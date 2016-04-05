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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3841384238433844
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:15

  fler написав:Червоноперекопськ

Він, вроді, в 2016 році перейменован у Яни Капу.
PS: На гугл картах яка назва бачу.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:31

  prodigy написав:
Станом на 22 березня всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ну ОК, слава Богу - оркі пішли, а наши? Наши зайшли?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ой+ написав: Скажу більше, якщо війна затягнеться, то виплати можуть знизитись ще в рази. І що тоді? Які пропозиції?

Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.
Или пересматривать цели войны.


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  #<1 ... 3841384238433844
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