Успіх написав:А хіба було б краще, якщо б тоді далі продовжив би керувати державою По? Війни б не було? Чи зразу здались? Чи здавались би без війни, "неофіційно" по-трохи, поступово?
А ви хочете переголосувать? Нарід устал ат вайни та просто пєрєстать стрєлять.
IMHO - всіх голосувавших за ЗЕ виловить та відправить захищати свою Батьківщину.
Порошенко на відміну від Зеленського до війни готувався. В слогані "Армія Мова Віра" армія стояла на першому місці. Під час каденції Порошенка було звільнено від орків моє рідне місто. А під час Зеленського - окуповане і напівзнищене. Це факт.
Успіх написав:А Крим? А втрати у котлах Дбальцево і т.д.? АТО 8р. - це наче нас нагнули і легенько з вазеліном всі ці 8р. шпарили! А прийшов Зе і сказав ДОСИТЬ! Досить стояти зігнутими! Не дамось більше! І от у відповідь отримали повномасштабну агресію, так як ми встали з колін/випрямились з собачох пози!
Крим був до Порошенка. На рахунок Дебальцевого - погоджуюсь. А далі якась маячня сивої кобили. Зеленський прийшов до влади на гаслах "ні війні". Розведення в Золотому, розмінування, штрафи військовим за те,що відкривали вогонь у відповідь - ви все це забули? Мабуть не сильно цікавилися. Пройобане Тараном військове замовлення у 20 році. "Мір в глазах путєна". Зеленський був слабким - тому ми й отримали агресію. Через чию зраду здали південь? Чому стільки крові пролилося на правому березі Дніпра? Чому це не розслідують? Яка гарантія, що не буде заморозки зараз по лінії фронту?
Цікаво багатьох посадили за пройо.ані 5 складів боєприпасів при гетьмані Петрі? Дуже розслідували? А чому при Зеленському склади не зривалися?
На цих "складах" боєприпаси зберігались просто під відкритим небом. Залетів москальський дрон, скинув ВОГ і нема складу. Кого садити, наших ПВОшників? Це те саме, що зараз когось садити за прильоти ракет і шахедів.
sergey_sryvkin написав:Порошенко на відміну від Зеленського до війни готувався. В слогані "Армія Мова Віра" армія стояла на першому місці. Під час каденції Порошенка було звільнено від орків моє рідне місто. А під час Зеленського - окуповане і напівзнищене. Це факт.
Да да готувався. Не смішіть мої тапки. На місці зелі давно сдав би і Київ і приняв би пропозицію очолити уряд в вигнанні.
alex lem написав:Як казав товарищ що в 15 км від нуля їм посчитали як 25 км від нуля. Мінус 70 тисяч. Мабуть по автодорогам дистанцію рахують?
Та тут можна рахувати по різному (ми переважно 6-7-8км від нуля), але сама суть загрози/ризику життя САМА ВАЖЛИВА! От, наприклад, біля Бахмута - я був(добові чергування) /охороняв бойову машину - за 1,5км від міста, а наші хлопці гатили по орках з іншої б/машини ще далі від міста(десь 3км) - то хоч я був ближче до орків, але "атвєтка" перелітала через мене і падала ближче тих хлопців, які стріляли... Тобто, тут відстань ролі не грала... Тож, має бути чітко прописана "зона підвищеного ризику" - наприклад, 20км(чи 10-15км) від лінії фронту/лінії розмежування, чи приблизно так - де за межами отих 20км(чи 10-15км) вже значно менше і рідше бувають "приходи"!
А то хлопці ризикують своїм життям - осколки приходів/снарядів стрибають зверху по блідажах... - а потім на вам 30К премії за ваш ризик, як ще до недавна стільки ж давали в глибокому тилу, наприклад, на Львівщині
Успіх написав:Тож, має бути чітко прописана "зона підвищеного ризику" - наприклад, 20км(чи 10-15км) від лінії фронту/лінії розмежування, чи приблизно так - де за межами отих 20км(чи 10-15км) вже значно менше і рідше бувають "приходи"!
А то хлопці ризикують своїм життям - осколки приходів/снарядів стрибають зверху по блідажах... - а потім на вам 30К премії за ваш ризик, як ще до недавна стільки ж давали в глибокому тилу, наприклад, на Львівщині
Сподіваюсь що або влада зрозуміє помилку і поверне все як було, або війна швидко закінчиться))
alex lem написав:Як казав товарищ що в 15 км від нуля їм посчитали як 25 км від нуля. Мінус 70 тисяч. Мабуть по автодорогам дистанцію рахують?
Та тут можна рахувати по різному (ми переважно 6-7-8км від нуля), але сама суть загрози/ризику життя САМА ВАЖЛИВА! От, наприклад, біля Бахмута - я був(добові чергування) /охороняв бойову машину - за 1,5км від міста, а наші хлопці гатили по орках з іншої б/машини ще далі від міста(десь 3км) - то хоч я був ближче до орків, але "атвєтка" перелітала через мене і падала ближче тих хлопців, які стріляли... Тобто, тут відстань ролі не грала... Тож, має бути чітко прописана "зона підвищеного ризику" - наприклад, 20км(чи 10-15км) від лінії фронту/лінії розмежування, чи приблизно так - де за межами отих 20км(чи 10-15км) вже значно менше і рідше бувають "приходи"!
А то хлопці ризикують своїм життям - осколки приходів/снарядів стрибають зверху по блідажах... - а потім на вам 30К премії за ваш ризик, як ще до недавна стільки ж давали в глибокому тилу, наприклад, на Львівщині
Слушай, ну открой ты ветку отдельную под названием типа финансовое обеспечение воинов подальше от нуля и с постоянным выходом в интернет, и соберитесь там , да жарите правду-матку. Не позорь наших на нуле и в реальном бою. Они явно не успевают ежесекундно сюда постить расчеты недополученной прибыли и упущенной выгоды в среднесрочной перспективе.
sergey_sryvkin написав:Порошенко на відміну від Зеленського до війни готувався. В слогані "Армія Мова Віра" армія стояла на першому місці. Під час каденції Порошенка було звільнено від орків моє рідне місто. А під час Зеленського - окуповане і напівзнищене. Це факт.
Да да готувався. Не смішіть мої тапки. На місці зелі давно сдав би і Київ і приняв би пропозицію очолити уряд в вигнанні.
Defort написав:Слушай, ну открой ты ветку отдельную под названием типа финансовое обеспечение воинов подальше от нуля и с постоянным выходом в интернет, и соберитесь там , да жарите правду-матку
А може тобі з м'якого дивану помовчати і не повчати тих, хто на фронті стоїть - в тому числі і за тебе?!
Defort написав:. Не позорь наших на нуле и в реальном бою. Они явно не успевают ежесекундно сюда постить расчеты недополученной прибыли и упущенной выгоды в среднесрочной перспективе.
Ніхто нікого не позорить! Я б піхоті на нулі, взагалі, 200К премії давав би - будь я президентом! І так - в них немає часу на нулі - ні на інтернет, ні на шукання правди! А арта, коли не на бойових позиціях - має більше часу для виходу в інтернет і для пошуку правди! Тож, те що арта/Успіх може частіше виходити в інтернет - це ризик життя/каліцтва НЕ відміняє!!!