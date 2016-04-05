Ой+ написав: Скажу більше, якщо війна затягнеться, то виплати можуть знизитись ще в рази. І що тоді? Які пропозиції?
Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием. Или пересматривать цели войны.
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Пройшло вже більше року після повномасштабного вторгнення... і тут, якби треба було додати більшого стимулу воїнам воювати(втомленим за рік часу), а не навпаки. Ще й "ковід Аватар-2023" прогресує не гірше, як ковід-19 навесні у 2020р!
Коротше, якщо ми "граємо в карти", то я ще ставки ставлю на кінець весни, на літо... до осені... поки на руках ще є козера)) - бо потім воювати - що ситом воду носити(це виключно моя думка)
Успіх написав:Коротше, якщо ми "граємо в карти", то я ще ставки ставлю на кінець весни, на літо... до осені... поки на руках ще є козера)) - бо потім воювати - що ситом воду носити(це виключно моя думка)
Ну це якщо дивитися на ситуацію з нашого боку. Насправді до кінця не зрозуміло, яка ситуація в російській армії. Не виключено, що вони деградують куди швидше за нас - і наступного року війна буде з суттєво слабшим противником ніж зараз.
Ой+ написав: Скажу більше, якщо війна затягнеться, то виплати можуть знизитись ще в рази. І що тоді? Які пропозиції?
Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием. Или пересматривать цели войны.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
Пройшло вже більше року після повномасштабного вторгнення... і тут, якби треба було додати більшого стимулу воїнам воювати(втомленим за рік часу), а не навпаки. Ще й "ковід Аватар-2023" прогресує не гірше, як ковід-19 навесні у 2020р!
Коротше, якщо ми "граємо в карти", то я ще ставки ставлю на кінець весни, на літо... до осені... поки на руках ще є козера)) - бо потім воювати - що ситом воду носити(це виключно моя думка)
То есть Вы говорите пока не возвращаться? В смысле возвращаться , но после 60ти?
freeze написав: Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием. Или пересматривать цели войны.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
Пройшло вже більше року після повномасштабного вторгнення... і тут, якби треба було додати більшого стимулу воїнам воювати(втомленим за рік часу), а не навпаки. Ще й "ковід Аватар-2023" прогресує не гірше, як ковід-19 навесні у 2020р!
Коротше, якщо ми "граємо в карти", то я ще ставки ставлю на кінець весни, на літо... до осені... поки на руках ще є козера)) - бо потім воювати - що ситом воду носити(це виключно моя думка)
То есть Вы говорите пока не возвращаться? В смысле возвращаться , но после 60ти?
sashaqbl написав:Ну це якщо дивитися на ситуацію з нашого боку. Насправді до кінця не зрозуміло, яка ситуація в російській армії. Не виключено, що вони деградують куди швидше за нас - і наступного року війна буде з суттєво слабшим противником ніж зараз.
А ми, типу, наступного року будемо такими, як є, або й ще сильнішими?)))
lapay написав:Вже простимулювали,... новим законом
Яким саме?
lapay написав:Не треба забувати, що крім пиріжків є ще й нагайка, тим паче, коли пиріжків на всіх не вистачає.
Ну нагайкою - це якби трохи ризиковано проти такої кількості воїнів, в кожного з яких є зброя у руках
lapay написав:Аватаризм теж нею лікують
А треба! Треба залучати більше психологів і щоб вони РЕАЛЬНО ПРАЦЮВАЛИ, а не просто появлялись раз на 2-3міс на 1год. часу! І класти в лікарню аватарів - лікувати/кодувати і т.д. і т.п.! Ну який з Аватара воїн, якщо він тиждень на місяць (і то в кращому разі) - адекватний/тверезий/твердо стоїть на ногах! А тепер подумайте це в масштабах (не хочу озвучувати у відсотках) і, загалом, в ефективності цілої армії?!
Он в нас в сусідній батареї двоє загинуло - а що і як їхнім родичам тепер виплатять, якщо правий берег Херсонщини, майже, весь не підпадав під "певну зону"???! А тим часом, тут в нас появився новий/молодий літьоха, то каже, що їм там на першому/другому курсі платили оту 30тку! То от - перше влада розкидала гроші на ліво і на право, а тепер пообрізали там, де не треба було й чіпати!