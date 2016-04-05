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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3843384438453846
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  cohan написав:но увы, в оригинале немного другие сроки

По термінам завершення поставок там 2024 рік, наскільки я пам'ятаю. Справа та в тому, що в США запаси на складах далеко ненульові. Подивіться на тій самій англійській Вікіпкдії кількість вже вироблених ракет.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но это отчасти следствие тех же высоких зарплат.
Выплачивая приличные (по нашим меркам) деньги, государство позволяет себе возлагать такие расходы на ваши плечи. Вы же понимаете, не было бы у вас денег (как в сов. армии), никто бы не делал всё это, и вопросами обеспечения, ремонта и пр. пришлось бы заниматься государству.

Наслідком високих зарплат є можливість військовим нести ці витрати.
А потреба є наслідком проблем в системі логістики і забезпечення і з зарплатами ніяк не повязана.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:06

Армійська авіація України застосовує 80-мм некеровані авіаційні ракети виробництва Ірану.
Про це повідомляє команда аналітиків Ukraine Weapons Tracker.
На оприлюднених 22 березня фото зображено споряджання цими ракетами пускової установки Б-8В20 одного з так званих “афганських” вертольотів Ми-17В5, котрі були передані США українському війську в рамках військової допомоги.
Аналітикам вдалось ідентифікувати зафіксовані на кадрах ракети як іранські S-8OF HE-FRAG, також відомі як Fadak 2.
https://mil.in.ua/uk/news/ukrayina-zastosovuye-iranski-aviatsijni-rakety/


Цікаво, що Іран не постачав авіаційні ракети хуситам. А отже, висока ймовірність того, це закупки в Ірана через посередників.Ракети вироблені в 22 році.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:08

  Ukrainian написав:
  cohan написав:
  Denik написав:Нагадаю закупки озброєнь США на 2023 рік.
https://www.unian.ua/weapons/oboronniy- ... 72207.html

на месте России и Китая я б обосрался
но увы, в оригинале немного другие сроки :mrgreen:

Можна цитату з оригіналу на ці інші терміни ?
Інакше ще один пацак


а можно ссылку на ваш оригинал? Вы же прочли его и уверены за 2023 ? может мы разные документы читаем? )
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:21

  sashaqbl написав:
Цікаво, що Іран не постачав авіаційні ракети хуситам. А отже, висока ймовірність того, це закупки в Ірана через посередників.Ракети вироблені в 22 році.


МАРИБ, ЙЕМЕН, 13 января 2022, 11:56 — Представители командования международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщили об уничтожении вертолёта йеменских повстанцев-хуситов. Об этом сообщает телеканал Belqees-TV со ссылкой на заявление коалиции.


впрочем, до статьи про демографический кризис в Китае :mrgreen: еще далеко
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Цікаво, що Іран не постачав авіаційні ракети хуситам. А отже, висока ймовірність того, це закупки в Ірана через посередників.Ракети вироблені в 22 році.

Це-некеровані ракети. Вони можуть використувуватися як такий собі міні-град з пікапа.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Це-некеровані ракети. Вони можуть використувуватися як такий собі міні-град з пікапа.

Тим не менше, в перехоплених США суднах їх не було.
sashaqbl
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