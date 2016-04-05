Він, вроді, в 2016 році перейменован у Яни Капу.
PS: На гугл картах яка назва бачу.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 19:15
Додано: Чет 23 бер, 2023 19:31
Додано: Чет 23 бер, 2023 19:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.
Или пересматривать цели войны.
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