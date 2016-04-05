ЛАД написав:Для Украины 2500 долл весьма приличная зарплата. Да ещё, как понимаю, без налогов.
Относительно без налогов. Надо понимать, что военные тратят свою зарплату на поддержание своей армейской жизни. Я вот сейчас заплатил 10 000 грн на ремонт авто подразделения, покупаешь какую-то бумагу, картриджи, ноутбук купил ибо надо как-то документооборот подразделения везти (кстати второй ноутбук купил в пользу ЗСУ за время службы). И отношение к деньгам в армии другое, меняется психика и отношение к деньгам.
freeze написав:Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.
От і я про це.
Вадим Скібіцький (заступник начальника ГУР Міноборони): Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік https://www.rbc.ua/rus/news/vadim-skibi ... 93967.html Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим.
Виникає питання щодо наших ресурсів і людських і фінансових і всіляких інших. А з виплатами може бути трохи так, як було для 3-ої і далі дитини - то розігнали до 15 тис. $, а тоді рубанули в 10 раз. А не скажеш, що дітей було чи є занадто багато. Демографічне питання одне з найболючіших.
МолодыЯ люди. Прекращайте на форуме гнать ... - никто из Вас не имеет и 0,5% понимания и знаний, как молчащие по этому поводу старшие.(поверьте цинично, но на бабки кинут обязательно - страшно и по беспределу - за столько лет на форуме, я не позволил себе и слова сказать по этому поводу, единственно хочу сказать, что по этому поводу есть Прецедентное Решение ЕСПЧ... против Уркаины...) Ибо после 11го года мы, в Украине Законодательно - НИКТО - баласт и голодные побирушки. Официально подлежащие физической ликвидации, самым циничным образом. ............................................ Идёт Война. Лучше в этом плане рассмотреть: Ситуацию в зазеркалье
https://donpress.com/news/23-03-2023-pa ... uschikh-na "Солдаты рф возмущены тем, что те, кто находятся в тылу или даже в местах дислокации на территории рф (Белгород, Ростовская обл), получают точно такие же выплаты, как и те, кто воюет на передовой. Их непосредственные командиры с целью сокрытия реальных потерь не ведут учёт погибших и раненных, что делает невозможным получение денежных выплат их родственниками. Зачастую массовые потери командиры списывают задним числом по 1-2 чел в течение нескольких месяцев".
Или у нас, в том же Киеве:
У Києві поліція вилучила 5-місячного сина у жінки, яка виховувала його у закинутій недобудові https://life.pravda.com.ua/society/2023/03/23/253489/обязательно посмотрите фотки жилья В Печерському районі Києва в закинутій недобудові правоохоронці вилучили 5-місячне немовля в його матері.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.
До правоохоронців надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука в Києві дитину виховують в умовах антисанітарії.
Прибувши на місце виклику, поліцейські виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами.
- Почему не дать Человеку давшего Жизнь ребёнку - Гражданину Украины - не помочь покинуть этот гадюшник, в страну где решены гуманитарные вопросы Лояльные к Украинцам? Ибо она по определению .... (5 месяцев ребёнку!!!)