южно восточно китайские моря плюс желтое, а вот океан в Китай не впадает!))
Defort
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:45

  ЛАД написав:Да и просто сильное падение курса нервирует население.

Так, так, сильно нервувалось те населення в 2014 коли рубль впав в 2 рази. :D Я добре пам'ятаю ті багатомільйонні демонстрації. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:57

  Defort написав:
Точно! Там южно восточно китайские моря плюс желтое, а вот океан в Китай не впадает!))
Т.е моря не соеденены с океаном? Или там узкая протока типа Босфора?
otg
 
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