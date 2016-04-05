Успіх написав:якщо правий берег Херсонщини, майже, весь не підпадав під "певну зону"
Наказом Мінреінтеграції від 20 лютого 2023 року № 56 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зміни до цього Переліку вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Таким чином, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій і Луганській областях.
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року No309 (іззмінами) ПЕРЕЛІК територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською ФедерацієюІ. Території, на яких ведуться (велися) бойові дії
Успіх написав:А хіба було б краще, якщо б тоді далі продовжив би керувати державою По? Війни б не було? Чи зразу здались? Чи здавались би без війни, "неофіційно" по-трохи, поступово?
А ви хочете переголосувать? Нарід устал ат вайни та просто пєрєстать стрєлять.
IMHO - всіх голосувавших за ЗЕ виловить та відправить захищати свою Батьківщину.
З інтернетів:
Якщо мене колись спитають, який я знаю найнахабніший успішний обман та аферу - я розповім, як один чоловік оримав владу на гаслах "я знаю, як припинити війну" та "якщо не припиню, то - піду", замість цього отримав війну в 100 разів гіршу, нікуди не пішов… і став національним героєм.
Моя думка - війни, як сьогодні, точно не було б. АТО (від якого всі усталі у 2019) продовжувалась би ще довгі роки, можливо і з миротворцями ООН.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 24 бер, 2023 13:53, всього редагувалось 1 раз.