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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:37
Успіх написав:
На скільки я пам'ятаю, то мені тут не радили писати, навіть, просте - "є добрі/погані новини", якщо я наперед знаю...?
Тож - мовчу...
Коли будете на пляжі в Ялті- кажіть.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:39
freeze написав:
Ой+ написав: Скажу більше, якщо війна затягнеться, то виплати можуть знизитись ще в рази. І що тоді? Які пропозиції?
Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.
Или пересматривать цели войны
.
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Пройшло вже більше року після повномасштабного вторгнення... і тут, якби треба було додати більшого стимулу воїнам воювати(втомленим за рік часу), а не навпаки.
Ще й "ковід Аватар-2023"
прогресує не гірше, як ковід-19 навесні у 2020р!
Коротше, якщо ми "граємо в карти", то я ще ставки ставлю на кінець весни, на літо... до осені... поки на руках ще є козера)) - бо потім воювати - що ситом воду носити(це виключно моя думка)
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Успіх
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:59
Успіх написав:
Коротше, якщо ми "граємо в карти", то я ще ставки ставлю на кінець весни, на літо... до осені... поки на руках ще є козера)) - бо потім воювати - що ситом воду носити(це виключно моя думка)
Ну це якщо дивитися на ситуацію з нашого боку.
Насправді до кінця не зрозуміло, яка ситуація в російській армії. Не виключено, що вони деградують куди швидше за нас - і наступного року війна буде з суттєво слабшим противником ніж зараз.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:01
Успіх написав: freeze написав:
Ой+ написав: Скажу більше, якщо війна затягнеться, то виплати можуть знизитись ще в рази. І що тоді? Які пропозиції?
Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.
Или пересматривать цели войны
.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
Пройшло вже більше року після повномасштабного вторгнення... і тут, якби треба було додати більшого стимулу воїнам воювати(втомленим за рік часу), а не навпаки.
Ще й "ковід Аватар-2023"
прогресує не гірше, як ковід-19 навесні у 2020р!
Коротше, якщо ми "граємо в карти", то я ще ставки ставлю на кінець весни, на літо... до осені... поки на руках ще є козера)) - бо потім воювати - що ситом воду носити(це виключно моя думка)
То есть Вы говорите пока не возвращаться? В смысле возвращаться , но после 60ти?
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Defort
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:09
Успіх написав:
Пройшло вже більше року після повномасштабного вторгнення... і тут, якби треба було додати більшого стимулу воїнам воювати(втомленим за рік часу), а не навпаки.
Вже простимулювали,... новим законом. Не треба забувати, що крім пиріжків є ще й нагайка, тим паче, коли пиріжків на всіх не вистачає. Аватаризм теж нею лікують.
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lapay
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:10
Defort написав: Успіх написав: freeze написав:
Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.
Или пересматривать цели войны
.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
Пройшло вже більше року після повномасштабного вторгнення... і тут, якби треба було додати більшого стимулу воїнам воювати(втомленим за рік часу), а не навпаки.
Ще й "ковід Аватар-2023"
прогресує не гірше, як ковід-19 навесні у 2020р!
Коротше, якщо ми "граємо в карти", то я ще ставки ставлю на кінець весни, на літо... до осені... поки на руках ще є козера)) - бо потім воювати - що ситом воду носити(це виключно моя думка)
То есть Вы говорите пока не возвращаться? В смысле возвращаться , но после 60ти?
Хотя не все так плохо, как Вы пишете и государство всегда старается для наших воинов:https://news.finance.ua/ru/ukrainskie-v ... al-konkurs
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Defort
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