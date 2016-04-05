RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3845384638473848>
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:37

  Успіх написав:На скільки я пам'ятаю, то мені тут не радили писати, навіть, просте - "є добрі/погані новини", якщо я наперед знаю...?
Тож - мовчу...

Коли будете на пляжі в Ялті- кажіть. :)
Water
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 06.03.12
Подякував: 58 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:39

За крок до перевороту думок©

  freeze написав:
Ой+ написав: Скажу більше, якщо війна затягнеться, то виплати можуть знизитись ще в рази. І що тоді? Які пропозиції?

Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.
Или пересматривать цели войны.


Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk

Пройшло вже більше року після повномасштабного вторгнення... і тут, якби треба було додати більшого стимулу воїнам воювати(втомленим за рік часу), а не навпаки.
Ще й "ковід Аватар-2023" :mrgreen: прогресує не гірше, як ковід-19 навесні у 2020р!

Коротше, якщо ми "граємо в карти", то я ще ставки ставлю на кінець весни, на літо... до осені... поки на руках ще є козера)) - бо потім воювати - що ситом воду носити(це виключно моя думка)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 18.03.21
Подякував: 177 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Коротше, якщо ми "граємо в карти", то я ще ставки ставлю на кінець весни, на літо... до осені... поки на руках ще є козера)) - бо потім воювати - що ситом воду носити(це виключно моя думка)

Ну це якщо дивитися на ситуацію з нашого боку.
Насправді до кінця не зрозуміло, яка ситуація в російській армії. Не виключено, що вони деградують куди швидше за нас - і наступного року війна буде з суттєво слабшим противником ніж зараз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:01

  Успіх написав:
  freeze написав:
Ой+ написав: Скажу більше, якщо війна затягнеться, то виплати можуть знизитись ще в рази. І що тоді? Які пропозиції?

Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.
Или пересматривать цели войны.


Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk

Пройшло вже більше року після повномасштабного вторгнення... і тут, якби треба було додати більшого стимулу воїнам воювати(втомленим за рік часу), а не навпаки.
Ще й "ковід Аватар-2023" :mrgreen: прогресує не гірше, як ковід-19 навесні у 2020р!

Коротше, якщо ми "граємо в карти", то я ще ставки ставлю на кінець весни, на літо... до осені... поки на руках ще є козера)) - бо потім воювати - що ситом воду носити(це виключно моя думка)


То есть Вы говорите пока не возвращаться? В смысле возвращаться , но после 60ти?
Defort
 
Повідомлень: 16
З нами з: 09.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Пройшло вже більше року після повномасштабного вторгнення... і тут, якби треба було додати більшого стимулу воїнам воювати(втомленим за рік часу), а не навпаки.

Вже простимулювали,... новим законом. Не треба забувати, що крім пиріжків є ще й нагайка, тим паче, коли пиріжків на всіх не вистачає. Аватаризм теж нею лікують.
lapay
 
Повідомлень: 13434
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:10

  Defort написав:
  Успіх написав:
  freeze написав:
Если затянется, а к этому идёт, то усиленная мобилизация тех кто ещё не мобилизован. Не получиться брать мотивированным (в том числе денежным) личным составом, придется брать количеством мобилизованных с небольшим совсем денежным довольствием.
Или пересматривать цели войны.


Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk

Пройшло вже більше року після повномасштабного вторгнення... і тут, якби треба було додати більшого стимулу воїнам воювати(втомленим за рік часу), а не навпаки.
Ще й "ковід Аватар-2023" :mrgreen: прогресує не гірше, як ковід-19 навесні у 2020р!

Коротше, якщо ми "граємо в карти", то я ще ставки ставлю на кінець весни, на літо... до осені... поки на руках ще є козера)) - бо потім воювати - що ситом воду носити(це виключно моя думка)


То есть Вы говорите пока не возвращаться? В смысле возвращаться , но после 60ти?


Хотя не все так плохо, как Вы пишете и государство всегда старается для наших воинов:
https://news.finance.ua/ru/ukrainskie-v ... al-konkurs
Defort
 
Повідомлень: 16
З нами з: 09.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:31

Якби ви знали паничі...!©

  sashaqbl написав:Ну це якщо дивитися на ситуацію з нашого боку.
Насправді до кінця не зрозуміло, яка ситуація в російській армії. Не виключено, що вони деградують куди швидше за нас - і наступного року війна буде з суттєво слабшим противником ніж зараз.
А ми, типу, наступного року будемо такими, як є, або й ще сильнішими?)))
  lapay написав:Вже простимулювали,... новим законом
Яким саме?
  lapay написав:Не треба забувати, що крім пиріжків є ще й нагайка, тим паче, коли пиріжків на всіх не вистачає.
Ну нагайкою - це якби трохи ризиковано проти такої кількості воїнів, в кожного з яких є зброя у руках ;)
  lapay написав:Аватаризм теж нею лікують
А треба!
Треба залучати більше психологів і щоб вони РЕАЛЬНО ПРАЦЮВАЛИ, а не просто появлялись раз на 2-3міс на 1год. часу!
І класти в лікарню аватарів - лікувати/кодувати і т.д. і т.п.!
Ну який з Аватара воїн, якщо він тиждень на місяць (і то в кращому разі) - адекватний/тверезий/твердо стоїть на ногах!
А тепер подумайте це в масштабах (не хочу озвучувати у відсотках) і, загалом, в ефективності цілої армії?!
  Defort написав:Хотя не все так плохо, как Вы пишете и государство всегда старается для наших воинов:
https://news.finance.ua/ru/ukrainskie-v ... al-konkurs
Не смішіть мої капці такими законами!)))

Он в нас в сусідній батареї двоє загинуло - а що і як їхнім родичам тепер виплатять, якщо правий берег Херсонщини, майже, весь не підпадав під "певну зону"???!
А тим часом, тут в нас появився новий/молодий літьоха, то каже, що їм там на першому/другому курсі платили оту 30тку!
То от - перше влада розкидала гроші на ліво і на право, а тепер пообрізали там, де не треба було й чіпати!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 18.03.21
Подякував: 177 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А ми, типу, наступного року будемо такими, як є, або й ще сильнішими?)))

Та ні, ми теж слабшаємо. Але якщо русня деградує швидше - то є сенс почекати. В будь-якому разі, я б не робив довгострокових прогнозів.

  Успіх написав:То от - перше влада розкидала гроші на ліво і на право, а тепер пообрізали там, де не треба було й чіпати!

Тут я погоджуюсь. Але не втримаюсь, щоб нагадати, хто голосував за цю владу. Ще й агітував.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:37

  cohan написав:
  Ukrainian написав:
  cohan написав:Denik
Нагадаю закупки озброєнь США на 2023 рік.
https://www.unian.ua/weapons/oboronniy- ... 72207.html
----------------
на месте России и Китая я б обосрался
но увы, в оригинале немного другие сроки :mrgreen:

Можна цитату з оригіналу на ці інші терміни ?
Інакше ще один пацак


а можно ссылку на ваш оригинал? Вы же прочли его и уверены за 2023 ? может мы разные документы читаем? )

Там ж є посилання на оригінал:
https://www.congress.gov/bill/117th-con ... 3%22%5D%7D
У вас проблема зробити 2 кліки чи просто посперечатись охота?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4542
З нами з: 11.11.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Тут я погоджуюсь. Але не втримаюсь, щоб нагадати, хто голосував за цю владу. Ще й агітував
А хіба було б краще, якщо б тоді далі продовжив би керувати державою По?
Війни б не було?
Чи зразу здались?
Чи здавались би без війни, "неофіційно" по-трохи, поступово?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 18.03.21
Подякував: 177 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 3845384638473848>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: H225 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114430
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5051
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1704)
24.03.2023 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.