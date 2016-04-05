Ой+ написав: Скажу більше, якщо війна затягнеться, то виплати можуть знизитись ще в рази. І що тоді? Які пропозиції?
Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием. Или пересматривать цели войны.
Ой+ написав: Скажу більше, якщо війна затягнеться, то виплати можуть знизитись ще в рази. І що тоді? Які пропозиції?
Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием. Или пересматривать цели войны.
freeze написав:Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.
От і я про це.
Вадим Скібіцький (заступник начальника ГУР Міноборони): Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік https://www.rbc.ua/rus/news/vadim-skibi ... 93967.html Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим.
Виникає питання щодо наших ресурсів і людських і фінансових і всіляких інших. А з виплатами може бути трохи так, як було для 3-ої і далі дитини - то розігнали до 15 тис. $, а тоді рубанули в 10 раз. А не скажеш, що дітей було чи є занадто багато. Демографічне питання одне з найболючіших.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 23 бер, 2023 20:13, всього редагувалось 1 раз.