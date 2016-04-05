RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3847384838493850>
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:12

  Water написав:
  Успіх написав:А хіба було б краще, якщо б тоді далі продовжив би керувати державою По?
Війни б не було?
Чи зразу здались?
Чи здавались би без війни, "неофіційно" по-трохи, поступово?

А ви хочете переголосувать?
Нарід устал ат вайни та просто пєрєстать стрєлять.

IMHO - всіх голосувавших за ЗЕ виловить та відправить захищати свою Батьківщину.

Порошенко на відміну від Зеленського до війни готувався.
В слогані "Армія Мова Віра" армія стояла на першому місці.
Під час каденції Порошенка було звільнено від орків моє рідне місто.
А під час Зеленського - окуповане і напівзнищене.
Це факт.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1391
З нами з: 19.02.14
Подякував: 441 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:50

  alex lem написав:
  sashaqbl написав:
  Успіх написав:А Крим?
А втрати у котлах Дбальцево і т.д.?
АТО 8р. - це наче нас нагнули і легенько з вазеліном всі ці 8р. шпарили!
А прийшов Зе і сказав ДОСИТЬ! Досить стояти зігнутими! Не дамось більше!
І от у відповідь отримали повномасштабну агресію, так як ми встали з колін/випрямились з собачох пози!

Крим був до Порошенка.
На рахунок Дебальцевого - погоджуюсь.
А далі якась маячня сивої кобили.
Зеленський прийшов до влади на гаслах "ні війні". Розведення в Золотому, розмінування, штрафи військовим за те,що відкривали вогонь у відповідь - ви все це забули? Мабуть не сильно цікавилися. Пройобане Тараном військове замовлення у 20 році. "Мір в глазах путєна".
Зеленський був слабким - тому ми й отримали агресію.
Через чию зраду здали південь? Чому стільки крові пролилося на правому березі Дніпра? Чому це не розслідують?
Яка гарантія, що не буде заморозки зараз по лінії фронту?

Цікаво багатьох посадили за пройо.ані 5 складів боєприпасів при гетьмані Петрі? Дуже розслідували? А чому при Зеленському склади не зривалися?

На цих "складах" боєприпаси зберігались просто під відкритим небом. Залетів москальський дрон, скинув ВОГ і нема складу. Кого садити, наших ПВОшників?
Це те саме, що зараз когось садити за прильоти ракет і шахедів.
Schmit
 
Повідомлень: 3532
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:53

  sergey_sryvkin написав:Порошенко на відміну від Зеленського до війни готувався.
В слогані "Армія Мова Віра" армія стояла на першому місці.
Під час каденції Порошенка було звільнено від орків моє рідне місто.
А під час Зеленського - окуповане і напівзнищене.
Це факт.
Да да готувався. Не смішіть мої тапки. На місці зелі давно сдав би і Київ і приняв би пропозицію очолити уряд в вигнанні. :)
otg
 
Повідомлень: 3450
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:54

  Schmit написав:На цих "складах" боєприпаси зберігались просто під відкритим небом.
Чушь не пишіть.
otg
 
Повідомлень: 3450
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:55

  alex lem написав:Як казав товарищ що в 15 км від нуля їм посчитали як 25 км від нуля. Мінус 70 тисяч. Мабуть по автодорогам дистанцію рахують?
Та тут можна рахувати по різному (ми переважно 6-7-8км від нуля), але сама суть загрози/ризику життя САМА ВАЖЛИВА!
От, наприклад, біля Бахмута - я був(добові чергування) /охороняв бойову машину - за 1,5км від міста, а наші хлопці гатили по орках з іншої б/машини ще далі від міста(десь 3км) - то хоч я був ближче до орків, але "атвєтка" перелітала через мене і падала ближче тих хлопців, які стріляли... Тобто, тут відстань ролі не грала...
Тож, має бути чітко прописана "зона підвищеного ризику" - наприклад, 20км(чи 10-15км) від лінії фронту/лінії розмежування, чи приблизно так - де за межами отих 20км(чи 10-15км) вже значно менше і рідше бувають "приходи"!

А то хлопці ризикують своїм життям - осколки приходів/снарядів стрибають зверху по блідажах... - а потім на вам 30К премії за ваш ризик, як ще до недавна стільки ж давали в глибокому тилу, наприклад, на Львівщині :shock:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4549
З нами з: 18.03.21
Подякував: 177 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тож, має бути чітко прописана "зона підвищеного ризику" - наприклад, 20км(чи 10-15км) від лінії фронту/лінії розмежування, чи приблизно так - де за межами отих 20км(чи 10-15км) вже значно менше і рідше бувають "приходи"!

А то хлопці ризикують своїм життям - осколки приходів/снарядів стрибають зверху по блідажах... - а потім на вам 30К премії за ваш ризик, як ще до недавна стільки ж давали в глибокому тилу, наприклад, на Львівщині


Сподіваюсь що або влада зрозуміє помилку і поверне все як було, або війна швидко закінчиться))
Letusrock
 
Повідомлень: 385
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:40

  Успіх написав:
  alex lem написав:Як казав товарищ що в 15 км від нуля їм посчитали як 25 км від нуля. Мінус 70 тисяч. Мабуть по автодорогам дистанцію рахують?
Та тут можна рахувати по різному (ми переважно 6-7-8км від нуля), але сама суть загрози/ризику життя САМА ВАЖЛИВА!
От, наприклад, біля Бахмута - я був(добові чергування) /охороняв бойову машину - за 1,5км від міста, а наші хлопці гатили по орках з іншої б/машини ще далі від міста(десь 3км) - то хоч я був ближче до орків, але "атвєтка" перелітала через мене і падала ближче тих хлопців, які стріляли... Тобто, тут відстань ролі не грала...
Тож, має бути чітко прописана "зона підвищеного ризику" - наприклад, 20км(чи 10-15км) від лінії фронту/лінії розмежування, чи приблизно так - де за межами отих 20км(чи 10-15км) вже значно менше і рідше бувають "приходи"!

А то хлопці ризикують своїм життям - осколки приходів/снарядів стрибають зверху по блідажах... - а потім на вам 30К премії за ваш ризик, як ще до недавна стільки ж давали в глибокому тилу, наприклад, на Львівщині :shock:

Слушай, ну открой ты ветку отдельную под названием типа финансовое обеспечение воинов подальше от нуля и с постоянным выходом в интернет, и соберитесь там , да жарите правду-матку. Не позорь наших на нуле и в реальном бою. Они явно не успевают ежесекундно сюда постить расчеты недополученной прибыли и упущенной выгоды в среднесрочной перспективе.
Defort
 
Повідомлень: 17
З нами з: 09.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:44

  otg написав:
  sergey_sryvkin написав:Порошенко на відміну від Зеленського до війни готувався.
В слогані "Армія Мова Віра" армія стояла на першому місці.
Під час каденції Порошенка було звільнено від орків моє рідне місто.
А під час Зеленського - окуповане і напівзнищене.
Це факт.
Да да готувався. Не смішіть мої тапки. На місці зелі давно сдав би і Київ і приняв би пропозицію очолити уряд в вигнанні. :)

https://t.me/BerezaJuice/29712

  otg написав:
  Schmit написав:На цих "складах" боєприпаси зберігались просто під відкритим небом.
Чушь не пишіть.

Яку чуш? На складах були відкриті площадки з ось таким іржавим металоломом.
ВОГ на таке і все, складу нема, у тому числі і критого, що неподалік.
Кого саджати за таке?
Зображення
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 24 бер, 2023 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 3532
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Яку чуш? На складах були відкриті площадки з ось таким іржавим металоломом.
ВОГ на таке і все, складу нема, у тому числі і критого, що неподалік.
Кого саджати за таке?

otg правий. Це був серйозний пройоб Порошенка і статегічний виграш Росії, на жаль.
Були виділені кошти на побудову нормальних складів, але на жаль, ніфіга не зроблено.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:02

Старлінк зараз майже всюди!

  Defort написав:Слушай, ну открой ты ветку отдельную под названием типа финансовое обеспечение воинов подальше от нуля и с постоянным выходом в интернет, и соберитесь там , да жарите правду-матку
А може тобі з м'якого дивану помовчати і не повчати тих, хто на фронті стоїть - в тому числі і за тебе?!
  Defort написав:. Не позорь наших на нуле и в реальном бою. Они явно не успевают ежесекундно сюда постить расчеты недополученной прибыли и упущенной выгоды в среднесрочной перспективе.
Ніхто нікого не позорить! Я б піхоті на нулі, взагалі, 200К премії давав би - будь я президентом! І так - в них немає часу на нулі - ні на інтернет, ні на шукання правди!
А арта, коли не на бойових позиціях - має більше часу для виходу в інтернет і для пошуку правди!
Тож, те що арта/Успіх може частіше виходити в інтернет - це ризик життя/каліцтва НЕ відміняє!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4549
З нами з: 18.03.21
Подякував: 177 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 3847384838493850>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114431
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 484119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5051
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.