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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3842384338443845>
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:15

  fler написав:Червоноперекопськ

Він, вроді, в 2016 році перейменован у Яни Капу.
PS: На гугл картах яка назва бачу.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:31

  prodigy написав:
Станом на 22 березня всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ну ОК, слава Богу - оркі пішли, а наши? Наши зайшли?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ой+ написав: Скажу більше, якщо війна затягнеться, то виплати можуть знизитись ще в рази. І що тоді? Які пропозиції?

Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.
Или пересматривать цели войны.


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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ехххххх.... думав хтось тут відреагує на ці "космічні" цифри і скаже на кшталт: "- Огоооооо!!! Ні ху-ху собі!!!"
І вже завтра побіжить записуватись у воєнкомат і проситись в зону БД!

Чому мали б так реагувати на нормальну європейську зарплату? Був би мільйон за місяць - можна б і покричати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:59

  prodigy написав:
Станом на 22 березня всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Москалі все ще там, тобто ніхто нікуди не пішов- фейк.
UPD: Повідомлення у мордокнизі бачу, ГШУ це Арестович? https://www.facebook.com/GeneralStaff.u ... cale=uk_UA
Востаннє редагувалось Water в Чет 23 бер, 2023 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:06

  freeze написав:
Ой+ написав: Скажу більше, якщо війна затягнеться, то виплати можуть знизитись ще в рази. І що тоді? Які пропозиції?

Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.
Или пересматривать цели войны.

Целиком и полностью согласен с вашим мнением.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:06

  prodigy написав:
Станом на 22 березня всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто, повідомляє Генштаб ЗСУ.
а мои тг каналы пишут такое
Генштаб ВСУ опроверг ранее опубликованную им информацию о полном выходе оккупационных войск из Новой Каховки. Она была опубликована из-за некорректного использования имеющихся данных.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:09

  vitaliian написав:
Генштаб ВСУ опроверг ранее опубликованную им информацию о полном выходе оккупационных войск из Новой Каховки. Она была опубликована из-за некорректного использования имеющихся данных.

Точно Арестович. Якого біса таке писать? :evil:
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.

От і я про це.
Вадим Скібіцький (заступник начальника ГУР Міноборони): Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік https://www.rbc.ua/rus/news/vadim-skibi ... 93967.html
Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим.

Виникає питання щодо наших ресурсів і людських і фінансових і всіляких інших. А з виплатами може бути трохи так, як було для 3-ої і далі дитини - то розігнали до 15 тис. $, а тоді рубанули в 10 раз. А не скажеш, що дітей було чи є занадто багато. Демографічне питання одне з найболючіших.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 23 бер, 2023 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:12

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Ехххххх.... думав хтось тут відреагує на ці "космічні" цифри і скаже на кшталт: "- Огоооооо!!! Ні ху-ху собі!!!"
І вже завтра побіжить записуватись у воєнкомат і проситись в зону БД!

Чому мали б так реагувати на нормальну європейську зарплату? Був би мільйон за місяць - можна б і покричати.

Оно-то "нормальна європейська зарплата", да мы-то не в Европе. :)
Да и расходы у нас пока всё же ниже европейских.
Для Украины 2500 долл весьма приличная зарплата. Да ещё, как понимаю, без налогов.
ЛАД
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