Успіх написав:якщо правий берег Херсонщини, майже, весь не підпадав під "певну зону"
Наказом Мінреінтеграції від 20 лютого 2023 року № 56 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зміни до цього Переліку вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Таким чином, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій і Луганській областях.
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року No309 (іззмінами) ПЕРЕЛІК територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською ФедерацієюІ. Території, на яких ведуться (велися) бойові дії
sashaqbl написав:а що, в 14 здались? Чи відновили армію і утримали більшу частину Донбасу?
А Крим? А втрати у котлах - Дебальцево і т.д.?
АТО 8р. - це наче нас нагнули і легенько з вазеліном всі ці 8р. шпарили! А прийшов Зе і сказав ДОСИТЬ! Досить стояти зігнутими! Не дамось більше! І от у відповідь отримали повномасштабну агресію, так як ми встали з колін/випрямились з собачої пози!
Успіх написав:А Крим? А втрати у котлах Дбальцево і т.д.? АТО 8р. - це наче нас нагнули і легенько з вазеліном всі ці 8р. шпарили! А прийшов Зе і сказав ДОСИТЬ! Досить стояти зігнутими! Не дамось більше! І от у відповідь отримали повномасштабну агресію, так як ми встали з колін/випрямились з собачох пози!
Крим був до Порошенка. На рахунок Дебальцевого - погоджуюсь. А далі якась маячня сивої кобили. Зеленський прийшов до влади на гаслах "ні війні". Розведення в Золотому, розмінування, штрафи військовим за те,що відкривали вогонь у відповідь - ви все це забули? Мабуть не сильно цікавилися. Пройобане Тараном військове замовлення у 20 році. "Мір в глазах путєна". Зеленський був слабким - тому ми й отримали агресію. Через чию зраду здали південь? Чому стільки крові пролилося на правому березі Дніпра? Чому це не розслідують? Яка гарантія, що не буде заморозки зараз по лінії фронту?
otg написав:Зе в рази сильніший пороха. Ворог стояв під Київом, а він не втік, та не підписав Мінськ 3. Да не давав при цьому наказ не стріляти. Ваш кумір опісяв штани в набагато легшій сітуації.
Ну по-перше, Порошенко, якщо не помиляюсь, теж не втік. Чи у вас є факти, які засвідчуюють протилежне? По-друге, свіввідношення сил все таки було значно кращим, ніж у 15 році, попри все. І що на рахунок півдня? Не на часі? Що на рахунок Баканова?
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 24 бер, 2023 14:27, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:Посмотрите, входит ли ваше месторасположение в "певну зону".
Так ясно, що не внесли наші бойові позиції(з яких ми стріляємо і, відповідно, по нас ведуть обстріл/"атвєтку"), так як ми за лютий місяць отримали 29 550, а не 98 500 як попередні місяці, коли ми були і у Мико-обл, і в Херсонській області, і під Бахмутом...
yanyura написав:Посмотрите, входит ли ваше месторасположение в "певну зону".
Так ясно, що не внесли наші бойові позиції(з яких ми стріляємо і, відповідно, по нас ведуть обстріл/"атвєтку"), так як ми за лютий місяць отримали 29 550, а не 98 500 як попередні місяці, коли ми були і у Мико-обл, і в Херсонській області, і під Бахмутом...
Як казав товарищ що в 15 км від нуля їм посчитали як 25 км від нуля. Мінус 70 тисяч. Мабуть по автодорогам дистанцію рахують?
Успіх написав:А Крим? А втрати у котлах Дбальцево і т.д.? АТО 8р. - це наче нас нагнули і легенько з вазеліном всі ці 8р. шпарили! А прийшов Зе і сказав ДОСИТЬ! Досить стояти зігнутими! Не дамось більше! І от у відповідь отримали повномасштабну агресію, так як ми встали з колін/випрямились з собачох пози!
Крим був до Порошенка. На рахунок Дебальцевого - погоджуюсь. А далі якась маячня сивої кобили. Зеленський прийшов до влади на гаслах "ні війні". Розведення в Золотому, розмінування, штрафи військовим за те,що відкривали вогонь у відповідь - ви все це забули? Мабуть не сильно цікавилися. Пройобане Тараном військове замовлення у 20 році. "Мір в глазах путєна". Зеленський був слабким - тому ми й отримали агресію. Через чию зраду здали південь? Чому стільки крові пролилося на правому березі Дніпра? Чому це не розслідують? Яка гарантія, що не буде заморозки зараз по лінії фронту?
Цікаво багатьох посадили за пройо.ані 5 складів боєприпасів при гетьмані Петрі? Дуже розслідували? А чому при Зеленському склади не зривалися?
yanyura написав:Наказом Мінреінтеграції від 20 лютого 2023 року № 56 внесено зміни до Переліку територі
Наказы мин реинтеграции регулируют вопросы социальных льгот переселенцев, налогообложения и другие гражданские вопросы. Боевые выплаты регулируются наказами Залужного, которые издаются каждый месяц. Они весьма отличаются от наказов реинтеграции