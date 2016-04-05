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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3845384638473848
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:57

Успіх а що, в 14 здались? Чи відновили армію і утримали більшу частину Донбасу?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:00

  Успіх написав:А хіба було б краще, якщо б тоді далі продовжив би керувати державою По?
Війни б не було?
Чи зразу здались?
Чи здавались би без війни, "неофіційно" по-трохи, поступово?

А ви хочете переголосувать?
Нарід устал ат вайни та просто пєрєстать стрєлять.

IMHO - всіх голосувавших за ЗЕ виловить та відправить захищати свою Батьківщину.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:якщо правий берег Херсонщини, майже, весь не підпадав під "певну зону"

Наказом Мінреінтеграції від 20 лютого 2023 року № 56 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зміни до цього Переліку вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Таким чином, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій і Луганській областях.

https://sud.ua/uk/news/ukraine/263359-v ... irovannykh

По Херсонской области:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
22 грудня 2022 року No309 (іззмінами)
ПЕРЕЛІК
територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською ФедерацієюІ.
Території, на яких ведуться (велися) бойові дії

1. Території можливих бойових дій

стр. 41-43
https://minre.gov.ua/wp-content/uploads ... u-84-1.pdf

Посмотрите, входит ли ваше месторасположение в "певну зону".

P.S. Я там на стр. 179-180. Точнее написать не могу, должны понимать почему.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:06

За крок до перевороту думок!©

  sashaqbl написав:а що, в 14 здались? Чи відновили армію і утримали більшу частину Донбасу?

А Крим?
А втрати у котлах - Дебальцево і т.д.?

АТО 8р. - це наче нас нагнули і легенько з вазеліном всі ці 8р. шпарили!
А прийшов Зе і сказав ДОСИТЬ! Досить стояти зігнутими! Не дамось більше!
І от у відповідь отримали повномасштабну агресію, так як ми встали з колін/випрямились з собачої пози!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А Крим?
А втрати у котлах Дбальцево і т.д.?
АТО 8р. - це наче нас нагнули і легенько з вазеліном всі ці 8р. шпарили!
А прийшов Зе і сказав ДОСИТЬ! Досить стояти зігнутими! Не дамось більше!
І от у відповідь отримали повномасштабну агресію, так як ми встали з колін/випрямились з собачох пози!

Крим був до Порошенка.
На рахунок Дебальцевого - погоджуюсь.
А далі якась маячня сивої кобили.
Зеленський прийшов до влади на гаслах "ні війні". Розведення в Золотому, розмінування, штрафи військовим за те,що відкривали вогонь у відповідь - ви все це забули? Мабуть не сильно цікавилися. Пройобане Тараном військове замовлення у 20 році. "Мір в глазах путєна".
Зеленський був слабким - тому ми й отримали агресію.
Через чию зраду здали південь? Чому стільки крові пролилося на правому березі Дніпра? Чому це не розслідують?
Яка гарантія, що не буде заморозки зараз по лінії фронту?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:20

  sashaqbl написав:Зеленський був слабким - тому ми й отримали агресію.
Зе в рази сильніший пороха. Ворог стояв під Київом, а він не втік, та не підписав Мінськ 3. Да не давав при цьому наказ не стріляти. Ваш кумір опісяв штани в набагато легшій сітуації.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Зе в рази сильніший пороха. Ворог стояв під Київом, а він не втік, та не підписав Мінськ 3. Да не давав при цьому наказ не стріляти. Ваш кумір опісяв штани в набагато легшій сітуації.

Ну по-перше, Порошенко, якщо не помиляюсь, теж не втік. Чи у вас є факти, які засвідчуюють протилежне? По-друге, свіввідношення сил все таки було значно кращим, ніж у 15 році, попри все.
І що на рахунок півдня? Не на часі? Що на рахунок Баканова?
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 24 бер, 2023 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:27

Голосуй - не голосуй.. ;)

  Water написав:- всіх голосувавших за ЗЕ виловить та відправить захищати свою Батьківщину
Та ми вже всі тут більше року ;)
А от всі ті, що голосували за По - ЧОМУСЬ таки бачу сидять по ту сторону екрану на м'яких диванах ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:29

  sashaqbl написав:Ну по-перше, Порошенко, якщо не помиляюсь, теж не втік. Чи у вас є факти, які засвідчуюють протилежне? По-друге, свіввідношення сил все таки було значно кращим, ніж у 15 році, попри все
Ну да він же був під Дебальцево і не втік тоді. :) А може він всетаки в цей час підписував позоріще під назвою Мінськ? Може не він дав наказ не стріляти? Про Константинівку, та наступ на Горловку я вже мовчу. Не для сцикунів це.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:35

Полічи і порахуй!©))) - в результаті буде... ))))))

  yanyura написав:Посмотрите, входит ли ваше месторасположение в "певну зону".
Так ясно, що не внесли наші бойові позиції(з яких ми стріляємо і, відповідно, по нас ведуть обстріл/"атвєтку"), так як ми за лютий місяць отримали 29 550, а не 98 500 як попередні місяці, коли ми були і у Мико-обл, і в Херсонській області, і під Бахмутом...
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