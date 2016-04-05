sergey_sryvkin написав:Порошенко на відміну від Зеленського до війни готувався. В слогані "Армія Мова Віра" армія стояла на першому місці. Під час каденції Порошенка було звільнено від орків моє рідне місто. А під час Зеленського - окуповане і напівзнищене. Це факт.
Да да готувався. Не смішіть мої тапки. На місці зелі давно сдав би і Київ і приняв би пропозицію очолити уряд в вигнанні.
Аргументи на рівні бабці з базару. На місці зелі Порошенко не допустив би війну взагалі - як вам такий аргумент на "вашому рівні"?
sergey_sryvkin написав:Порошенко на відміну від Зеленського до війни готувався. В слогані "Армія Мова Віра" армія стояла на першому місці. Під час каденції Порошенка було звільнено від орків моє рідне місто. А під час Зеленського - окуповане і напівзнищене. Це факт.
Да да готувався. Не смішіть мої тапки. На місці зелі давно сдав би і Київ і приняв би пропозицію очолити уряд в вигнанні.
От ти брехло ...
Марик при Порошенко был освобожден, а при ЗЕ! - оккупирован
Так что, не гунди
И не забываем про ярд от Порошенко на ПВО для Киева