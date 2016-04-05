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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3841384238433844>
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Т.е моря не соеденены с океаном? Или там узкая протока типа Босфора?

Не Босфор звісно, але тим не менше, для виходу в Тихий або Індійський океан, китайцям треба проходити територіальні води інших країн.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Defort написав:Точно! Там южно восточно китайские моря плюс желтое, а вот океан в Китай не впадает!))


Китай оточений різними Японіями, Тайванями і Філіпінами з купою островів з територіальними водами
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:35

  sashaqbl написав:
  otg написав:Т.е моря не соеденены с океаном? Или там узкая протока типа Босфора?

Не Босфор звісно, але тим не менше, для виходу в Тихий або Індійський океан, китайцям треба проходити територіальні води інших країн.


не пишіть маячню...все у Китаю нормально з доступом до Тихого океану
до речі США ніколи не буде вдаватись до морської блокади, тому що

1) це не Перська затока (або Боспор)-перекрити 500-600км реально, але дуже затратно
2) Кітаю має нафтопровід рф ще з 2011р
https://www.bbc.com/russian/business/20 ... a_pipeline
3) у 15-17 сторіччях застосовували блокаду портів (це теж можливо, але навіщо)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:36

  Letusrock написав:
  Defort написав:Точно! Там южно восточно китайские моря плюс желтое, а вот океан в Китай не впадает!))


Китай оточений різними Японіями, Тайванями і Філіпінами з купою островів з територіальними водами


терводи 12 міль, а там вільного простору (open sea) 300 міль
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:37

  sashaqbl написав:Не Босфор звісно, але тим не менше, для виходу в Тихий або Індійський океан, китайцям треба проходити територіальні води інших країн.
Проблем ноль
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:38

жест доброй воли?

Станом на 22 березня всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто, повідомляє Генштаб ЗСУ.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:40

За крок до неймовірного перевороту думок!©

  Успіх написав:
  mephala написав:можуть нікуди і не йти. а просто бути з сім’єю. на декілька років вистачить коштів якщо не кидати наліво й на право.
І це☝️ - як варіант!
Я розумію - що всі по-різному отримують... Але от порахуємо)) - от взяти тих, хто вже більше року на війні(як Успіх) і з цих майже 13міс - 10міс в зоні БД, де премія була 100К.(нехай 1 міс "зарізали") і того - 9міс отримували 14К(пів року було 13 з копійками, але не суть) з/п + 98,5К премія = 113К(заокруглимо) = 1лям грн за 9міс.
Тепер беремо ще 4міс, де зарплата 14К + премія 29,5К = 200К(заокруглив)
Тож разом 1 200 000грн!
Тепер, беремо знову ж таки для прикладу мене(пересічного Успіха ;) ), який до війни отримував +/-20Кгрн/міс ))
Тобто - 240 /рік
Це виходить, що 1 200 000 вистачило б на 5 років)) Але, так як все подорожчало, то вистачити має це десь на 3р., за умови, що майже вся гривня була конвертована у долар!(що Успіх і зробив)

Тож, справді можна бути з сім'єю і нічого не робити близько 3х років!!!

п.с
Забув до тих всіх підрахункуів додати, що тебе на будь-якому етапі цих підрахунків можуть нахрін вбити!
От і все :mrgreen:

Ехххххх.... думав хтось тут відреагує на ці "космічні" цифри і скаже на кшталт: "- Огоооооо!!! Ні ху-ху собі!!!"
І вже завтра побіжить записуватись у воєнкомат і проситись в зону БД! :mrgreen:

Але, як тут згадували про охоронців АТБ з їхньою зарплатою 10К/міс - то, виявляється, навіть вони - не дурні! Чи дурні? ;)
Не хочуть отримувати за місяць, як за РІК в атб!!! :lol:

Чи - все просто?
Жити то, хочіцццо!©
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:58

  prodigy написав:
Станом на 22 березня всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто, повідомляє Генштаб ЗСУ.


То вони перегруповуються :mrgreen:
Кажуть, у Криму щось сьогодні неспокійно: Сакі (горіло щось у військовій частині), Євпаторія (кружляють винищувачі туди-сюди), Червоноперекопськ (на залізничній станції ліс вигружають для опалубок в окопах).
fler
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:59

  otg написав:
  sashaqbl написав:Не Босфор звісно, але тим не менше, для виходу в Тихий або Індійський океан, китайцям треба проходити територіальні води інших країн.
Проблем ноль


Проблемы нет в мирное время. В военное авианосец с эскадрой скажет что проход вдоль всего побережья закрыт - и все. Сейчас не 1941 - спутники все видят и от томагавка не убежишь. Проблема в уязвимости морских перевозок как таковых.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Точка зору визначається місцем сидіння. От цікаво, чи так переживали за зарплату та виплати учасникам АТО 2014-2021? І всіляко донатили та платили податки достойні? А там також "можуть нахрін вбити!". І за значно менші гроші. Вроді ж уже і появлялось розуміння, що і минулого року засильно стартували з розміром винагород. Що я і рік назад запитував чи є ресурси? Бачив, що на першу виплату за загиблими на цей рік закладали 3 млрд, що відповідає 1 тис. полеглих. Що також навряд чи достатньо.
Скажу більше, якщо війна затягнеться, то виплати можуть знизитись ще в рази. І що тоді? Які пропозиції?
Ой+
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