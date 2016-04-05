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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3842384338443845
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Для Украины 2500 долл весьма приличная зарплата. Да ещё, как понимаю, без налогов.

Относительно без налогов. Надо понимать, что военные тратят свою зарплату на поддержание своей армейской жизни. Я вот сейчас заплатил 10 000 грн на ремонт авто подразделения, покупаешь какую-то бумагу, картриджи, ноутбук купил ибо надо как-то документооборот подразделения везти (кстати второй ноутбук купил в пользу ЗСУ за время службы). И отношение к деньгам в армии другое, меняется психика и отношение к деньгам.


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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Water написав:
  vitaliian написав:
Генштаб ВСУ опроверг ранее опубликованную им информацию о полном выходе оккупационных войск из Новой Каховки. Она была опубликована из-за некорректного использования имеющихся данных.

Точно Арестович. Якого біса таке писать? :evil:
Украина готовит мощное контрнаступление, которое шокирует весь мир, заявил советник главкома ВСУ Залужного, ветеран боевых действий Дэн Райс в интервью украинским СМИ
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:29

За місяць, як за рік!!! зарплата охоронця в атб)))

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Ехххххх.... думав хтось тут відреагує на ці "космічні" цифри і скаже на кшталт: "- Огоооооо!!! Ні ху-ху собі!!!"
І вже завтра побіжить записуватись у воєнкомат і проситись в зону БД!

Чому мали б так реагувати на нормальну європейську зарплату? Був би мільйон за місяць - можна б і покричати.

Ну тут було згадано в контексті зарплати охоронця в атб)) - але, справді, тут охоронці атб не тусуються))
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:37

  Успіх написав:Чи - все просто?
Жити то, хочіцццо!©

  Ой+ написав:
  freeze написав:Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.

От і я про це.
Вадим Скібіцький (заступник начальника ГУР Міноборони): Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік https://www.rbc.ua/rus/news/vadim-skibi ... 93967.html
Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим.

Виникає питання щодо наших ресурсів і людських і фінансових і всіляких інших. А з виплатами може бути трохи так, як було для 3-ої і далі дитини - то розігнали до 15 тис. $, а тоді рубанули в 10 раз. А не скажеш, що дітей було чи є занадто багато. Демографічне питання одне з найболючіших.

МолодыЯ люди.
Прекращайте на форуме гнать ... - никто из Вас не имеет и 0,5% понимания и знаний, как молчащие по этому поводу старшие.(поверьте цинично, но на бабки кинут обязательно - страшно и по беспределу - за столько лет на форуме, я не позволил себе и слова сказать по этому поводу, единственно хочу сказать, что по этому поводу есть Прецедентное Решение ЕСПЧ... против Уркаины...)
Ибо после 11го года мы, в Украине Законодательно - НИКТО - баласт и голодные побирушки. Официально подлежащие физической ликвидации, самым циничным образом.
............................................
Идёт Война.
Лучше в этом плане рассмотреть:
Ситуацию в зазеркалье
https://donpress.com/news/23-03-2023-pa ... uschikh-na
"Солдаты рф возмущены тем, что те, кто находятся в тылу или даже в местах дислокации на территории рф (Белгород, Ростовская обл), получают точно такие же выплаты, как и те, кто воюет на передовой. Их непосредственные командиры с целью сокрытия реальных потерь не ведут учёт погибших и раненных, что делает невозможным получение денежных выплат их родственниками. Зачастую массовые потери командиры списывают задним числом по 1-2 чел в течение нескольких месяцев".

Или у нас, в том же Киеве:
У Києві поліція вилучила 5-місячного сина у жінки, яка виховувала його у закинутій недобудові
https://life.pravda.com.ua/society/2023/03/23/253489/ обязательно посмотрите фотки жилья
В Печерському районі Києва в закинутій недобудові правоохоронці вилучили 5-місячне немовля в його матері.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

До правоохоронців надійшов анонімний дзвінок про те, що на вулиці Бойчука в Києві дитину виховують в умовах антисанітарії.

Прибувши на місце виклику, поліцейські виявили закинуту недобудову з непридатними для проживання умовами.

- Почему не дать Человеку давшего Жизнь ребёнку - Гражданину Украины - не помочь покинуть этот гадюшник, в страну где решены гуманитарные вопросы Лояльные к Украинцам?
Ибо она по определению .... (5 месяцев ребёнку!!!)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:40

Kudrjavuy
Третьи сутки тишина вечером, с того времени как тремя ракетами хаймерс ударили по Азотному территории 13й шахты. (орки в восторге! Значит попали. :wink: )
Вечерняя тишина давит ....
За столько лет... - непривычно. :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:не пишіть маячню...все у Китаю нормально з доступом до Тихого океану
до речі США ніколи не буде вдаватись до морської блокади, тому що

1) це не Перська затока (або Боспор)-перекрити 500-600км реально, але дуже затратно

Знайшовся спеціаліст з морських озброєнь.
Нагадаю закупки озброєнь США на 2023 рік.
https://www.unian.ua/weapons/oboronniy- ... 72207.html
2 600 протикорабельних ракет Harpoon;
1 250 протикорабельних ракет Naval Strike;
3 850 зенітних ракет PAC-3 MSE;
5 100 авіаційних ракет середньої дальності AIM-120 AMRAAM;
5 100 авіаційних ракет малої дальності AIM-9X;
950 малопомітних протикорабельних ракет великої дальності LRASM;
3 100 малопомітних крилатих ракет повітряного базування JASSM;
1 500 багатоцільових ракет SM-6;

Це ж все явно не для війни в Україні...
2) Кітаю має нафтопровід рф ще з 2011р
https://www.bbc.com/russian/business/20 ... a_pipeline

В нього немає потужності навіть 0,5 млн. бар/день при споживанні Китаю 15 млн. бар. / день.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:10

Ну и что?
Снимать боеспособные частя наводить порядок?
"Похоже, что вчерашнее видео НАБУ и САП оставило соцсети без слов. Больше всего поражает, что Сенниченко ТРИЧИ выступал для самих НАБУ обличителем коррупции. Однако, как оказалось, делал это только для того, чтобы устранить в схемах конкурентов", - говорится в сообщении.

Руководитель ЦПК отметил, что примечателен тот факт, что сами фигуранты на видео отмечают, что "власть полностью курировала, высасывала ниже ватерлинии все деньги".

"То есть это дело и обнародованные данные могут быть только началом, и в конце концов могут привести в кабинеты кураторов еще более высокий уровень", - добавляет Шабунин.

По его мнению, по этому делу есть несколько интересных деталей. В частности, фигуранты поставляли в РФ и Крым титаносодержащее сырье, которое критически важно для изготовления вооружения. А также, что к сделкам причастен Коломойский, которого на пленках называют просто "дед".

"Чтобы удачно замаскировать сделку, только за апрель 2021 потратили 25 тыс. долларов на пиар. В том числе - по 300-600 долларов на посты от ЛОМов", - добавляет Шабунин. Источник: https://censor.net/ru/n3407593

Этот, я, так понимаю, не имеет понятия, с кем имеет дело. Или это "громкий выхлоп", да бы не забывали и дальше избирали?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Причина: https://bastion.tv/geo-leros-zvinuvativ ... yah_n53498 (это прямо по теме форума)
Этот знакомиться с Правосудием Украины.
"Сегодня (22 марта. – Ред.) в 17.00 в печерском суде мне будут выбирать меру пресечения по двум делам. Первая – это средний палец Зеленскому, а вторая – это публикация пленок Ермака. Самое интересное то, что по пленкам Ермака я выиграл Верховный Суд , но это не волнует дикарей на Банковой. Представьте какой п…ц! Верховенство права вытерли о ср@ку Ермака…", - отметил парламентарий.

Позже Лерос сообщил, что суд был перенесен на 5 апреля.

"Напротив меня сидит прокурор Роман Тулин, на которого я в будущем собираюсь подать в суд и заявление о преступлении. Потому что это незаконное уголовное преследование, то есть я выиграл Верховный Суд, а меня продолжают судить за пленки Ермака", - сказал нардеп в суде. Источник: https://censor.net/ru/v3407584

Наивный, шо дитятко малое.
Интересно, что это Заявление гармонизируется с Заявлением в США:
В Госдепе отметили, что Конституция Украины предусматривает независимую судебную систему, но на практике она часто не такова.

В отчете говорится, что среди судей и прокуроров сохраняется коррупция. Некоторые судьи утверждали, что высокопоставленные политики давили на них, чтобы они решали дела в их пользу, независимо от сущности. Кроме того, некоторые судьи и прокуроры принимали взятки в обмен на судебные решения.
..................................................................................
Иногда, как отмечают в Госдепе, кажется, что результаты судебных процессов были заранее определены должностными лицами или другим вмешательством. Группы мониторинга судов критиковали процессуальные нарушения в ходе расследований и судебных процессов, в том числе неправомерное использование доказательств и свидетельств свидетелей.

Правозащитники объясняют эти вероятные нарушения возможной предвзятостью судей и политическим давлением со стороны высших должностных лиц юстиции и правоохранительных органов. Источник: https://censor.net/ru/n3407372
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:27

  freeze написав:
ЛАД написав:Для Украины 2500 долл весьма приличная зарплата. Да ещё, как понимаю, без налогов.

Относительно без налогов. Надо понимать, что военные тратят свою зарплату на поддержание своей армейской жизни. Я вот сейчас заплатил 10 000 грн на ремонт авто подразделения, покупаешь какую-то бумагу, картриджи, ноутбук купил ибо надо как-то документооборот подразделения везти (кстати второй ноутбук купил в пользу ЗСУ за время службы). И отношение к деньгам в армии другое, меняется психика и отношение к деньгам.


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Знаю и понимаю.
Но это отчасти следствие тех же высоких зарплат.
Выплачивая приличные (по нашим меркам) деньги, государство позволяет себе возлагать такие расходы на ваши плечи. Вы же понимаете, не было бы у вас денег (как в сов. армии), никто бы не делал всё это, и вопросами обеспечения, ремонта и пр. пришлось бы заниматься государству.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:30

"Бизнес" по "деланию денег" как выразился один опонент "здесь и сейчас" перерастает в полное....
И далеко не только на киевщине https://apostrophe.ua/news/kyiv/podii/2 ... tno/293666 (из видео стоит понять само содержание, тогда ВСЁ станет по своим местам)
"Донбасс" ?
Kudrjavuy
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