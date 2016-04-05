cohan написав:но увы, в оригинале немного другие сроки
По термінам завершення поставок там 2024 рік, наскільки я пам'ятаю. Справа та в тому, що в США запаси на складах далеко ненульові. Подивіться на тій самій англійській Вікіпкдії кількість вже вироблених ракет.
ЛАД написав:Но это отчасти следствие тех же высоких зарплат. Выплачивая приличные (по нашим меркам) деньги, государство позволяет себе возлагать такие расходы на ваши плечи. Вы же понимаете, не было бы у вас денег (как в сов. армии), никто бы не делал всё это, и вопросами обеспечения, ремонта и пр. пришлось бы заниматься государству.
Наслідком високих зарплат є можливість військовим нести ці витрати. А потреба є наслідком проблем в системі логістики і забезпечення і з зарплатами ніяк не повязана.
Армійська авіація України застосовує 80-мм некеровані авіаційні ракети виробництва Ірану. Про це повідомляє команда аналітиків Ukraine Weapons Tracker. На оприлюднених 22 березня фото зображено споряджання цими ракетами пускової установки Б-8В20 одного з так званих “афганських” вертольотів Ми-17В5, котрі були передані США українському війську в рамках військової допомоги. Аналітикам вдалось ідентифікувати зафіксовані на кадрах ракети як іранські S-8OF HE-FRAG, також відомі як Fadak 2. https://mil.in.ua/uk/news/ukrayina-zastosovuye-iranski-aviatsijni-rakety/
Цікаво, що Іран не постачав авіаційні ракети хуситам. А отже, висока ймовірність того, це закупки в Ірана через посередників.Ракети вироблені в 22 році.
sashaqbl написав: Цікаво, що Іран не постачав авіаційні ракети хуситам. А отже, висока ймовірність того, це закупки в Ірана через посередників.Ракети вироблені в 22 році.
МАРИБ, ЙЕМЕН, 13 января 2022, 11:56 — Представители командования международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщили об уничтожении вертолёта йеменских повстанцев-хуситов. Об этом сообщает телеканал Belqees-TV со ссылкой на заявление коалиции.
впрочем, до статьи про демографический кризис в Китае еще далеко
ЛАД написав:Знаю и понимаю. Но это отчасти следствие тех же высоких зарплат. Выплачивая приличные (по нашим меркам) деньги, государство позволяет себе возлагать такие расходы на ваши плечи. Вы же понимаете, не было бы у вас денег (как в сов. армии), никто бы не делал всё это, и вопросами обеспечения, ремонта и пр. пришлось бы заниматься государству.
Боюсь що це б лягло на плечі волонтерів та близьких і рідних військовослужбовців