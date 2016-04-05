mephala написав:можуть нікуди і не йти. а просто бути з сім’єю. на декілька років вистачить коштів якщо не кидати наліво й на право.
І це☝️ - як варіант! Я розумію - що всі по-різному отримують... Але от порахуємо)) - от взяти тих, хто вже більше року на війні(як Успіх) і з цих майже 13міс - 10міс в зоні БД, де премія була 100К.(нехай 1 міс "зарізали") і того - 9міс отримували 14К(пів року було 13 з копійками, але не суть) з/п + 98,5К премія = 113К(заокруглимо) = 1лям грн за 9міс. Тепер беремо ще 4міс, де зарплата 14К + премія 29,5К = 200К(заокруглив) Тож разом 1 200 000грн! Тепер, беремо знову ж таки для прикладу мене(пересічного Успіха ), який до війни отримував +/-20Кгрн/міс )) Тобто - 240 /рік Це виходить, що 1 200 000 вистачило б на 5 років)) Але, так як все подорожчало, то вистачити має це десь на 3р., за умови, що майже вся гривня була конвертована у долар!(що Успіх і зробив)
Тож, справді можна бути з сім'єю і нічого не робити близько 3х років!!!
п.с Забув до тих всіх підрахункуів додати, що тебе на будь-якому етапі цих підрахунків можуть нахрін вбити! От і все
Ехххххх.... думав хтось тут відреагує на ці "космічні" цифри і скаже на кшталт: "- Огоооооо!!! Ні ху-ху собі!!!" І вже завтра побіжить записуватись у воєнкомат і проситись в зону БД!
Але, як тут згадували про охоронців АТБ з їхньою зарплатою 10К/міс - то, виявляється, навіть вони - не дурні! Чи дурні? Не хочуть отримувати за місяць, як за РІК в атб!!!
Станом на 22 березня всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто, повідомляє Генштаб ЗСУ.
То вони перегруповуються Кажуть, у Криму щось сьогодні неспокійно: Сакі (горіло щось у військовій частині), Євпаторія (кружляють винищувачі туди-сюди), Червоноперекопськ (на залізничній станції ліс вигружають для опалубок в окопах).
sashaqbl написав:Не Босфор звісно, але тим не менше, для виходу в Тихий або Індійський океан, китайцям треба проходити територіальні води інших країн.
Проблем ноль
Проблемы нет в мирное время. В военное авианосец с эскадрой скажет что проход вдоль всего побережья закрыт - и все. Сейчас не 1941 - спутники все видят и от томагавка не убежишь. Проблема в уязвимости морских перевозок как таковых.
Точка зору визначається місцем сидіння. От цікаво, чи так переживали за зарплату та виплати учасникам АТО 2014-2021? І всіляко донатили та платили податки достойні? А там також "можуть нахрін вбити!". І за значно менші гроші. Вроді ж уже і появлялось розуміння, що і минулого року засильно стартували з розміром винагород. Що я і рік назад запитував чи є ресурси? Бачив, що на першу виплату за загиблими на цей рік закладали 3 млрд, що відповідає 1 тис. полеглих. Що також навряд чи достатньо. Скажу більше, якщо війна затягнеться, то виплати можуть знизитись ще в рази. І що тоді? Які пропозиції?