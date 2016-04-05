Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:55

alex lem написав: Як казав товарищ що в 15 км від нуля їм посчитали як 25 км від нуля. Мінус 70 тисяч. Мабуть по автодорогам дистанцію рахують? Як казав товарищ що в 15 км від нуля їм посчитали як 25 км від нуля. Мінус 70 тисяч. Мабуть по автодорогам дистанцію рахують?

Та тут можна рахувати по різному (ми переважно 6-7-8км від нуля), але сама суть загрози/ризику життя САМА ВАЖЛИВА!От, наприклад, біля Бахмута - я був(добові чергування) /охороняв бойову машину - за 1,5км від міста, а наші хлопці гатили по орках з іншої б/машини ще далі від міста(десь 3км) - то хоч я був ближче до орків, але "атвєтка" перелітала через мене і падала ближче тих хлопців, які стріляли... Тобто, тут відстань ролі не грала...Тож, має бути чітко прописана "зона підвищеного ризику" - наприклад, 20км(чи 10-15км) від лінії фронту/лінії розмежування, чи приблизно так - де за межами отих 20км(чи 10-15км) вже значно менше і рідше бувають "приходи"!А то хлопці ризикують своїм життям - осколки приходів/снарядів стрибають зверху по блідажах... - а потім на вам 30К премії за ваш ризик, як ще до недавна стільки ж давали в глибокому тилу, наприклад, на Львівщині